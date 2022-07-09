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Війська РФ вдруге за день завдали удару по Кривому Рогу, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кривий,ріг

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул увечері у суботу, 9 липня, повідомив про черговий "приліт" в районі селища Радушне, що поблизу міста.

Про це він написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Приліт у районі Радушного. Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Кривого Рогу: Загинули працівниця дитсадка та 20-річна спортсменка. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+8
Поодинокі РСЗО, які під'їхали з Херсону, пульнули і потікали не так-то легко відстежити. Проблема полягає у тому, що це теракт, який не досягає ніякої військової цілі, а захистити 100% цивільних об'єктів, які розташовані на відстані пострілу рсзо від фронту неможливо: треба фронт сунути вперед. Я так розумію, ЗСУ посунули західну частину південного фронту до Снігурівки, а рсзо рашистів поїхало на схід десь під Давидовим Бродом, пульнуло куди дістало і тікать назад у Херсон.
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09.07.2022 20:35
+7
Щось не зовсім зрозуміло... ворога, нібито, відтісняють все далі за межі Дніпропетровської області, а приліти все частіше?!
А де хвалені баражуючі **********? Що немає даних розвідки, щоб запустити ці **********, які летять на 40 і більше кілометрів, і нарешті "вгамувати" ці РСЗО?
Їх же не так і багато, особливо "Ураганів".
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09.07.2022 20:28
+6
Воно перевзулось,та стало бандерівцем,але особисто я у такі перевзування не вірю.
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09.07.2022 21:02
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Щось не зовсім зрозуміло... ворога, нібито, відтісняють все далі за межі Дніпропетровської області, а приліти все частіше?!
А де хвалені баражуючі **********? Що немає даних розвідки, щоб запустити ці **********, які летять на 40 і більше кілометрів, і нарешті "вгамувати" ці РСЗО?
Їх же не так і багато, особливо "Ураганів".
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09.07.2022 20:28 Відповісти
Поодинокі РСЗО, які під'їхали з Херсону, пульнули і потікали не так-то легко відстежити. Проблема полягає у тому, що це теракт, який не досягає ніякої військової цілі, а захистити 100% цивільних об'єктів, які розташовані на відстані пострілу рсзо від фронту неможливо: треба фронт сунути вперед. Я так розумію, ЗСУ посунули західну частину південного фронту до Снігурівки, а рсзо рашистів поїхало на схід десь під Давидовим Бродом, пульнуло куди дістало і тікать назад у Херсон.
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09.07.2022 20:35 Відповісти
Теракт завжди досягає цілі - залякування населення!
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09.07.2022 21:06 Відповісти
Так нібито Switchblade 300, які нам дали, мають лише 3 кг ваги, і дальність 10 км. Switchblade 600 нам підходить більше.
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09.07.2022 20:37 Відповісти
У Саши "Усё ровно"... Саша всех отогнал и всех отбил. Вот только уже два прилета, практически в город. Откуда выплыл лютый регионал Саша и за какие заслуги назначен - очень большой вопрос...
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09.07.2022 20:45 Відповісти
Його батько мер міста вже багато років, думаю це один із факторів.
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09.07.2022 20:49 Відповісти
Там потому что полгорода под Ахметовым, в Вилкул его протеже. По прилетам - если стреляют из торнадо, то у него максималка заявленная 120 км
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09.07.2022 20:53 Відповісти
Да скорее всего, причина ударов скотская и примитивная, в стиле НКВД и кгб. Родина президента страны. Место жизни его родителей.
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10.07.2022 06:32 Відповісти
Воно перевзулось,та стало бандерівцем,але особисто я у такі перевзування не вірю.
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09.07.2022 21:02 Відповісти
Привет за ермака по родному городу презЕдента?
Прогнозируемо!
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09.07.2022 21:04 Відповісти
тре мовчати, це черговий генітальний план зе та опи.
перший етап - відкрити південь, пройшов вдало.
з другим - як завжди!
але у куміра 73 дупоголових є ще мільярд планів
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09.07.2022 21:35 Відповісти
я уже про дроны-камикадзе Switchblade 600 устал повторять
нам нужно 2000-3000шт в месяц
и про артилерию кацапов можна будет забыть
где взять деньги
1. бюджет армии
2.пожертвование украинцев
3.попросить бизнесменов роскошелится
ничего сложного просто работать нужно
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09.07.2022 21:41 Відповісти
там была поставка уже более 700 шт камикадзе, после было пару видео об их использовании и фсьо. Где они делись??? может кацапы разбомбили, почему не используют? То, что вы говорите, Рустамзаде постоянно и настойчиво спрашивал. Везде тишина. В лучшем случае приберегли где-то для контрнаступления, в худшем - раскрали и продали куда-нибудь в азии или разбомбили.
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09.07.2022 22:02 Відповісти
"Війська завдали удару" - що у рукопашному бою?
треба казати супротивник завдав ракетного удару із скількох ракет у заголовку.
Я вже думав батківський дім Зелі захватили.
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09.07.2022 22:05 Відповісти
саша вілкул не "вдруг виплил", а назначений вовой-піаністом. Ви ж придивіться до усіх назначенців нашого клоуна: вони усі--"регіонали" у минулому або ж, у кращому випадку, друзі дитинства та колеги по бізнесу у тому, що вони називають "іскуством". А серед тих колег, до речі, більша половина завербованих ефесбешниками ше з часів іх виступів в московському улусі. Агент "козирь" підтвердить... Ну і, як усім давно відомо, кого б не обрали на любих виборах у місті славного козака Рога, а у підсумку все одно переможуть кандидати від ригів/************/шарійобівців та іншоі прокремлівськоі наволочі. Ви ж ще не забули, як саша вілкулоід цілувався у засос з царьовим, хірургом-золдостановим та іншою подібною ****#тою клерикального відтінку мацковскава патріархата?
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10.07.2022 00:08 Відповісти
 
 