Війська РФ вдруге за день завдали удару по Кривому Рогу, - Вілкул

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул увечері у суботу, 9 липня, повідомив про черговий "приліт" в районі селища Радушне, що поблизу міста.

Про це він написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Приліт у районі Радушного. Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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