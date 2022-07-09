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Війська РФ вдруге за день завдали удару по Кривому Рогу, - Вілкул
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул увечері у суботу, 9 липня, повідомив про черговий "приліт" в районі селища Радушне, що поблизу міста.
Про це він написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Приліт у районі Радушного. Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Boruh Zackelberger
показати весь коментар09.07.2022 20:35
+7 Alex Vassago
показати весь коментар09.07.2022 20:28
+6 Timur Davidov
показати весь коментар09.07.2022 21:02
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Будь ласка, зачекайте...
А де хвалені баражуючі **********? Що немає даних розвідки, щоб запустити ці **********, які летять на 40 і більше кілометрів, і нарешті "вгамувати" ці РСЗО?
Їх же не так і багато, особливо "Ураганів".
Прогнозируемо!
перший етап - відкрити південь, пройшов вдало.
з другим - як завжди!
але у куміра 73 дупоголових є ще мільярд планів
нам нужно 2000-3000шт в месяц
и про артилерию кацапов можна будет забыть
где взять деньги
1. бюджет армии
2.пожертвование украинцев
3.попросить бизнесменов роскошелится
ничего сложного просто работать нужно
треба казати супротивник завдав ракетного удару із скількох ракет у заголовку.
Я вже думав батківський дім Зелі захватили.