Трасса, соединяющая Донецк и Харьков, будет важной целью РФ, - разведка Великобритании

Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно станет важной целью для России, которая пытается продвинуться в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, к такому выводу пришла разведка Великобритании.

"Российская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донбассе из района Изюма на севере и вблизи Лисичанска на востоке. Российские войска, вероятно, совершили еще несколько небольших территориальных продвижений вблизи Попасной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сражения со стороны Изюма продолжают сосредотачиваться вдоль оси магистрали Е40.

Также читайте: 347 детей погибли в результате агрессии РФ на территории Украины, более 648 ранены, - Офис генпрокурора

"Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк с Харьковом, вероятно, будет важной целью для России, поскольку она пытается продвигаться в Донецкой области", - добавили в разведке Великобритании.