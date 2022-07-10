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Трасса, соединяющая Донецк и Харьков, будет важной целью РФ, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно станет важной целью для России, которая пытается продвинуться в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, к такому выводу пришла разведка Великобритании.

"Российская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донбассе из района Изюма на севере и вблизи Лисичанска на востоке. Российские войска, вероятно, совершили еще несколько небольших территориальных продвижений вблизи Попасной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сражения со стороны Изюма продолжают сосредотачиваться вдоль оси магистрали Е40.

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"Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк с Харьковом, вероятно, будет важной целью для России, поскольку она пытается продвигаться в Донецкой области", - добавили в разведке Великобритании.
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єрмак вже москалів попередив яких заходів вживає Україна
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10.07.2022 09:16 Ответить
Симферопольская трасса и строилась, как рокадная. Там плиты аэродромные, мосты специально под тяжелую технику делали (я участвовал). Жаль не успели.
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10.07.2022 09:19 Ответить
 
 