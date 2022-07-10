Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37,3 тыс. человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1641 танк и 3823 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 июля потери личного состава противника составляют около 37 300 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 37300 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1641 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 3823 (+8) ед,

артиллерийских систем - 834 (+2) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средств ПВО - 108 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 676 (+2),

крылатых ракет – 155 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2694 (+7) ед,

специальной техники - 66 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.