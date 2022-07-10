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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15459) война (47249) Генштаб ВС (4357) ликвидация (1984) уничтожение (3962) техника (1547) потери (3874)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37,3 тыс. человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1641 танк и 3823 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 июля потери личного состава противника составляют около 37 300 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 37300 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1641 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 3823 (+8) ед,

артиллерийских систем - 834 (+2) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средств ПВО - 108 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 676 (+2),

крылатых ракет – 155 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2694 (+7) ед,

специальной техники - 66 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37,3 тыс. человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1641 танк и 3823 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+19
нє ну це епічне фото
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10.07.2022 10:20
+11
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10.07.2022 10:11
+11
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10.07.2022 10:37
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Я думаю, що офіційні витрати Росії в живій масі більше 100 000 вбитими, пораненими, військовополоненими і зниклими безвісти.
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10.07.2022 10:05 Ответить
це вже навіть офіційно більше 100...

множте число вбитих на 3.
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10.07.2022 10:09 Ответить
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10.07.2022 10:37 Ответить
Єто просто цифри. А мені подобається представляти в деталях. Приносять такого собі ваньку без ручок і без ніжок додому і кажуть матері (бо дружина вже збігла) - получитє і распішітєсь
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10.07.2022 10:05 Ответить
Таких просто добивають та спалюють.
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10.07.2022 10:31 Ответить
Не треба тикати мене носярою в реальність. Я створюю поетичнмй образ
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10.07.2022 10:45 Ответить
Спалена в результаті "віддаленої роботи" калібром 155 і HIMARS русня просто не враховується.
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10.07.2022 10:07 Ответить
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10.07.2022 10:11 Ответить
Взагалі-то підрахунок вбитих-поранених рашистів не має особливого змісту..

Більш важливо,скільки зараз ЯКІСНОГО "м"яса" на фронті..

Думаю,НЕ ТАК І БАГАТО..Більшість вже спалено.. в перший місяць війни..

Танків(відносно боєздатних) вже катастрофічно мало.. Як і "Калібрів"..Флот рашки малодієвий внаслідок появи "Гарпунів"..

Тобто для України важливо,що відбувається ДЕГРАДАЦІЯ рашенвійська...

Тепер можливо навіть треба буде проводити тренінги під назвою "ЗГАДАТИ БУЧУ"наших бійців щодо психологічної стійкості..Щоб відключити жалість.

коли прутін почне "закидувати м"ясом" .
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10.07.2022 10:18 Ответить
Так, флот, авіація, ракетні війська у них тепер досить слабкі.

Але про артилерію поки цього не скажеш. Хоча той день, коли знищили 35 танків, мені здався цікавим. Конспірологія, звісно, але можливо вони вже не могли дозволити собі придушення нашої артилерії перед своїми атаками?
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10.07.2022 10:34 Ответить
Не треба недооцінювати ворога. У нас ще багато "роботи".
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10.07.2022 12:09 Ответить
а чому в статистику не входить знищення великих складів зброї?
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10.07.2022 10:20 Ответить
нє ну це епічне фото
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10.07.2022 10:20 Ответить
Це ж відоме фото участніка Євровідєнія ат Расєї.
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10.07.2022 10:35 Ответить
Сьогодні о 4.00 запалали склади згідно карти) Слава Україні! Слава ЗСУ!
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10.07.2022 10:36 Ответить
оу май вже і на Цензор русскіх шлюх підвезли)))
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10.07.2022 10:47 Ответить
Інфа від Авакова. Про безповоротні втрати орків, станом на вчорашній рано, 9 липня. Нерегулярність інформування пояснює тим, що відомості надають "... патриоты, перехватили всеми нами любимую внутригенштабную рашистскую сводку информации. Т.е:
На утро 9 июля 2022 безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 41315 человек.
Потери ЧВК- 10751 погибших.
В Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести."
Разом - 54170
Схоже на правду.
Навіть більше схоже, ніж декларує наш Генштаб.
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10.07.2022 10:55 Ответить
Інфа з сайту



GeneralSVR(reserv)

@generalsvr2
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10.07.2022 11:10 Ответить
 
 