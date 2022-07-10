Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37,3 тыс. человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1641 танк и 3823 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 июля потери личного состава противника составляют около 37 300 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составляют:
личного состава - около 37300 (+100) человек ликвидировано,
танков - 1641 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 3823 (+8) ед,
артиллерийских систем - 834 (+2) ед,
РСЗО - 247 (+0) ед,
средств ПВО - 108 (+0) ед,
самолетов - 217 (+0) ед,
вертолетов - 188 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 676 (+2),
крылатых ракет – 155 (+0),
кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2694 (+7) ед,
специальной техники - 66 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
множте число вбитих на 3.
Більш важливо,скільки зараз ЯКІСНОГО "м"яса" на фронті..
Думаю,НЕ ТАК І БАГАТО..Більшість вже спалено.. в перший місяць війни..
Танків(відносно боєздатних) вже катастрофічно мало.. Як і "Калібрів"..Флот рашки малодієвий внаслідок появи "Гарпунів"..
Тобто для України важливо,що відбувається ДЕГРАДАЦІЯ рашенвійська...
Тепер можливо навіть треба буде проводити тренінги під назвою "ЗГАДАТИ БУЧУ"наших бійців щодо психологічної стійкості..Щоб відключити жалість.
коли прутін почне "закидувати м"ясом" .
Але про артилерію поки цього не скажеш. Хоча той день, коли знищили 35 танків, мені здався цікавим. Конспірологія, звісно, але можливо вони вже не могли дозволити собі придушення нашої артилерії перед своїми атаками?
На утро 9 июля 2022 безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 41315 человек.
Потери ЧВК- 10751 погибших.
В Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести."
Разом - 54170
Схоже на правду.
Навіть більше схоже, ніж декларує наш Генштаб.
GeneralSVR(reserv)
@generalsvr2