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Оккупанты размещают новые блокпосты в Херсоне

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,лапчук

Российские военные увеличили количество блокпостов в Херсоне. Рядом с городским советом разместили вооруженных автоматами "полицейских".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Мост".

Оккупанты разместили блокпосты на пересечении улиц Тираспольской и Молодежной, а также в районе школы №30 и "Школы гуманитарного труда".

В местных пабликах горожан предупреждают, что на блокпостах оккупанты проверяют у всех документы и телефоны, а у мужчин могут посмотреть татуировки.

В то же время, на территории городского совета скопление вооруженных "полицейских". Их видели на улице Ярослава Мудрого. Также рядом со зданием стоял большой автобус, в который сажали детей и женщин. Вероятно, это связано с приездом в Херсон какого-нибудь чиновника из министерства образования России. Детей и женщин, возможно, отвезли во временно оккупированный Крым.

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Топ комментарии
+15
кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
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10.07.2022 13:29
+9
Будет освобождено все включая Крым!
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10.07.2022 13:35
+7
Ви для цього вчора відкрили сторінку,щоб написати дурню? Україна не країна подоляків, єрмаків і ботів. Україна понад усе
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10.07.2022 13:52
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кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
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10.07.2022 13:29 Ответить
То, что их ждёт ближайшим месяц - полтора, автоматчики в центре уже не ликвидируют.
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10.07.2022 13:30 Ответить
Досить вже цього ванговання,та життям ефімерними успіхами в майбутньому,пора прокидатися та жити у теперішньому часі...
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10.07.2022 13:40 Ответить
Колись контрнаступ буде? Чи все вже так залізно договорено,що наші "вожді" з ОП не зведуться на варіант крім як віддавати Херсон ворогу?
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10.07.2022 13:33 Ответить
Будет освобождено все включая Крым!
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10.07.2022 13:35 Ответить
Херсон вже втрачено,військовим шляхом визволити його в найближче майбутне не вдасться.Це якщо мислити тверезо та без емоцій..
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10.07.2022 13:42 Ответить
Чому?
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10.07.2022 13:45 Ответить
Ви для цього вчора відкрили сторінку,щоб написати дурню? Україна не країна подоляків, єрмаків і ботів. Україна понад усе
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10.07.2022 13:52 Ответить
хижий пидарок з козлостану..
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10.07.2022 14:28 Ответить
На оккупированных территориях сотни блокпостов орков. И если в городах, уничтожение таких блокпостов - это проблематично, то уничтожать их между городами можно и нужно. Но для этого необходима работа наших ДРГ. (никаких пресловутых "партизан" нет и не предвидится). На 5-м месяце войны Генштаб упорно игнорирует эту "неудобную" тему. Почему? Для этого ХИМАРСов не хватает или М777? Или мозгов?
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10.07.2022 13:51 Ответить
партизаны в Украине вне закона. посадят позже, просто за незаконный оборот оружия.
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10.07.2022 14:20 Ответить
кацапе,тебе на пляшку посадимо..
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10.07.2022 14:29 Ответить
Не допоможуть і навіть не спасуть. Це Херсон, це Олешківська Січ, розрубають ворога наполовину. Втекти не дадуть. Погано, що московити не вчили реальної історії, а прилізли в землі гордих і міжніх козаків. Козакків можна обдурити, що і робили московити, а от злити вредно для життя, а вони їх спочатку обдурили "русским миром", а недавно розізлили!
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10.07.2022 15:23 Ответить
 
 