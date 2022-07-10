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Окупанти розміщують нові блокпости в Херсоні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,лапчук

Російські військові збільшили кількість блокпостів у Херсоні. Поруч з міською радою розташували озброєних автоматами "поліцейських".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Мост".

Окупанти розташували блокпости на перетині вулиць Тираспольської й Молодіжної, а також в районі школи №30 й "Школи гуманітарної праці".

В місцевих пабліках містян попереджають про те, що на блокпостах окупанти перевіряють в усіх документи й телефони, а у чоловіків можуть подивитися татуювання.

Водночас на території міської ради скупчення озброєних "поліцейських". Їх бачили на вулиці Ярослава Мудрого. Також поруч з будівлею стояв великий автобус, у який саджали дітей та жінок. Ймовірно, це пов'язано з приїздом в Херсон якогось чиновника з міністерства освіти Росії. Дітей та жінок, можливо, відвезли до тимчасово окупованого Криму.

Також читайте: Колаборантів у Херсоні та Мелітополі відсторонили від влади

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
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10.07.2022 13:29
+9
Будет освобождено все включая Крым!
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10.07.2022 13:35
+7
Ви для цього вчора відкрили сторінку,щоб написати дурню? Україна не країна подоляків, єрмаків і ботів. Україна понад усе
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10.07.2022 13:52
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кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
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10.07.2022 13:29 Відповісти
То, что их ждёт ближайшим месяц - полтора, автоматчики в центре уже не ликвидируют.
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10.07.2022 13:30 Відповісти
Досить вже цього ванговання,та життям ефімерними успіхами в майбутньому,пора прокидатися та жити у теперішньому часі...
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10.07.2022 13:40 Відповісти
Колись контрнаступ буде? Чи все вже так залізно договорено,що наші "вожді" з ОП не зведуться на варіант крім як віддавати Херсон ворогу?
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10.07.2022 13:33 Відповісти
Будет освобождено все включая Крым!
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10.07.2022 13:35 Відповісти
Херсон вже втрачено,військовим шляхом визволити його в найближче майбутне не вдасться.Це якщо мислити тверезо та без емоцій..
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10.07.2022 13:42 Відповісти
Чому?
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10.07.2022 13:45 Відповісти
Ви для цього вчора відкрили сторінку,щоб написати дурню? Україна не країна подоляків, єрмаків і ботів. Україна понад усе
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10.07.2022 13:52 Відповісти
хижий пидарок з козлостану..
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10.07.2022 14:28 Відповісти
На оккупированных территориях сотни блокпостов орков. И если в городах, уничтожение таких блокпостов - это проблематично, то уничтожать их между городами можно и нужно. Но для этого необходима работа наших ДРГ. (никаких пресловутых "партизан" нет и не предвидится). На 5-м месяце войны Генштаб упорно игнорирует эту "неудобную" тему. Почему? Для этого ХИМАРСов не хватает или М777? Или мозгов?
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10.07.2022 13:51 Відповісти
партизаны в Украине вне закона. посадят позже, просто за незаконный оборот оружия.
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10.07.2022 14:20 Відповісти
кацапе,тебе на пляшку посадимо..
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10.07.2022 14:29 Відповісти
Не допоможуть і навіть не спасуть. Це Херсон, це Олешківська Січ, розрубають ворога наполовину. Втекти не дадуть. Погано, що московити не вчили реальної історії, а прилізли в землі гордих і міжніх козаків. Козакків можна обдурити, що і робили московити, а от злити вредно для життя, а вони їх спочатку обдурили "русским миром", а недавно розізлили!
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10.07.2022 15:23 Відповісти
 
 