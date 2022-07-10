Россиянина оштрафовали за то, что он взял слово "спецоперация" в кавычки
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Жителю Нижнего Новгорода Алексею Поднебесному присудили 30 тыс. рублей (около 14 тыс. грн) штрафа за дискредитацию армии РФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".
Поднебесный привлечен к административной ответственности через пост, в котором он заявил, что денег, потраченных Россией на один день "спецоперации" в Украине, хватит на то, чтобы обеспечить все дома в Нижнем Новгороде горячим водоснабжением.
В решении суда говорится, что в своей публикации Поднебесный отделил слово "спецоперация" кавычками, что, по мнению суда, "определенно свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении вышеупомянутого слова".
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