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Россиянина оштрафовали за то, что он взял слово "спецоперация" в кавычки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

свобода

Жителю Нижнего Новгорода Алексею Поднебесному присудили 30 тыс. рублей (около 14 тыс. грн) штрафа за дискредитацию армии РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

Поднебесный привлечен к административной ответственности через пост, в котором он заявил, что денег, потраченных Россией на один день "спецоперации" в Украине, хватит на то, чтобы обеспечить все дома в Нижнем Новгороде горячим водоснабжением.

В решении суда говорится, что в своей публикации Поднебесный отделил слово "спецоперация" кавычками, что, по мнению суда, "определенно свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении вышеупомянутого слова".

Читайте: 21-летний российский призывник назвал войну отвратительной и преступной. Его оштрафовали
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Топ комментарии
+16
Маразм крєпчал,
Бярозкі ґнулісь,
Кацапи пробівалі дно...
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10.07.2022 16:15
+10
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10.07.2022 16:23
+9
Зато у нас Рабіновіча так Ківу ніхто ні за що не штрафує !
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10.07.2022 16:18
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А чого ще очікувати від нащадків чекістів нквдешників вєртухаєв стукачів...
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10.07.2022 16:15 Ответить
Маразм крєпчал,
Бярозкі ґнулісь,
Кацапи пробівалі дно...
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10.07.2022 16:15 Ответить
)) зато он готов быть присоединённым к поднебесной уже сегодня додумаются, за фимилию ещё и реальных два года пришьют ))
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10.07.2022 16:15 Ответить
Зато у нас Рабіновіча так Ківу ніхто ні за що не штрафує !
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10.07.2022 16:18 Ответить
а що би ті кацапи повиздихали усі!
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10.07.2022 16:19 Ответить
А ножки-ручки поламали? Меня єтот вопрос интересует. Я пишу поєму. Хто будет ржать - про того не напишу
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10.07.2022 16:19 Ответить
навіщо собакосвиням гаряча вода подумав суддя і наклав штраф в подвійному розмірі)
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10.07.2022 16:19 Ответить
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10.07.2022 16:23 Ответить
Та были кацапы уже в Орде пiдлабузниками... Того виявилося замало.
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10.07.2022 16:37 Ответить
Китай должен прийти и защитить ущэмлэние Поднебесного...
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10.07.2022 16:33 Ответить
А мене це чомусь аніскілечки не чіпляє!
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10.07.2022 16:34 Ответить
Це тому, що ти нечуйна людина. Таким не можна бути. Я взиваю до твоїй совісті і людяності. Чи не взиваю?
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10.07.2022 20:08 Ответить
Та шо там пересiчнi кацапи, там кожен стовп знервовано палить, адже й до стовпа в нарабсее можна прикопатися...
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10.07.2022 16:34 Ответить
якось насрати на нього і на них усіх
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10.07.2022 16:40 Ответить
Тю, геть рузкава ізика не знають - сказав би, що то він бункерного цитував, який війну називає "спецоперацією", а цитати беруться в лапки
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10.07.2022 16:42 Ответить
"ПУТИНХУЙЛО"Писздец поРаше!!!
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10.07.2022 16:44 Ответить
і правильно, нех@й неучам по свободі гулять. На кічу учить изик
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10.07.2022 16:47 Ответить
Ти диви який хероїзм.
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10.07.2022 17:06 Ответить
В мордоре сажают на большие сроки за строки из детской песенки "Пусть всегда будет солнце". Даже за цитирование высказывания самого путлера про "отвтественность за развязывание кровавой войны" какого-то местного упекли на 15 лет. Осталось совсем немного до появления в УК РФ нового термина: "мыслепреступление".
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10.07.2022 17:16 Ответить
Божє,які КОНЧНІ.,.
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10.07.2022 17:17 Ответить
Даже за одно то, чтобы в Украине такое не было возможно, стоит воевать до последнего орка на украинской земле.
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10.07.2022 17:18 Ответить
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10.07.2022 17:46 Ответить
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10.07.2022 20:11 Ответить
Ах-ха, и Крым на карте украинский!
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11.07.2022 02:53 Ответить
Бунтовщік. В соловки його
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10.07.2022 21:19 Ответить
 
 