Росіянина оштрафували за те, що він взяв слово "спецоперація" в лапки
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Мешканцю Нижнього Новгорода Олексію Піднебесному присудили 30 тис. рублів (майже 14 тис. грн) штрафу за дискредитацію армії РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".
Піднебесного притягли до адміністративної відповідальності через пост, у якому він заявив, що грошей, витрачених Росією на один день "спецоперації" в Україні, вистачить на те, щоб забезпечити всі будинки в Нижньому Новгороді гарячим водопостачанням.
В рішенні суду йдеться, що у своїй публікації Піднебесний відокремив слово "спецоперація" лапками, що, на думку суду, "безумовно свідчить про іронічне, протилежне, зневажливе значення вищезазначеного слова".
Топ коментарі
+16 Олександр Карін
показати весь коментар10.07.2022 16:15
+10 Прощай немытая раССея
показати весь коментар10.07.2022 16:23
+9 Viacheslav Eremin
показати весь коментар10.07.2022 16:18
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