УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9861 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
5 289 26
війна (56882) росія (47327) свобода слова (376)

Росіянина оштрафували за те, що він взяв слово "спецоперація" в лапки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

свобода

Мешканцю Нижнього Новгорода Олексію Піднебесному присудили 30 тис. рублів (майже 14 тис. грн) штрафу за дискредитацію армії РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

Піднебесного притягли до адміністративної відповідальності через пост, у якому він заявив, що грошей, витрачених Росією на один день "спецоперації" в Україні, вистачить на те, щоб забезпечити всі будинки в Нижньому Новгороді гарячим водопостачанням.

В рішенні суду йдеться, що у своїй публікації Піднебесний відокремив слово "спецоперація" лапками, що, на думку суду, "безумовно свідчить про іронічне, протилежне, зневажливе значення вищезазначеного слова".

Також читайте: У Росії заблокували сайт німецької газети Die Welt після того, як з неї пішла пропагандистка Овсяннікова

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Маразм крєпчал,
Бярозкі ґнулісь,
Кацапи пробівалі дно...
показати весь коментар
10.07.2022 16:15
+10
показати весь коментар
10.07.2022 16:23
+9
Зато у нас Рабіновіча так Ківу ніхто ні за що не штрафує !
показати весь коментар
10.07.2022 16:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого ще очікувати від нащадків чекістів нквдешників вєртухаєв стукачів...
показати весь коментар
10.07.2022 16:15 Відповісти
Маразм крєпчал,
Бярозкі ґнулісь,
Кацапи пробівалі дно...
показати весь коментар
10.07.2022 16:15 Відповісти
)) зато он готов быть присоединённым к поднебесной уже сегодня додумаются, за фимилию ещё и реальных два года пришьют ))
показати весь коментар
10.07.2022 16:15 Відповісти
Зато у нас Рабіновіча так Ківу ніхто ні за що не штрафує !
показати весь коментар
10.07.2022 16:18 Відповісти
а що би ті кацапи повиздихали усі!
показати весь коментар
10.07.2022 16:19 Відповісти
А ножки-ручки поламали? Меня єтот вопрос интересует. Я пишу поєму. Хто будет ржать - про того не напишу
показати весь коментар
10.07.2022 16:19 Відповісти
навіщо собакосвиням гаряча вода подумав суддя і наклав штраф в подвійному розмірі)
показати весь коментар
10.07.2022 16:19 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2022 16:23 Відповісти
Та были кацапы уже в Орде пiдлабузниками... Того виявилося замало.
показати весь коментар
10.07.2022 16:37 Відповісти
Китай должен прийти и защитить ущэмлэние Поднебесного...
показати весь коментар
10.07.2022 16:33 Відповісти
А мене це чомусь аніскілечки не чіпляє!
показати весь коментар
10.07.2022 16:34 Відповісти
Це тому, що ти нечуйна людина. Таким не можна бути. Я взиваю до твоїй совісті і людяності. Чи не взиваю?
показати весь коментар
10.07.2022 20:08 Відповісти
Та шо там пересiчнi кацапи, там кожен стовп знервовано палить, адже й до стовпа в нарабсее можна прикопатися...
показати весь коментар
10.07.2022 16:34 Відповісти
якось насрати на нього і на них усіх
показати весь коментар
10.07.2022 16:40 Відповісти
Тю, геть рузкава ізика не знають - сказав би, що то він бункерного цитував, який війну називає "спецоперацією", а цитати беруться в лапки
показати весь коментар
10.07.2022 16:42 Відповісти
"ПУТИНХУЙЛО"Писздец поРаше!!!
показати весь коментар
10.07.2022 16:44 Відповісти
і правильно, нех@й неучам по свободі гулять. На кічу учить изик
показати весь коментар
10.07.2022 16:47 Відповісти
Ти диви який хероїзм.
показати весь коментар
10.07.2022 17:06 Відповісти
В мордоре сажают на большие сроки за строки из детской песенки "Пусть всегда будет солнце". Даже за цитирование высказывания самого путлера про "отвтественность за развязывание кровавой войны" какого-то местного упекли на 15 лет. Осталось совсем немного до появления в УК РФ нового термина: "мыслепреступление".
показати весь коментар
10.07.2022 17:16 Відповісти
Божє,які КОНЧНІ.,.
показати весь коментар
10.07.2022 17:17 Відповісти
Даже за одно то, чтобы в Украине такое не было возможно, стоит воевать до последнего орка на украинской земле.
показати весь коментар
10.07.2022 17:18 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2022 17:46 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2022 20:11 Відповісти
Ах-ха, и Крым на карте украинский!
показати весь коментар
11.07.2022 02:53 Відповісти
Бунтовщік. В соловки його
показати весь коментар
10.07.2022 21:19 Відповісти
 
 