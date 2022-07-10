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Соучредитель Громадського радіо Буткевич попал в плен к россиянам

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Правозащитник, журналист и соучредитель и член ОО "Громадське радіо" Максим Буткевич в плену.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське радіо.

С началом полномасштабной войны Максим Буткевич поставил на паузу свою деятельность по помощи беженцам, журналистскую, гуманитарную, просветительскую и правозащитную активность и пошел служить в ВСУ.

Видео с ним было опубликовано российскими пропагандистами. Они пишут, что военные, а среди них и Максим Буткевич, оказались в плену под Горским на Луганщине. 24 июня российские захватчики захватили Горскую громаду Луганской области.

С весны 2014 Максим Буткевич помогал переселенцам и переселенкам, а также занимался защитой беженцев и противодействием дискриминации. В целом правозащитой он занимается последние 20 лет.

К команде Громадського радіо Максим Буткевич присоединился осенью 2013 года. Во время Майдана был репортером и ведущим программ Громадського радіо на волонтерских началах. Является активным членом ОО "Громадське радіо".

Соучредитель Громадського радіо Буткевич попал в плен к россиянам 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Зіпсований вечір. 😔 Надто помітний, щоб просто так виміняти. Дуже сподіваюся, що всі наші будуть вільними і повернуться додому.
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10.07.2022 22:22
+20
Зазначається, що з початком повномасштабної війни Максим Буткевич поставив на паузу свою діяльність із допомоги біженцям, журналістську, гуманітарну, просвітницьку і правозахисну активність і пішов служити в ЗСУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3353273

Шо ты имел в виду под словом "шастать"?
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10.07.2022 22:30
+4
Ванька,чего сюди забрёл? Тебе на русру
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10.07.2022 22:44
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Це часом не те Гірське з якого пацан з проривом вивів захисників з технікою? Про нього Бутусов писав.
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10.07.2022 22:16 Ответить
Так. А ар'єргард тих хто прикривав відступ з Золотого і Гірського потрапили в полон: 41 вояк ЗСУ
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10.07.2022 23:57 Ответить
Зазначається, що з початком повномасштабної війни Максим Буткевич поставив на паузу свою діяльність із допомоги біженцям, журналістську, гуманітарну, просвітницьку і правозахисну активність і пішов служити в ЗСУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3353273

Шо ты имел в виду под словом "шастать"?
показать весь комментарий
10.07.2022 22:30 Ответить
Зіпсований вечір. 😔 Надто помітний, щоб просто так виміняти. Дуже сподіваюся, що всі наші будуть вільними і повернуться додому.
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10.07.2022 22:22 Ответить
Ты в какой бригаде служишь?
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10.07.2022 22:42 Ответить
Ванька,чего сюди забрёл? Тебе на русру
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10.07.2022 22:44 Ответить
сруру теж відмінний ресурс.
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11.07.2022 00:40 Ответить
Зібрали, мля, на Луганщині чмошників та аватарів, і не дивно, що оборону не втримали.
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11.07.2022 00:40 Ответить
так ты же зассцал там бытть
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11.07.2022 00:56 Ответить
Поїдь і подай приклад як теба тримать оборону
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11.07.2022 06:58 Ответить
 
 