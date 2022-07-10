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Співзасновник Громадського радіо Буткевич потрапив у полон до росіян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Правозахисник, журналіст і співзасновник та член ГО "Громадське радіо" Максим Буткевич у полоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське радіо.

Зазначається, що з початком повномасштабної війни Максим Буткевич поставив на паузу свою діяльність із допомоги біженцям, журналістську, гуманітарну, просвітницьку і правозахисну активність і пішов служити в ЗСУ.

Відео з ним опублікували російські пропагандисти. Вони пишуть, що військові, а серед них і Максим Буткевич, опинилися у полоні під Гірським, що на Луганщині. 24 червня російські загарбники захопили Гірську громаду Луганської області.

Від весни 2014 року Максим Буткевич допомагав переселенцям і переселенкам, а також займався захистом біженців та протидією дискримінації. Загалом правозахистом він займається упродовж останніх 20 років.

До команди Громадського радіо Максим Буткевич приєднався восени 2013 року. Під час Майдану був репортером і ведучим програм Громадського радіо на волонтерських засадах. Є активним членом ГО "Громадське радіо".

Також читайте: У полоні російських окупантів перебувають 8 міських та сільських голів, - Асоціація міст

Співзасновник Громадського радіо Буткевич потрапив у полон до росіян 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
Зіпсований вечір. 😔 Надто помітний, щоб просто так виміняти. Дуже сподіваюся, що всі наші будуть вільними і повернуться додому.
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10.07.2022 22:22
+20
Зазначається, що з початком повномасштабної війни Максим Буткевич поставив на паузу свою діяльність із допомоги біженцям, журналістську, гуманітарну, просвітницьку і правозахисну активність і пішов служити в ЗСУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3353273

Шо ты имел в виду под словом "шастать"?
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10.07.2022 22:30
+4
Ванька,чего сюди забрёл? Тебе на русру
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10.07.2022 22:44
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Це часом не те Гірське з якого пацан з проривом вивів захисників з технікою? Про нього Бутусов писав.
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10.07.2022 22:16 Відповісти
Так. А ар'єргард тих хто прикривав відступ з Золотого і Гірського потрапили в полон: 41 вояк ЗСУ
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10.07.2022 23:57 Відповісти
Зазначається, що з початком повномасштабної війни Максим Буткевич поставив на паузу свою діяльність із допомоги біженцям, журналістську, гуманітарну, просвітницьку і правозахисну активність і пішов служити в ЗСУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3353273

Шо ты имел в виду под словом "шастать"?
показати весь коментар
10.07.2022 22:30 Відповісти
Зіпсований вечір. 😔 Надто помітний, щоб просто так виміняти. Дуже сподіваюся, що всі наші будуть вільними і повернуться додому.
показати весь коментар
10.07.2022 22:22 Відповісти
Ты в какой бригаде служишь?
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10.07.2022 22:42 Відповісти
Ванька,чего сюди забрёл? Тебе на русру
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10.07.2022 22:44 Відповісти
сруру теж відмінний ресурс.
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11.07.2022 00:40 Відповісти
Зібрали, мля, на Луганщині чмошників та аватарів, і не дивно, що оборону не втримали.
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11.07.2022 00:40 Відповісти
так ты же зассцал там бытть
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11.07.2022 00:56 Відповісти
Поїдь і подай приклад як теба тримать оборону
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11.07.2022 06:58 Відповісти
 
 