"Газпром" временно остановил "Северный поток"

Снабжение газопроводом "Северный поток" остановлено на десять дней с 11 по 21 июля. Оператор проекта Nord Stream AG будет проводить плановую профилактику.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

На время работ на "Северном потоке" единственным маршрутом поставки российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только ГТС Украины.

Компания заявила, что заранее согласовала график и план работ с партнерами по транспортировке газа.

Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" (оба газопровода также прошли плановые ремонты в мае и июне) предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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Газопроводы обычно останавливают для техобслуживания ежегодно. Но в этот раз в ЕС опасаются, что Москва не возобновит поставку газа после ремонта.