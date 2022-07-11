"Газпром" временно остановил "Северный поток"
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Снабжение газопроводом "Северный поток" остановлено на десять дней с 11 по 21 июля. Оператор проекта Nord Stream AG будет проводить плановую профилактику.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
На время работ на "Северном потоке" единственным маршрутом поставки российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только ГТС Украины.
Компания заявила, что заранее согласовала график и план работ с партнерами по транспортировке газа.
Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" (оба газопровода также прошли плановые ремонты в мае и июне) предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Газопроводы обычно останавливают для техобслуживания ежегодно. Но в этот раз в ЕС опасаются, что Москва не возобновит поставку газа после ремонта.
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А всего лишь нужно заново запустить АЭС, чтобы так сильно не зависеть от путинского газа.