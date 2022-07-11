РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15905 посетителей онлайн
Новости За рубежом
8 599 15
Газ (10089) Газпром (3164) ремонт (1152) Северный поток (1426)

"Газпром" временно остановил "Северный поток"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

потік,північний

Снабжение газопроводом "Северный поток" остановлено на десять дней с 11 по 21 июля. Оператор проекта Nord Stream AG будет проводить плановую профилактику.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

На время работ на "Северном потоке" единственным маршрутом поставки российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только ГТС Украины.

Компания заявила, что заранее согласовала график и план работ с партнерами по транспортировке газа.

Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" (оба газопровода также прошли плановые ремонты в мае и июне) предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Также читайте: Франция будет готовиться к прекращению поставок российского газа: Это самый вероятный сценарий

Газопроводы обычно останавливают для техобслуживания ежегодно. Но в этот раз в ЕС опасаются, что Москва не возобновит поставку газа после ремонта.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Временное станет постоянным...
показать весь комментарий
11.07.2022 08:28
+11
Ну шо європейці які вам ще потрібні докази що лапатнікі завжди використовували газ як зброю...
показать весь комментарий
11.07.2022 08:32
+9
незабаром - газпром тимчасово зупинив себе...
показать весь комментарий
11.07.2022 08:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Временное станет постоянным...
показать весь комментарий
11.07.2022 08:28 Ответить
незабаром - газпром тимчасово зупинив себе...
показать весь комментарий
11.07.2022 08:31 Ответить
Ну шо європейці які вам ще потрібні докази що лапатнікі завжди використовували газ як зброю...
показать весь комментарий
11.07.2022 08:32 Ответить
Evropa najdiot drugix ***********.Daze 1 kvartale etogo goda kogda kacapi postavliali gaz bez ograniceniji zyzeni gaz byl na 1 meste po postavkam v Evropu,a teper necego daze govorit i norvezski gaz take obosiol kacapski.Uvelicivajet postavki gaza v Evropu Azerbaidzan,Libija i Alzyr takze
показать весь комментарий
11.07.2022 08:35 Ответить
К 2026 году смогут отказаться только от рос. газа.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:19 Ответить
турбіну з Канади в гаспром впхніть і от вам вонь!
показать весь комментарий
11.07.2022 08:46 Ответить
А Порох попереджав...
показать весь комментарий
11.07.2022 08:46 Ответить
Турбіну з Канади встановлять і запустять...
показать весь комментарий
11.07.2022 08:49 Ответить
А теперь надо брать ЕС за яйца и постепенно закручивать... Кран... У нас война... Или обеспечиваете чистое небо, или отключим газ...
показать весь комментарий
11.07.2022 09:22 Ответить
a shto esli EU vam prikrutjat "kran" za takoe ? nepishitj ******.
показать весь комментарий
11.07.2022 09:58 Ответить
Показати потрібно Меркель і таким як вона і запитати, газ все-таки зброя, чи ні?
показать весь комментарий
11.07.2022 09:29 Ответить
Україна не йде на перемовини, починають тиснути на Німців?
показать весь комментарий
11.07.2022 10:24 Ответить
Как-то совсем нежданно и непредсказуемо.
показать весь комментарий
11.07.2022 10:58 Ответить
Перед началом зимы остановят совсем и будут требовать снять санкции. И Шольц прогнётся.

А всего лишь нужно заново запустить АЭС, чтобы так сильно не зависеть от путинского газа.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:17 Ответить
Немецкая шмара сделала своё дело. Никакой ответственности не понесла.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:34 Ответить
 
 