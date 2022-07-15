"Газпром" тимчасово зупинив "Північний потік"
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Постачання газопроводом "Північний потік" зупинено на десять днів з 11 по 21 липня. Оператор проєкту Nord Stream AG проводитиме планову профілактику.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
На час робіт на" Північному потоці "єдиним маршрутом постачання російського газу в країни Західної і Центральної Європи залишається тільки ГТС України.
Компанія заявила, що заздалегідь погодила графік та план робіт із партнерами з транспортування газу.
Постачання газу по "Турецькому потоку" і "Блакитному потоку" (обидва газопроводи також пройшли планові ремонти в травні і червні) призначені для Туреччини і країн Південної і Південно-Східної Європи.
Газопроводи зазвичай зупиняють для техобслуговування раз на рік. Але цього разу в ЄС побоюються, що Москва не поновить постачання газу після ремонту.
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А всего лишь нужно заново запустить АЭС, чтобы так сильно не зависеть от путинского газа.