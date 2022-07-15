УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15371 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
8 599 15
газ (2588) Газпром (902) ремонт (819) Північний потік (1366)

"Газпром" тимчасово зупинив "Північний потік"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

потік,північний

Постачання газопроводом "Північний потік" зупинено на десять днів з 11 по 21 липня. Оператор проєкту Nord Stream AG проводитиме планову профілактику.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

На час робіт на" Північному потоці "єдиним маршрутом постачання російського газу в країни Західної і Центральної Європи залишається тільки ГТС України.

Компанія заявила, що заздалегідь погодила графік та план робіт із партнерами з транспортування газу.

Постачання газу по "Турецькому потоку" і "Блакитному потоку" (обидва газопроводи також пройшли планові ремонти в травні і червні) призначені для Туреччини і країн Південної і Південно-Східної Європи.

Також читайте: Франція готуватиметься до припинення поставок російського газу: Це найбільш ймовірний сценарій

Газопроводи зазвичай зупиняють для техобслуговування раз на рік. Але цього разу в ЄС побоюються, що Москва не поновить постачання газу після ремонту.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Временное станет постоянным...
показати весь коментар
11.07.2022 08:28
+11
Ну шо європейці які вам ще потрібні докази що лапатнікі завжди використовували газ як зброю...
показати весь коментар
11.07.2022 08:32
+9
незабаром - газпром тимчасово зупинив себе...
показати весь коментар
11.07.2022 08:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Временное станет постоянным...
показати весь коментар
11.07.2022 08:28 Відповісти
незабаром - газпром тимчасово зупинив себе...
показати весь коментар
11.07.2022 08:31 Відповісти
Ну шо європейці які вам ще потрібні докази що лапатнікі завжди використовували газ як зброю...
показати весь коментар
11.07.2022 08:32 Відповісти
Evropa najdiot drugix ***********.Daze 1 kvartale etogo goda kogda kacapi postavliali gaz bez ograniceniji zyzeni gaz byl na 1 meste po postavkam v Evropu,a teper necego daze govorit i norvezski gaz take obosiol kacapski.Uvelicivajet postavki gaza v Evropu Azerbaidzan,Libija i Alzyr takze
показати весь коментар
11.07.2022 08:35 Відповісти
К 2026 году смогут отказаться только от рос. газа.
показати весь коментар
11.07.2022 11:19 Відповісти
турбіну з Канади в гаспром впхніть і от вам вонь!
показати весь коментар
11.07.2022 08:46 Відповісти
А Порох попереджав...
показати весь коментар
11.07.2022 08:46 Відповісти
Турбіну з Канади встановлять і запустять...
показати весь коментар
11.07.2022 08:49 Відповісти
А теперь надо брать ЕС за яйца и постепенно закручивать... Кран... У нас война... Или обеспечиваете чистое небо, или отключим газ...
показати весь коментар
11.07.2022 09:22 Відповісти
a shto esli EU vam prikrutjat "kran" za takoe ? nepishitj ******.
показати весь коментар
11.07.2022 09:58 Відповісти
Показати потрібно Меркель і таким як вона і запитати, газ все-таки зброя, чи ні?
показати весь коментар
11.07.2022 09:29 Відповісти
Україна не йде на перемовини, починають тиснути на Німців?
показати весь коментар
11.07.2022 10:24 Відповісти
Как-то совсем нежданно и непредсказуемо.
показати весь коментар
11.07.2022 10:58 Відповісти
Перед началом зимы остановят совсем и будут требовать снять санкции. И Шольц прогнётся.

А всего лишь нужно заново запустить АЭС, чтобы так сильно не зависеть от путинского газа.
показати весь коментар
11.07.2022 11:17 Відповісти
Немецкая шмара сделала своё дело. Никакой ответственности не понесла.
показати весь коментар
11.07.2022 16:34 Відповісти
 
 