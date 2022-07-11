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Валенса хочет сократить население России и освободить порабощенные народы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

валенса

Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса призвал сократить население России до 50 миллионов человек, чтобы обезопасить Украину после войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил необходимость освободить "около 60 народов", которые остаются угнетенными заключенными России.

"Там живет 60 народов, которых поглотили так же, как поглощают украинцев сегодня. Мы должны помочь этим народам восстать. Нужно либо изменить российскую политическую систему, либо сократить население России до менее чем 50 миллионов", - заявил Валенса.

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По его словам, необходимо "форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов".

"Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, а через десять лет мы увидим появление другого Путина. Если изменение политической системы страны невозможно, мировую безопасность обеспечит лишь расчленение нынешней России", - сказал Валенса.

Экс-президент Польши согласился с тем, что Запад заинтересован в расширении сфер влияния.

"Мы должны понимать, что Запад расширяет свою власть через НАТО, Евросоюз путем расширения, но демократическими способами. Россия делает это с помощью насилия", - добавил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+66
Леху Валенсі-респектище...
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11.07.2022 08:34
+40
Статтю читали? Там пише, яким чином "скоротити" - розчленуванням великої орди на десятки маленьких.
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11.07.2022 08:45
+23
Лауреат Нобелівської премії миру плохого не посоветует! )))))
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11.07.2022 08:48
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Леху Валенсі-респектище...
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11.07.2022 08:34 Ответить
Мы ЗА ! А особо ватных, распаковать по кулькам
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11.07.2022 09:20 Ответить
Сократить население это геноцыд. Ящик пандоры открыть легче чем закрыть❗
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11.07.2022 09:51 Ответить
Cократить не в смисле уничтожить как делает єто рашка. А сделать несколько стран и таким образом московия будет иметь население 50 миллионов и надра будут принадлежать не московитам а тем народам которие проживают на месте добивания єтих надр.
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11.07.2022 10:16 Ответить
Тільки одне-ніхто українців НЕ поглинає і не поглине.
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11.07.2022 09:48 Ответить
Розкажіть це тим, кого насильно вивезли з Маріуполя, і тим, хто вже не побачить схід сонця нового дня, бо гнідам з-за парєбріка вялічіє натирає.
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11.07.2022 11:09 Ответить
Оставить руцкую республику и фсе..
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11.07.2022 12:58 Ответить
Кого там звільняти? Вони всі дебіли. Тільки в піч.
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11.07.2022 08:36 Ответить
хтось має кацапів і "в піч кидати", і це будуть тюрки
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11.07.2022 08:54 Ответить
Статтю читали? Там пише, яким чином "скоротити" - розчленуванням великої орди на десятки маленьких.
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11.07.2022 08:45 Ответить
"Вдумчивий"! Прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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11.07.2022 08:58 Ответить
Сам собі поради даєте? 🤔
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11.07.2022 09:27 Ответить
Якщо зміна політичної системи країни неможлива, світову безпеку забезпечить лише розчленування нинішньої Росії", - сказав Валенса. Джерело: https://censor.net/ua/n3353302
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11.07.2022 09:28 Ответить
Он сказал , что РАША ЭТО - МОНСТР ЛЮДОЕД С ТУПОЙ БЫДЛОМАССОЙ , способной только терроризировать ,шантажировать ,захватывать, убивать, грабить,
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11.07.2022 09:12 Ответить
Валенса сказал или смена строя или сократить население❗Фашисты тоже сокращали население☝
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11.07.2022 09:39 Ответить
Ну, сейчас собственно происходит денацификация и демилитарицация нацистской роZZии А вот после нашей победы, нужно будет под внешним управлением обезвредить эту тварь со сказом путем мирного распада, и взамен на ножки Байдена утилизировать совковый ядерный хлам.
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11.07.2022 09:54 Ответить
В статье написано или смена строя или сократить население❗Генацыд так сказать.
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11.07.2022 11:15 Ответить
Ідіоте впоротий, мова не про винищення населення (геноцид), а про поділ величезної території на кілька менших незалежних держав. Мордовія мордовам, бурятія бурятам... Дійшло придурку?
До речі, придурку, а хто такі, в твоєму розуміння, фашисти?
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11.07.2022 10:08 Ответить
В статье написано или смена строя или сократить население❗Чьи то домыслы пох👎
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11.07.2022 10:12 Ответить
Самі повиздихаєте.
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11.07.2022 10:22 Ответить
че такое, жалко рузьких? Нам русцьких не жалко 50 млн и то много, лучше 3 млн оставить.
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11.07.2022 10:29 Ответить
Дебіле, рузьке не читач, рузьке писака?
"Там живе 60 народів, яких поглинули так само як поглинають українців сьогодні. Ми повинні допомогти цим народам повстати. Потрібно або змінити російську політичну систему, або скоротити населення Росії до менш ніж 50 мільйонів", - заявив Валенса. Джерело: https://censor.net/ua/n3353302
Пояснюю дебілу: Валенса пише про те, що територія ******** "рассєї" то колонії, захоплені і поневолені ордою впродовж століть. Сама московська орда (московський улус) то клаптик, обмежений "золотим кільцем" І все! Решта - окуповані території, поневолені народи. І він каже - потрібно, щоб ці народи повстали і звільнились від московського іга. Скажімо, Сибірська республіка, Далекосхідна республіка, Уральська республіка, Південно-західна Руська республіка, Новгородщина, Рязанщина... і т.д. дійшло, придурку? І втям, все до того йде! Допоки на місці маацкви знову не виросте тайга і не почнуть квакати жаби, а орки не залізуть назад в землянки і нори, доти спокою на земній кулі не буде! Ну мали наші предки необережність тисячу років тому ту нечисть витягти з нір, мали. Зробили таку помилку. От тепер її треба виправляти.
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11.07.2022 10:48 Ответить
Значится В Украине сокращать население -- это пожалуйста, а на расее --ни-ни, это фашизм с геноцидом???
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11.07.2022 10:18 Ответить
****** в след за военным караблем кацапсина
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11.07.2022 10:28 Ответить
Плохо с усвоением текста?
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11.07.2022 08:45 Ответить
Діслексія або войовничий кацапізм.
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11.07.2022 09:00 Ответить
Фашизм у відповідь на фашизм то вже не фашизм. А як по вашому інакше? Доки москалі існуватимуть, доти вони й чинитимуть криваву вакханалію і нападатимуть то на одних то на інших. Цьому треба покласти край раз і назавжди. І це він іще добрий раз про 50 млн. говорить. Я б взагалі ставив би ціль звести їх до 0.
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11.07.2022 08:51 Ответить
Для того, щоб таке сказали про Україну, вона спочатку мала б перетворитися на кровожерну кацапію. 😊 Розумієте різницю, чи це надто важко для вашого мозку?
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11.07.2022 09:31 Ответить
А Україна нападає на ті чи інші народи і намагається їх окупувати? Паралель ви провели по дибільному.
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11.07.2022 09:32 Ответить
Ти, певно, сліпою кишкою побачив у пропозиції Валенси заклик до ФІЗИЧНОГО знищення населення РФ? Особливо талановитому пояснюю, мова йшла про звільнення народів, які московія поневолила протягом своєї історії: татар, угро-фінів Поволжя, Уралу та Європейської Півночі РФ, Північно-Кавказьких народів, народів Сибіру та Далекого Сходу, козаків. Саме за рахунок цього має скоротитися населення московії, а за рахунок відділення їхніх етнічних земель, зменшитися її площа, аж до її корінної території - так званого Російського Нечорнозем'я. Допетрав?
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11.07.2022 10:17 Ответить
Ніякого фашизму в пропозиції Валенси нема. Після ІІ Світової війни відбувся розпад багатьох колоніальних імперій, але не всіх. Процес необхідно завершити.
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11.07.2022 09:02 Ответить
Распад страны и сократить население это не одно и то же❗Не нужно делать вид вро де бы он оговорился и защищать его☝ То что он сказал фашизм.
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11.07.2022 09:56 Ответить
На жаль у вас відсутнє логічне мислення. Розпад країни приводить до зниження чисельності її населення. Бо все населеня не концентрується у одному уламку, а розбігається по всіх, а ще багато дременуть взагалі зч межі тої великої, що розпалася. І звичайпо ж, що в жодному з уламків населення не буде навіть дорівнювати тому, що було в імперії - воно чисельно зменшиться.
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11.07.2022 10:10 Ответить
хоспади памаги есть бальшое рузьке балото. Там 140 млн *******. Но много ******* не рузьке. Если тем, кто не рузьке, отсоединиться от бальшого рузьке балото, например, ханты-мансям, и, если их 10 млн, то в бальшом рузьге балото станет уже не 140 млн, а 130. Так и с другими ********, типа буряты и кара колпаки. В итоге остаётся москво-ленинская республика с 60 млн и другие. Это то, что имел ввиду уважаемый Лех Валенса.
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11.07.2022 13:11 Ответить
Путём восстания и отделения "национальных" республик или сменой политического устройства.
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11.07.2022 08:55 Ответить
Процес скорочення населення ********** відбувається щоденно. За рік мінус 1,2 млн. протягом останніх 30 років. Лише 15% молоді повністю придатні (без обмежень) до військової служби. За рівнем споживання основних товарів та послуг населення ********** вже скоротилось приблизно до 89-92 млн.. Процес можна прискорити, але ***** (режим) і сам з цим чудово справляється. Рівень життя кацапів швидко падає, кількість "гастарбайтерів" і рівень народжуваності знижуються. Зараз починається криміналізація населення і з країни почнуть масово тікати. Тому ніякого іншого сценарію окрім розпаду федерації не бачу. На жаль це не так швидко як хотілось би, але це невідворотно. Особливо за умов санкцій. ***** вважає що окуповані території України збільшать кількість цивілізованого населення з пристойною освітою, але тут він помиляється - жоден цивілізований українець не буде працювати на фашистський режим а примус призведе до саботажуі технологічних диверсій.
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11.07.2022 09:22 Ответить
Перестать продавать продовольствие и лекарства, пусть едят ягель и корой дуба лечаться
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11.07.2022 08:41 Ответить
Абсолютно згідний. Я ще з 14 років закликав до подібного, а мене сприймали як дибіла 21 рік тому.
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11.07.2022 08:46 Ответить
Лауреат Нобелівської премії миру плохого не посоветует! )))))
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11.07.2022 08:48 Ответить
угу, обама теж лавреат
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11.07.2022 09:34 Ответить
Обама обсцыкал все подъезды на России, во были времена
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11.07.2022 10:43 Ответить
Думки правильні. Але в народів росії немає національної самосвідомості. Хіба що Татарстан може відділитися. Чечня не захоче відділятися, бо москва їй платить дань. Сибірські народи занадто малі.
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11.07.2022 08:52 Ответить
татарстан і башкортостан. але путіноїди це теж розуміють, тому і відправили татар і башкирів на війну у перших рядах, разом з бурятами. бачили, скільки їх полягло? ото ж бо й воно.
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11.07.2022 08:58 Ответить
Тільки вони, в разі потреби, легалізують багатожонство й, за рахунок підвищеної народжуваності, достатньо швидко відновлять свою чисельність.
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11.07.2022 10:21 Ответить
Как только империя ослабнет и сократится финансирование будет парад суверенитетов, нужен только первый прецедент и это вполне себе может быть Чечня, не будет денег сразу не станет и дон дона.
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11.07.2022 08:59 Ответить
Влучно☝
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11.07.2022 09:05 Ответить
Тупой,он уже миллиарды наскирдовал и спрятал
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11.07.2022 09:15 Ответить
Поділяю погляди й підтримую Леха Валенсу. Засуджую існування кацапізьму чя гидотного явища,що паплюжить прямоходячих. Україні Світ! НАТУ в кожну хату!
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11.07.2022 08:53 Ответить
Бурятів і тувинців пуцкін вже кинув на утилізацію!
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11.07.2022 08:55 Ответить
Поневолені ?
Вони задоволені своїм статусом.
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11.07.2022 08:56 Ответить
ага. записалися руZZкімі, забули свою мову і своє коріння і окнорм.
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11.07.2022 09:00 Ответить
Можливо.
Але спробувати їх підбурити варто.
Особливо коли дощ нафтогазодоларів почне різко зменшуватися.
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11.07.2022 09:21 Ответить
і це правильно.
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11.07.2022 09:04 Ответить
Ідеальний розвиток історії, пане Валенса!
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11.07.2022 09:06 Ответить
Потрібно, щоб поневоленим народам паРаші хтось допоміг, став для них їх власником, вони вже як собаки, без господаря не виживуть. Білорусію розділити між Литвою і Україною, Калінінград віддати Польщі. Щоб зберегти лице кацапам віддати їм НДР та Тулузу.
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11.07.2022 09:08 Ответить
призвал сократить население России до 50 миллионов человек? Українці наразі саме цим і займаються. Присилайте більше снарядів.
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11.07.2022 09:08 Ответить
Підтримую обома руками!
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11.07.2022 09:09 Ответить
Они уже давно номинальны, эти народы, входящие в состав империи. Мордва свой язык забывает. Карелы почитай что вымерли. Северные народы на грани вымирания. Татары, башкиры и кавказские народы разве что сохранили свою идентичность, но вот насколько им нужна государственность - это вопрос. Глубоко уважаю пана Валенсу, но тут он неправ. Рэфия - это рой саранчи, а не государство. А рой имеет тенденцию сбиваться в кучу и захватывать новые пастбища, сколько его не раз'единяй. Жизненная программа у него такая. К счастью, рой недолговечен. Орда в конце-концов превратилась в Монголию. Тут или ждать эволюционных процессов или ускорять их. А ускорять некому пока что...
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11.07.2022 09:22 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://idel-ural.org/archives/%D1%8D%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80/
Чехи, колись, теж, практично, втратили свою мову. Та, що нині, це відновлена у ХІХ столітті ентузіастами національного відродження. Інші приклади - євреї, ірландці.
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11.07.2022 10:29 Ответить
Валенса правильно думає, бо якщо розчленувати цю гідру, яка називається московія, то зникне її ординська сила і вона заспокоїться і зачахне навіки. Бо енергію і ресурси вона бере виключно з війн і поневолення народів, використання їх ресурсів.
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11.07.2022 09:28 Ответить
Чим більше буде бавовни, тим менше буде вати
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11.07.2022 09:30 Ответить
Треба відібрати у РФ ЯО.
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11.07.2022 09:41 Ответить
При Порошенку такого не було
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11.07.2022 09:49 Ответить
ти дебіл?
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11.07.2022 14:10 Ответить
Лично я бы население Свиногорья сократил бы до одного миллиона - и на то, чтобы газ качать с нефтью хватит, и не хватит, чтобы соседей задалбывать.
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11.07.2022 10:11 Ответить
Якщо рашистська федерація розпадеться і поневолені народи отримають незалежність, то рашка перетвориться на московію чисельністю якраз десь 50 млн.
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11.07.2022 10:15 Ответить
Ну когда-то это ж должно произойти?! Так пусть это произойдёт в ближайшее время.
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11.07.2022 10:21 Ответить
Браво! Мудрый человек!
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11.07.2022 10:31 Ответить
А я давно говорю, что рашку надо рсчленить на маленькие улусы и хай там хоть пожрут друг друга
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11.07.2022 10:32 Ответить
Не расчленять а восстанавливать территориальную целостность
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11.07.2022 11:06 Ответить
Плюсую!!!!!. А з нашого боку буде фізичне скорочення як найбільше.
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11.07.2022 10:34 Ответить
Валенса умница, истину глаголит! Единственный способ умиротворить парашу - развалить на 20 губерний...
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11.07.2022 10:36 Ответить
Колись поляки і чехи писали що В'ячеслав Чорновіл був кращим за Лєха Валєнсу...
Але ж мудрий нарід вирішив інакше. Вкотре...
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11.07.2022 10:56 Ответить
Красавка!!
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11.07.2022 11:06 Ответить
Ви вже раз повірили Єльцину у зміну політичної системи в Росії. Каzапське нутро не зміниться ніколи. Ще ця війна йде, а ви вже ще одну хочете?
Від імперії має залишитися тільки Московія, загноблена, принижена, обкладені боргами так, щоб у ранні ходили, кусень хліба лиш на Паску бачили і зпилися до того, що діти усі каліками народжувалися. Щоб геть виродилися з планети Земля, якій стільки біди принесли.
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11.07.2022 12:01 Ответить
І обов'язково стерилізувати.
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11.07.2022 14:41 Ответить
 
 