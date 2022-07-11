Валенса хочет сократить население России и освободить порабощенные народы

Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса призвал сократить население России до 50 миллионов человек, чтобы обезопасить Украину после войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил необходимость освободить "около 60 народов", которые остаются угнетенными заключенными России.

"Там живет 60 народов, которых поглотили так же, как поглощают украинцев сегодня. Мы должны помочь этим народам восстать. Нужно либо изменить российскую политическую систему, либо сократить население России до менее чем 50 миллионов", - заявил Валенса.

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По его словам, необходимо "форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов".

"Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, а через десять лет мы увидим появление другого Путина. Если изменение политической системы страны невозможно, мировую безопасность обеспечит лишь расчленение нынешней России", - сказал Валенса.

Экс-президент Польши согласился с тем, что Запад заинтересован в расширении сфер влияния.

"Мы должны понимать, что Запад расширяет свою власть через НАТО, Евросоюз путем расширения, но демократическими способами. Россия делает это с помощью насилия", - добавил он.