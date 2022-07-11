Валенса хочет сократить население России и освободить порабощенные народы
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Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса призвал сократить население России до 50 миллионов человек, чтобы обезопасить Украину после войны.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил необходимость освободить "около 60 народов", которые остаются угнетенными заключенными России.
"Там живет 60 народов, которых поглотили так же, как поглощают украинцев сегодня. Мы должны помочь этим народам восстать. Нужно либо изменить российскую политическую систему, либо сократить население России до менее чем 50 миллионов", - заявил Валенса.
По его словам, необходимо "форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов".
"Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, а через десять лет мы увидим появление другого Путина. Если изменение политической системы страны невозможно, мировую безопасность обеспечит лишь расчленение нынешней России", - сказал Валенса.
Экс-президент Польши согласился с тем, что Запад заинтересован в расширении сфер влияния.
"Мы должны понимать, что Запад расширяет свою власть через НАТО, Евросоюз путем расширения, но демократическими способами. Россия делает это с помощью насилия", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
До речі, придурку, а хто такі, в твоєму розуміння, фашисти?
"Там живе 60 народів, яких поглинули так само як поглинають українців сьогодні. Ми повинні допомогти цим народам повстати. Потрібно або змінити російську політичну систему, або скоротити населення Росії до менш ніж 50 мільйонів", - заявив Валенса. Джерело: https://censor.net/ua/n3353302
Пояснюю дебілу: Валенса пише про те, що територія ******** "рассєї" то колонії, захоплені і поневолені ордою впродовж століть. Сама московська орда (московський улус) то клаптик, обмежений "золотим кільцем" І все! Решта - окуповані території, поневолені народи. І він каже - потрібно, щоб ці народи повстали і звільнились від московського іга. Скажімо, Сибірська республіка, Далекосхідна республіка, Уральська республіка, Південно-західна Руська республіка, Новгородщина, Рязанщина... і т.д. дійшло, придурку? І втям, все до того йде! Допоки на місці маацкви знову не виросте тайга і не почнуть квакати жаби, а орки не залізуть назад в землянки і нори, доти спокою на земній кулі не буде! Ну мали наші предки необережність тисячу років тому ту нечисть витягти з нір, мали. Зробили таку помилку. От тепер її треба виправляти.
Вони задоволені своїм статусом.
Але спробувати їх підбурити варто.
Особливо коли дощ нафтогазодоларів почне різко зменшуватися.
https://idel-ural.org/archives/%D1%8D%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80/
Чехи, колись, теж, практично, втратили свою мову. Та, що нині, це відновлена у ХІХ столітті ентузіастами національного відродження. Інші приклади - євреї, ірландці.
Але ж мудрий нарід вирішив інакше. Вкотре...
Від імперії має залишитися тільки Московія, загноблена, принижена, обкладені боргами так, щоб у ранні ходили, кусень хліба лиш на Паску бачили і зпилися до того, що діти усі каліками народжувалися. Щоб геть виродилися з планети Земля, якій стільки біди принесли.