Валенса хоче скоротити населення Росії й звільнити поневолені народи
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Лауреат Нобелівської премії миру, експрезидент Польщі Лех Валенса закликав скоротити населення Росії до 50 мільйонів людей, щоб убезпечити Україну після війни.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Він наголосив на необхідності звільнити "близько 60 народів", які залишаються пригнобленими в'язнями Росії.
"Там живе 60 народів, яких поглинули так само як поглинають українців сьогодні. Ми повинні допомогти цим народам повстати. Потрібно або змінити російську політичну систему, або скоротити населення Росії до менш ніж 50 мільйонів", - заявив Валенса.
За його словами, необхідно "форсувати зміну політичного ладу в країні, організувати повстання народів".
"Навіть якщо Україна виграє цю війну, через п'ять років у нас буде те ж саме, а через десять років ми побачимо появу іншого Путіна. Якщо зміна політичної системи країни неможлива, світову безпеку забезпечить лише розчленування нинішньої Росії", - сказав Валенса.
Експрезидент Польщі погодився з тим, що Захід зацікавлений у розширенні сфер впливу.
"Ми повинні розуміти, що Захід розширює свою владу через НАТО, Євросоюз шляхом розширення, але демократичними способами. Росія робить це за допомогою насильства", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
До речі, придурку, а хто такі, в твоєму розуміння, фашисти?
"Там живе 60 народів, яких поглинули так само як поглинають українців сьогодні. Ми повинні допомогти цим народам повстати. Потрібно або змінити російську політичну систему, або скоротити населення Росії до менш ніж 50 мільйонів", - заявив Валенса. Джерело: https://censor.net/ua/n3353302
Пояснюю дебілу: Валенса пише про те, що територія ******** "рассєї" то колонії, захоплені і поневолені ордою впродовж століть. Сама московська орда (московський улус) то клаптик, обмежений "золотим кільцем" І все! Решта - окуповані території, поневолені народи. І він каже - потрібно, щоб ці народи повстали і звільнились від московського іга. Скажімо, Сибірська республіка, Далекосхідна республіка, Уральська республіка, Південно-західна Руська республіка, Новгородщина, Рязанщина... і т.д. дійшло, придурку? І втям, все до того йде! Допоки на місці маацкви знову не виросте тайга і не почнуть квакати жаби, а орки не залізуть назад в землянки і нори, доти спокою на земній кулі не буде! Ну мали наші предки необережність тисячу років тому ту нечисть витягти з нір, мали. Зробили таку помилку. От тепер її треба виправляти.
Вони задоволені своїм статусом.
Але спробувати їх підбурити варто.
Особливо коли дощ нафтогазодоларів почне різко зменшуватися.
https://idel-ural.org/archives/%D1%8D%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80/
Чехи, колись, теж, практично, втратили свою мову. Та, що нині, це відновлена у ХІХ столітті ентузіастами національного відродження. Інші приклади - євреї, ірландці.
Але ж мудрий нарід вирішив інакше. Вкотре...
Від імперії має залишитися тільки Московія, загноблена, принижена, обкладені боргами так, щоб у ранні ходили, кусень хліба лиш на Паску бачили і зпилися до того, що діти усі каліками народжувалися. Щоб геть виродилися з планети Земля, якій стільки біди принесли.