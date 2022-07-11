Валенса хоче скоротити населення Росії й звільнити поневолені народи

Лауреат Нобелівської премії миру, експрезидент Польщі Лех Валенса закликав скоротити населення Росії до 50 мільйонів людей, щоб убезпечити Україну після війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Він наголосив на необхідності звільнити "близько 60 народів", які залишаються пригнобленими в'язнями Росії.

"Там живе 60 народів, яких поглинули так само як поглинають українців сьогодні. Ми повинні допомогти цим народам повстати. Потрібно або змінити російську політичну систему, або скоротити населення Росії до менш ніж 50 мільйонів", - заявив Валенса.

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За його словами, необхідно "форсувати зміну політичного ладу в країні, організувати повстання народів".

"Навіть якщо Україна виграє цю війну, через п'ять років у нас буде те ж саме, а через десять років ми побачимо появу іншого Путіна. Якщо зміна політичної системи країни неможлива, світову безпеку забезпечить лише розчленування нинішньої Росії", - сказав Валенса.

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Експрезидент Польщі погодився з тим, що Захід зацікавлений у розширенні сфер впливу.

"Ми повинні розуміти, що Захід розширює свою владу через НАТО, Євросоюз шляхом розширення, але демократичними способами. Росія робить це за допомогою насильства", - додав він.