Соратники Жириновского предлагают называть Путина "правителем"
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В Либерально-демократической партии России, главой которой до своей смерти был Владимир Жириновский, предлагают называть главу государства правителем, поскольку термин "президент" является иностранным и "чужим для россиян".
Об этом заявили в пресс-службе партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В советские годы он (термин "президент" - ред.) использовался критически, все президенты были в западном мире. И вдруг внезапно в 1991 году это название установилась и у нас", - заявили в российской партии.
При этом вопрос о замене термина "президент" поднимался при подготовке поправок в конституцию РФ в 2020 году, но тогда его не рассмотрели.
"Все партии и общественные организации, подключенные к этому процессу, выдвигали свои какие-то предложения на этот счет. У нас был большой комплект идей, частично они были приняты. Но конкретно это предложение с переименованиям должности главы государства тогда, к сожалению, принято не было. Но мы по-прежнему считаем, что это было бы правильно сделать", - отметили в ЛДПР.
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КЦ - спичка
Цак - колокольчик для носа
Эцих (эцих с гвоздями) ящик для узников.
Эцелопп - представитель власти.
Кю - допустимое в обществе ругательство.
Ку - все остальные слова.
ЫЫ - выражение эмоций.
Все остальное - лишнее.
Патрушев: - Совершенно правильно, Владимир Владимирович. Сам так считаю, давно пора и о людишках подумать. Недоглядели мы этот вопрос, честно говоря. Для начала, думаю, душ по 200-300 людишек на каждого из наших, а дальше, как получится.
Его не то, что не короновали бы на "Вора в законе", большой вопрос или он стал бы просто "честным фраером"
Аби ж ви ****** не розлазились по всьому світу шо клопи
Щоб ви та ваші внуки були рабами у китайців.
Патриції-аристократи
І мудрий кесарів сенат.
Вони, бач, кесаря хвалили
На всі лади, що аж остило
Самим їм дурня вихвалять,
То, заразом щоб доканать,
Вони на раді й присудили,
Щоб просто кесаря назвать
Самим Юпітером, та й годі.
І написали воєводам
По всьому царству: так і так.
Що кесар Бог. Що більш од Бога!
(c)
Гнида с гнилым мозгом, ЧМО планеты.
Детойоб ****.
Это сатана в человеческом облике, и жить этому гандону осталось считанные дни.
А звертатися до нього треба «О, наш х#єликий!»
Там у пеклі його очікує сам жириновський і готує гарячу зустріч, підкладаючи дрова під віп казан, і розтоплюючи смолу для ванни.