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Соратники Жириновского предлагают называть Путина "правителем"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

В Либерально-демократической партии России, главой которой до своей смерти был Владимир Жириновский, предлагают называть главу государства правителем, поскольку термин "президент" является иностранным и "чужим для россиян".

Об этом заявили в пресс-службе партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В советские годы он (термин "президент" - ред.) использовался критически, все президенты были в западном мире. И вдруг внезапно в 1991 году это название установилась и у нас", - заявили в российской партии.

При этом вопрос о замене термина "президент" поднимался при подготовке поправок в конституцию РФ в 2020 году, но тогда его не рассмотрели.

"Все партии и общественные организации, подключенные к этому процессу, выдвигали свои какие-то предложения на этот счет. У нас был большой комплект идей, частично они были приняты. Но конкретно это предложение с переименованиям должности главы государства тогда, к сожалению, принято не было. Но мы по-прежнему считаем, что это было бы правильно сделать", - отметили в ЛДПР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
А почему не "хан"? Для орды самое то.
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11.07.2022 08:43
+19
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11.07.2022 08:44
+16
Рабы!
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11.07.2022 08:41
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Рабы!
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11.07.2022 08:41 Ответить
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11.07.2022 08:44 Ответить
Дєрьмак теж її член?
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11.07.2022 08:49 Ответить
Да **** там - ЦАРЬ! Єво вєлічєство!
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11.07.2022 08:42 Ответить
А у нас править найвеличність, що за статусом вище.
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11.07.2022 08:45 Ответить
"ЦАР" - теж "іноземне" слово Воно походить від Юлія Цезаря
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11.07.2022 09:40 Ответить
А также: флаг, герб, федерация, гимн, кремль, и.т.д, и.т.п. , - половина словаря. Надо запретить все слова. Пусть разговаривают как в Кин Дза Дза.
КЦ - спичка
Цак - колокольчик для носа
Эцих (эцих с гвоздями) ящик для узников.
Эцелопп - представитель власти.
Кю - допустимое в обществе ругательство.
Ку - все остальные слова.
ЫЫ - выражение эмоций.

Все остальное - лишнее.
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11.07.2022 11:26 Ответить
Да, и Кабаеву переименовать в Забаву Путятишну.
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11.07.2022 11:32 Ответить
Престарелый письколиз Кабаевой должен это оценить...
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11.07.2022 08:42 Ответить
пЕрестарелый...
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11.07.2022 08:54 Ответить
on po mal64ikam !
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11.07.2022 08:58 Ответить
Нехай буде цар. Нам пофігу.
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11.07.2022 08:43 Ответить
А краще - демократично вибраним Царем Всесвіту.
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11.07.2022 08:43 Ответить
А почему не "хан"? Для орды самое то.
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11.07.2022 08:43 Ответить
чем им термин ***** не подходит!?
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11.07.2022 08:58 Ответить
потому что правильно - ***** всея расеи.) Не забываем про вяличие.)
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11.07.2022 09:32 Ответить
Правильно. А депутатов - боярами. А остальных - людишками.
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11.07.2022 08:44 Ответить
Чернь. Це буде скрепно.
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11.07.2022 08:46 Ответить
Путин: - Ну, что, Николай Платонович, кажется уже достаточно, набрались, и самим хватит до конца жизни и детям-внукам-правнукам до четвертого колена хватит. Уже можно и о людишках подумать.

Патрушев: - Совершенно правильно, Владимир Владимирович. Сам так считаю, давно пора и о людишках подумать. Недоглядели мы этот вопрос, честно говоря. Для начала, думаю, душ по 200-300 людишек на каждого из наших, а дальше, как получится.
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11.07.2022 08:52 Ответить
Остальные - холопы. ,, Вы чьи холопы будете?", ,,Русские мы, барин" (с)
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11.07.2022 10:27 Ответить
назовите его узурпатор власти-это тоже правильно
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11.07.2022 08:46 Ответить
***** вчемоданосрущее - "правитель"всея РАБсии
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11.07.2022 08:47 Ответить
Как-как? Ху...литель?
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11.07.2022 08:48 Ответить
Прашла зіма настала лєто-спасіба пукіну за ето...
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11.07.2022 08:48 Ответить
В качестве альтернативы предложены "властелин", "хозяин"...
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11.07.2022 08:50 Ответить
Вже ж коронували , хіба ні ?
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11.07.2022 08:50 Ответить
Среди настоящих авторитетов этого чудака на букву "мэ" не короновали бы никогда. Не тот человеческий материал. Там таких раскусывают за три секунды.
Его не то, что не короновали бы на "Вора в законе", большой вопрос или он стал бы просто "честным фраером"
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11.07.2022 09:03 Ответить
А чого на букву "мэ", у нього ж клікуха "моль" була
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11.07.2022 10:40 Ответить
куйло.
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11.07.2022 08:50 Ответить
В кацапстані "правители" погано закінчують. Історію потрібно читати
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11.07.2022 08:52 Ответить
А как нашего называть *******,******* или просто говнюк?
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11.07.2022 08:54 Ответить
вашого й так звуть "*****"
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11.07.2022 09:30 Ответить
куйло.
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11.07.2022 08:54 Ответить
Тебя @бёт? Сиди на бутылке и не вякай.
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11.07.2022 09:04 Ответить
Сцарь!
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11.07.2022 08:55 Ответить
Scar6 -Hujlo 1
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11.07.2022 08:57 Ответить
Х*йло воно було, є і буде х*йлом - крапка!
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11.07.2022 08:58 Ответить
По Путіну -ВОГОНЬ!
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11.07.2022 08:59 Ответить
це все, на що він здатний - по горобцях стріляти...вовчкін пятух
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11.07.2022 09:18 Ответить
Та назвіть хоч **** бичим , світу якось не холодно не жарко від кацапської назви .
Аби ж ви ****** не розлазились по всьому світу шо клопи
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11.07.2022 09:01 Ответить
О таке вже було в інших країнах, тільки там "правителей" називали фюрером та дуче....
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11.07.2022 09:02 Ответить
Мудаки!
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11.07.2022 09:05 Ответить
Надо два слова вводить-царь и крепостные
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11.07.2022 09:06 Ответить
Це вони з прихильників Зеленського приклад беруть.
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11.07.2022 09:09 Ответить
Імператор Всесвіта! Правитель це у холопів, а тут розмір!
Щоб ви та ваші внуки були рабами у китайців.
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11.07.2022 09:12 Ответить
Нічого спільного з ліберал-демократією ця мерзотна скандальна шарага не має. Сам Жиріновський типовий ментальний ідіот.
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11.07.2022 09:21 Ответить
Правитель- це по китайськи доречі) в перекладі император...
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11.07.2022 09:26 Ответить
"Ліберально-демократична партія срасії" - це як морська свинка: вона має таке ж відношення до лібералізму і демократії, як морська свинка до моря і свиней...
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11.07.2022 09:30 Ответить
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11.07.2022 10:28 Ответить
Чого вигадувати велосипед? Є зрозуміла ієрархична система московії: *****, **********, ***********, обсосці та біомаси.
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11.07.2022 09:36 Ответить
Чому правитель, а не "павєлітєль"?
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11.07.2022 09:40 Ответить
Пахан и шестерки.
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11.07.2022 09:45 Ответить
Разговаривал вчера с одним знакомым дебилом с рабсеи, до истерики доказывал, что ********** это властелин всея Земли и что кругом будет рабсия, Запад вселенское зло, а китайцам нравится ********** и только он сделает рабсию великой. И самое для нас главное, что подожди ещё немного и мы будем опять вместе. Короче двуручный меч нам в руки и махать направо и налево уничтожая zомбаков, там договариваться нечего.
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11.07.2022 09:49 Ответить
Не надо стесняться, называйте как есть - фашист фюрер.
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11.07.2022 09:56 Ответить
***** є ***** хоч назови його ким хош...
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11.07.2022 09:56 Ответить
ваш тырнет и нах@й не нужон
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11.07.2022 10:02 Ответить
Непевне видумали свято

Патриції-аристократи

І мудрий кесарів сенат.

Вони, бач, кесаря хвалили

На всі лади, що аж остило

Самим їм дурня вихвалять,

То, заразом щоб доканать,

Вони на раді й присудили,

Щоб просто кесаря назвать

Самим Юпітером, та й годі.

І написали воєводам

По всьому царству: так і так.

Що кесар Бог. Що більш од Бога!

(c)
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11.07.2022 10:05 Ответить
Бугор всея Руси
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11.07.2022 10:07 Ответить
чё ж так поскромничали то ??? луноликий бох ...)))
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11.07.2022 10:09 Ответить
Моль-правитель)))
Гнида с гнилым мозгом, ЧМО планеты.
Детойоб ****.
Это сатана в человеческом облике, и жить этому гандону осталось считанные дни.
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11.07.2022 10:16 Ответить
у нього вже є титул та звання - *****. Хай так і запишуть в свою конституцію
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11.07.2022 10:38 Ответить
а нам вже давно тра' перейменувати рф в московію, а ше краще Мєра-Маа
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11.07.2022 10:39 Ответить
Сцарь ***** 1-ше
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11.07.2022 10:41 Ответить
У нього вже є історична назва - х#йло! І звучить красиво, і гарно рифмується з лала-лала-лала!
А звертатися до нього треба «О, наш х#єликий!»
Там у пеклі його очікує сам жириновський і готує гарячу зустріч, підкладаючи дрова під віп казан, і розтоплюючи смолу для ванни.

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11.07.2022 10:52 Ответить
Лизати дупу начальнику - це велике вміння,яке дається природою і рідко досягається практикою.Жиріновський в цьому був неперевершений,він умів одночасно і лизати дупу,і кричати що вона смердюча і в гівні попадається волосся...Його однопартійці на таке нездатні,тому на наступних виборах тихо підуть в піZду...
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11.07.2022 12:17 Ответить
В Ліберально-демократичній партії Росії вирішили низенько прогнуться під россійського царька!!! Та ви вже в раші вилизали задницю путлеру до зеркального блеску!!! СКОРО ДРУГУ ДІРКУ ПРОЛИЖЕТЕ!!!ТА ОБЛИЗУЙТЕ ЙОГО СКІЛЬКИ ХОЧЕТЕ, ТІЛЬКИ УКРАЇНУ ЗАЛИШТЕ В СПОКОЇ!!! ДУХОВНІ УРОДИ!!!
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11.07.2022 12:21 Ответить
Назвіть краще "Хуітелем" - весь світ знає його саме так.
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11.07.2022 12:22 Ответить
Самодержец - самое оно
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11.07.2022 12:43 Ответить
 
 