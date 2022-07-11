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Соратники Жириновського пропонують називати Путіна "правителем"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

В Ліберально-демократичній партії Росії, головою якої до своєї смерті був Володимир Жириновський, пропонують називати голову держави правителем, оскільки термін "президент" є іноземним і "чужим для росіян".

Про це заявили у пресслужбі партії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"У радянські роки він (термін "президент", - ред.) використовувався критично, всі президенти були в західному світі. І раптом в 1991 році ця назва встановилася і у нас", - заявили в російській партії.

При цьому питання про заміну терміна "президент" порушувалося під час поправок до конституції РФ в 2020 році, але тоді його не розглянули.

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"Всі партії і громадські організації, підключені до цього процесу, висували свої якісь пропозиції щодо цього. У нас був великий комплект ідей, частково вони були прийняті. Але конкретно цю пропозицію з перейменуванням посади глави держави тоді, на жаль, прийнято не було. Але ми, як і раніше, вважаємо, що це було б правильно зробити", - зазначили в ЛДПР.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
А почему не "хан"? Для орды самое то.
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11.07.2022 08:43
+19
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11.07.2022 08:44
+16
Рабы!
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11.07.2022 08:41
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11.07.2022 08:41 Відповісти
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11.07.2022 08:44 Відповісти
Дєрьмак теж її член?
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11.07.2022 08:49 Відповісти
Да **** там - ЦАРЬ! Єво вєлічєство!
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11.07.2022 08:42 Відповісти
А у нас править найвеличність, що за статусом вище.
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11.07.2022 08:45 Відповісти
"ЦАР" - теж "іноземне" слово Воно походить від Юлія Цезаря
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11.07.2022 09:40 Відповісти
А также: флаг, герб, федерация, гимн, кремль, и.т.д, и.т.п. , - половина словаря. Надо запретить все слова. Пусть разговаривают как в Кин Дза Дза.
КЦ - спичка
Цак - колокольчик для носа
Эцих (эцих с гвоздями) ящик для узников.
Эцелопп - представитель власти.
Кю - допустимое в обществе ругательство.
Ку - все остальные слова.
ЫЫ - выражение эмоций.

Все остальное - лишнее.
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11.07.2022 11:26 Відповісти
Да, и Кабаеву переименовать в Забаву Путятишну.
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11.07.2022 11:32 Відповісти
Престарелый письколиз Кабаевой должен это оценить...
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11.07.2022 08:42 Відповісти
пЕрестарелый...
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11.07.2022 08:54 Відповісти
on po mal64ikam !
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11.07.2022 08:58 Відповісти
Нехай буде цар. Нам пофігу.
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11.07.2022 08:43 Відповісти
А краще - демократично вибраним Царем Всесвіту.
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11.07.2022 08:43 Відповісти
А почему не "хан"? Для орды самое то.
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11.07.2022 08:43 Відповісти
чем им термин ***** не подходит!?
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11.07.2022 08:58 Відповісти
потому что правильно - ***** всея расеи.) Не забываем про вяличие.)
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11.07.2022 09:32 Відповісти
Правильно. А депутатов - боярами. А остальных - людишками.
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11.07.2022 08:44 Відповісти
Чернь. Це буде скрепно.
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11.07.2022 08:46 Відповісти
Путин: - Ну, что, Николай Платонович, кажется уже достаточно, набрались, и самим хватит до конца жизни и детям-внукам-правнукам до четвертого колена хватит. Уже можно и о людишках подумать.

Патрушев: - Совершенно правильно, Владимир Владимирович. Сам так считаю, давно пора и о людишках подумать. Недоглядели мы этот вопрос, честно говоря. Для начала, думаю, душ по 200-300 людишек на каждого из наших, а дальше, как получится.
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11.07.2022 08:52 Відповісти
Остальные - холопы. ,, Вы чьи холопы будете?", ,,Русские мы, барин" (с)
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11.07.2022 10:27 Відповісти
назовите его узурпатор власти-это тоже правильно
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11.07.2022 08:46 Відповісти
***** вчемоданосрущее - "правитель"всея РАБсии
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11.07.2022 08:47 Відповісти
Как-как? Ху...литель?
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11.07.2022 08:48 Відповісти
Прашла зіма настала лєто-спасіба пукіну за ето...
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11.07.2022 08:48 Відповісти
В качестве альтернативы предложены "властелин", "хозяин"...
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11.07.2022 08:50 Відповісти
Вже ж коронували , хіба ні ?
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11.07.2022 08:50 Відповісти
Среди настоящих авторитетов этого чудака на букву "мэ" не короновали бы никогда. Не тот человеческий материал. Там таких раскусывают за три секунды.
Его не то, что не короновали бы на "Вора в законе", большой вопрос или он стал бы просто "честным фраером"
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11.07.2022 09:03 Відповісти
А чого на букву "мэ", у нього ж клікуха "моль" була
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11.07.2022 10:40 Відповісти
куйло.
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11.07.2022 08:50 Відповісти
В кацапстані "правители" погано закінчують. Історію потрібно читати
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11.07.2022 08:52 Відповісти
А как нашего называть *******,******* или просто говнюк?
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11.07.2022 08:54 Відповісти
вашого й так звуть "*****"
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11.07.2022 09:30 Відповісти
куйло.
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11.07.2022 08:54 Відповісти
Тебя @бёт? Сиди на бутылке и не вякай.
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11.07.2022 09:04 Відповісти
Сцарь!
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11.07.2022 08:55 Відповісти
Scar6 -Hujlo 1
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11.07.2022 08:57 Відповісти
Х*йло воно було, є і буде х*йлом - крапка!
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11.07.2022 08:58 Відповісти
По Путіну -ВОГОНЬ!
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11.07.2022 08:59 Відповісти
це все, на що він здатний - по горобцях стріляти...вовчкін пятух
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11.07.2022 09:18 Відповісти
Та назвіть хоч **** бичим , світу якось не холодно не жарко від кацапської назви .
Аби ж ви ****** не розлазились по всьому світу шо клопи
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11.07.2022 09:01 Відповісти
О таке вже було в інших країнах, тільки там "правителей" називали фюрером та дуче....
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11.07.2022 09:02 Відповісти
Мудаки!
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11.07.2022 09:05 Відповісти
Надо два слова вводить-царь и крепостные
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11.07.2022 09:06 Відповісти
Це вони з прихильників Зеленського приклад беруть.
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11.07.2022 09:09 Відповісти
Імператор Всесвіта! Правитель це у холопів, а тут розмір!
Щоб ви та ваші внуки були рабами у китайців.
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11.07.2022 09:12 Відповісти
Нічого спільного з ліберал-демократією ця мерзотна скандальна шарага не має. Сам Жиріновський типовий ментальний ідіот.
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11.07.2022 09:21 Відповісти
Правитель- це по китайськи доречі) в перекладі император...
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11.07.2022 09:26 Відповісти
"Ліберально-демократична партія срасії" - це як морська свинка: вона має таке ж відношення до лібералізму і демократії, як морська свинка до моря і свиней...
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11.07.2022 09:30 Відповісти
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11.07.2022 10:28 Відповісти
Чого вигадувати велосипед? Є зрозуміла ієрархична система московії: *****, **********, ***********, обсосці та біомаси.
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11.07.2022 09:36 Відповісти
Чому правитель, а не "павєлітєль"?
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11.07.2022 09:40 Відповісти
Пахан и шестерки.
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11.07.2022 09:45 Відповісти
Разговаривал вчера с одним знакомым дебилом с рабсеи, до истерики доказывал, что ********** это властелин всея Земли и что кругом будет рабсия, Запад вселенское зло, а китайцам нравится ********** и только он сделает рабсию великой. И самое для нас главное, что подожди ещё немного и мы будем опять вместе. Короче двуручный меч нам в руки и махать направо и налево уничтожая zомбаков, там договариваться нечего.
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11.07.2022 09:49 Відповісти
Не надо стесняться, называйте как есть - фашист фюрер.
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11.07.2022 09:56 Відповісти
***** є ***** хоч назови його ким хош...
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11.07.2022 09:56 Відповісти
ваш тырнет и нах@й не нужон
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11.07.2022 10:02 Відповісти
Непевне видумали свято

Патриції-аристократи

І мудрий кесарів сенат.

Вони, бач, кесаря хвалили

На всі лади, що аж остило

Самим їм дурня вихвалять,

То, заразом щоб доканать,

Вони на раді й присудили,

Щоб просто кесаря назвать

Самим Юпітером, та й годі.

І написали воєводам

По всьому царству: так і так.

Що кесар Бог. Що більш од Бога!

(c)
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11.07.2022 10:05 Відповісти
Бугор всея Руси
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11.07.2022 10:07 Відповісти
чё ж так поскромничали то ??? луноликий бох ...)))
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11.07.2022 10:09 Відповісти
Моль-правитель)))
Гнида с гнилым мозгом, ЧМО планеты.
Детойоб ****.
Это сатана в человеческом облике, и жить этому гандону осталось считанные дни.
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11.07.2022 10:16 Відповісти
у нього вже є титул та звання - *****. Хай так і запишуть в свою конституцію
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11.07.2022 10:38 Відповісти
а нам вже давно тра' перейменувати рф в московію, а ше краще Мєра-Маа
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11.07.2022 10:39 Відповісти
Сцарь ***** 1-ше
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11.07.2022 10:41 Відповісти
У нього вже є історична назва - х#йло! І звучить красиво, і гарно рифмується з лала-лала-лала!
А звертатися до нього треба «О, наш х#єликий!»
Там у пеклі його очікує сам жириновський і готує гарячу зустріч, підкладаючи дрова під віп казан, і розтоплюючи смолу для ванни.

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11.07.2022 10:52 Відповісти
Лизати дупу начальнику - це велике вміння,яке дається природою і рідко досягається практикою.Жиріновський в цьому був неперевершений,він умів одночасно і лизати дупу,і кричати що вона смердюча і в гівні попадається волосся...Його однопартійці на таке нездатні,тому на наступних виборах тихо підуть в піZду...
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11.07.2022 12:17 Відповісти
В Ліберально-демократичній партії Росії вирішили низенько прогнуться під россійського царька!!! Та ви вже в раші вилизали задницю путлеру до зеркального блеску!!! СКОРО ДРУГУ ДІРКУ ПРОЛИЖЕТЕ!!!ТА ОБЛИЗУЙТЕ ЙОГО СКІЛЬКИ ХОЧЕТЕ, ТІЛЬКИ УКРАЇНУ ЗАЛИШТЕ В СПОКОЇ!!! ДУХОВНІ УРОДИ!!!
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11.07.2022 12:21 Відповісти
Назвіть краще "Хуітелем" - весь світ знає його саме так.
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11.07.2022 12:22 Відповісти
Самодержец - самое оно
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11.07.2022 12:43 Відповісти
 
 