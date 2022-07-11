Соратники Жириновського пропонують називати Путіна "правителем"
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В Ліберально-демократичній партії Росії, головою якої до своєї смерті був Володимир Жириновський, пропонують називати голову держави правителем, оскільки термін "президент" є іноземним і "чужим для росіян".
Про це заявили у пресслужбі партії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"У радянські роки він (термін "президент", - ред.) використовувався критично, всі президенти були в західному світі. І раптом в 1991 році ця назва встановилася і у нас", - заявили в російській партії.
При цьому питання про заміну терміна "президент" порушувалося під час поправок до конституції РФ в 2020 році, але тоді його не розглянули.
"Всі партії і громадські організації, підключені до цього процесу, висували свої якісь пропозиції щодо цього. У нас був великий комплект ідей, частково вони були прийняті. Але конкретно цю пропозицію з перейменуванням посади глави держави тоді, на жаль, прийнято не було. Але ми, як і раніше, вважаємо, що це було б правильно зробити", - зазначили в ЛДПР.
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КЦ - спичка
Цак - колокольчик для носа
Эцих (эцих с гвоздями) ящик для узников.
Эцелопп - представитель власти.
Кю - допустимое в обществе ругательство.
Ку - все остальные слова.
ЫЫ - выражение эмоций.
Все остальное - лишнее.
Патрушев: - Совершенно правильно, Владимир Владимирович. Сам так считаю, давно пора и о людишках подумать. Недоглядели мы этот вопрос, честно говоря. Для начала, думаю, душ по 200-300 людишек на каждого из наших, а дальше, как получится.
Его не то, что не короновали бы на "Вора в законе", большой вопрос или он стал бы просто "честным фраером"
Аби ж ви ****** не розлазились по всьому світу шо клопи
Щоб ви та ваші внуки були рабами у китайців.
Патриції-аристократи
І мудрий кесарів сенат.
Вони, бач, кесаря хвалили
На всі лади, що аж остило
Самим їм дурня вихвалять,
То, заразом щоб доканать,
Вони на раді й присудили,
Щоб просто кесаря назвать
Самим Юпітером, та й годі.
І написали воєводам
По всьому царству: так і так.
Що кесар Бог. Що більш од Бога!
(c)
Гнида с гнилым мозгом, ЧМО планеты.
Детойоб ****.
Это сатана в человеческом облике, и жить этому гандону осталось считанные дни.
А звертатися до нього треба «О, наш х#єликий!»
Там у пеклі його очікує сам жириновський і готує гарячу зустріч, підкладаючи дрова під віп казан, і розтоплюючи смолу для ванни.