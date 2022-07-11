Соратники Жириновського пропонують називати Путіна "правителем"

В Ліберально-демократичній партії Росії, головою якої до своєї смерті був Володимир Жириновський, пропонують називати голову держави правителем, оскільки термін "президент" є іноземним і "чужим для росіян".

Про це заявили у пресслужбі партії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"У радянські роки він (термін "президент", - ред.) використовувався критично, всі президенти були в західному світі. І раптом в 1991 році ця назва встановилася і у нас", - заявили в російській партії.

При цьому питання про заміну терміна "президент" порушувалося під час поправок до конституції РФ в 2020 році, але тоді його не розглянули.

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"Всі партії і громадські організації, підключені до цього процесу, висували свої якісь пропозиції щодо цього. У нас був великий комплект ідей, частково вони були прийняті. Але конкретно цю пропозицію з перейменуванням посади глави держави тоді, на жаль, прийнято не було. Але ми, як і раніше, вважаємо, що це було б правильно зробити", - зазначили в ЛДПР.