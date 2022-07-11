ВСУ освободили от оккупантов село Ивановку Херсонской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсонской области украинские военные освободили от российских оккупантов село Ивановку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 60-й отдельной пехотной бригаде оперативного командования "Каховка" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"Военные ВСУ освободили от оккупантов село Ивановка в Херсонской области. Благодаря слаженной работе военнослужащим 60 опбр удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке остались лишь страшные воспоминания и "мертвая" военная техника.
Украинские воины налаживают коммуникацию с местным населением и оказывают помощь нуждающимся", - говорится в сообщении.
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+57 Ан Мур
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Я! Я!
Мало того вчера кацапня обстреляла Ингулецкий район Кривого рога и Марьянское,чего не было уже с месяц. Нормальное такое " наступление".
ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині
Я також пригадую ... https://www.youtube.com/watch?v=ik-pn-XPNZ4
відео від 02.07.2022
Чи Зе сказав - відчиталися ?
Кацапи вперті.
Але наше буде зверху!
Її звільняють уже хз який раз. Пора уже писати що звільнили Херсон чи нову Каховку.
Якщо через тиждень знову напишуть що звільнили Іванівку, це буде .......
"- Слава, ту такая жара. Не только в смысле погоды, но и во всем остальном. У нас задача была взять пункт. По тихому. Без арты. Так надо было. Разведосы отработали и инфу собрали. Получили боевую задачу и выдвинулись к цели. Зашли красиво. Орки явно нас не ждали. Выбили мы их. На окраине ещё идёт бой. Мы движемся туда. И тут я вижу бабушку сидящую возле забора. Слава, оцени этот уровень абсурда. Стрелкотня взрывы и бабулька на скамейке возле забора. Сидит этот божий одуван в платочке и с котом на руках. Ещё раз повторяю - идёт бой. В соседний двор что-то прилетело, а эта милая бабулька сидит на скамейке. Я к ней подбегает и самым спокойным голосом говорю:
- Бабушка, зайдите в дом пожалуйста. А ещё лучше в подвал, от греха подальше. Стреляют ведь.
- В какой подвал? Как я в подвал пойду, если у меня туда эти залезли? - отвечает она, - Вражина эта. От вас спрятались. Здоровые черти.
- А сколько их бабушка?
- Трое их, сынок. Они похоже вниз спустились. Так вы не ломитесь в двери. У меня там сзади труба стоит для вытяжки. Прямая. А сверху "грибок" от дождя. "Грибок" легко снимается и туда гранату можно пихнуть, - таким спокойным голосом говорит этот божий одуванчик, а сама кота гладит. Я даже чуток охренел.
- А там совсем прямая труба, бабушка? Или с перемычками?, - спрашиваю я её.
- Какие перемычки? Прямая. А грибок новый совсем, - отвечает она и продолжает чухать кота.
Ну, мы тихо в двор зашли, хату обошли и видим погреб. А сзади него выход трубы, на котором "грибок" насажен сверху. У трубы диаметр норм, граната легко зайдет. Пацаны стали по бокам от входа в подвал, а "Сниф" снял грибок и я Ф-1 внутрь запустил. ******* достойно. Пацаны зашли в подвал. Поднимаются.
- Значит так, там у троих тиктокеров можно закрывать каналы. Новых видео не будет. А четвёртый пока живой. Бабка ошиблась. Их четверо. И это... Ты бабке всю консервацию убил. Иди извиняйся.
Я сам вниз спустился, посмотрел. Потом поднялся, подхожу к бабульке, благодарю и говорю, что я виноват. Вся консервация того...
- Да какая консервация, - говорит эта бабулька, - Я уже давно не для себя кручу. Для сына и внуков. А я их уже сколько не видела из-за этих нехристей. Вы скорее освобождайте тут все и я новую консервацию накручу. Ещё и вам достанется. Вы даже не представляете, как мы вас ждали.
Так что, Слава, бабки - это наше секретное оружие. Она нам, кстати, сказала, кто с орками сотрудничал. Бесценная бабушка, оказалась. Можешь выложить историю. Меня мало, кто читает, а у тебя прочтут. Пусть знают, что наши бабульки - это огонь и сила! Только точные данные не пиши. Пока нельзя. Пока."
Делюсь этой историей с разрешения автора и в очередной раз убеждаюсь, что самая большая ценность в Украине - это люди. И они ждут освобождения от оккупантов. Скоро дождутся. Украина победит. Я это точно знаю!
...Нагадалася інша історія. Про іншу бабцю, котра збила дрона банкою з домашньою консервацією.
Героям слава!!!
УкраЇна Мати
Ми за Україну будемо ВБИВАТИ!!!!