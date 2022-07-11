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ВСУ освободили от оккупантов село Ивановку Херсонской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іванівка

В Херсонской области украинские военные освободили от российских оккупантов село Ивановку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 60-й отдельной пехотной бригаде оперативного командования "Каховка" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Военные ВСУ освободили от оккупантов село Ивановка в Херсонской области. Благодаря слаженной работе военнослужащим 60 опбр удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке остались лишь страшные воспоминания и "мертвая" военная техника.

Украинские воины налаживают коммуникацию с местным населением и оказывают помощь нуждающимся", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+57
Борислав Береза - розказав військову бувальщину, в тему: "Не моя история, но разрешили рассказать. Поэтому история будет от первого лица, а произошла она на Херсонщине".

"- Слава, ту такая жара. Не только в смысле погоды, но и во всем остальном. У нас задача была взять пункт. По тихому. Без арты. Так надо было. Разведосы отработали и инфу собрали. Получили боевую задачу и выдвинулись к цели. Зашли красиво. Орки явно нас не ждали. Выбили мы их. На окраине ещё идёт бой. Мы движемся туда. И тут я вижу бабушку сидящую возле забора. Слава, оцени этот уровень абсурда. Стрелкотня взрывы и бабулька на скамейке возле забора. Сидит этот божий одуван в платочке и с котом на руках. Ещё раз повторяю - идёт бой. В соседний двор что-то прилетело, а эта милая бабулька сидит на скамейке. Я к ней подбегает и самым спокойным голосом говорю:
- Бабушка, зайдите в дом пожалуйста. А ещё лучше в подвал, от греха подальше. Стреляют ведь.
- В какой подвал? Как я в подвал пойду, если у меня туда эти залезли? - отвечает она, - Вражина эта. От вас спрятались. Здоровые черти.
- А сколько их бабушка?
- Трое их, сынок. Они похоже вниз спустились. Так вы не ломитесь в двери. У меня там сзади труба стоит для вытяжки. Прямая. А сверху "грибок" от дождя. "Грибок" легко снимается и туда гранату можно пихнуть, - таким спокойным голосом говорит этот божий одуванчик, а сама кота гладит. Я даже чуток охренел.
- А там совсем прямая труба, бабушка? Или с перемычками?, - спрашиваю я её.
- Какие перемычки? Прямая. А грибок новый совсем, - отвечает она и продолжает чухать кота.

Ну, мы тихо в двор зашли, хату обошли и видим погреб. А сзади него выход трубы, на котором "грибок" насажен сверху. У трубы диаметр норм, граната легко зайдет. Пацаны стали по бокам от входа в подвал, а "Сниф" снял грибок и я Ф-1 внутрь запустил. ******* достойно. Пацаны зашли в подвал. Поднимаются.
- Значит так, там у троих тиктокеров можно закрывать каналы. Новых видео не будет. А четвёртый пока живой. Бабка ошиблась. Их четверо. И это... Ты бабке всю консервацию убил. Иди извиняйся.

Я сам вниз спустился, посмотрел. Потом поднялся, подхожу к бабульке, благодарю и говорю, что я виноват. Вся консервация того...
- Да какая консервация, - говорит эта бабулька, - Я уже давно не для себя кручу. Для сына и внуков. А я их уже сколько не видела из-за этих нехристей. Вы скорее освобождайте тут все и я новую консервацию накручу. Ещё и вам достанется. Вы даже не представляете, как мы вас ждали.

Так что, Слава, бабки - это наше секретное оружие. Она нам, кстати, сказала, кто с орками сотрудничал. Бесценная бабушка, оказалась. Можешь выложить историю. Меня мало, кто читает, а у тебя прочтут. Пусть знают, что наши бабульки - это огонь и сила! Только точные данные не пиши. Пока нельзя. Пока."

Делюсь этой историей с разрешения автора и в очередной раз убеждаюсь, что самая большая ценность в Украине - это люди. И они ждут освобождения от оккупантов. Скоро дождутся. Украина победит. Я это точно знаю!
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11.07.2022 09:43
+27
Честь і хвала нашим визволителям 👍🏼💪✊🙏🏼❤️
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11.07.2022 09:32
+21
Бабусі слава !!!
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11.07.2022 09:54
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О, ЗЕР ГУТ.
Я! Я!
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11.07.2022 09:31 Ответить
незрозуміло, про Іванівку... вона досить далеко в тилу ворога..
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11.07.2022 09:39 Ответить
Це не та Іванівка. Це біля Високопілля.
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11.07.2022 09:55 Ответить
Я вижу, что в Херсонской области аж три Ивановки!
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11.07.2022 10:18 Ответить
Ja,ja, ist es sehr 👍 gut.
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11.07.2022 09:41 Ответить
Честь і хвала нашим визволителям 👍🏼💪✊🙏🏼❤️
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11.07.2022 09:32 Ответить
певно хороших русскіх побільшало
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11.07.2022 09:33 Ответить
Якщо вірити усім заявам генштабу, то це селе звільнили ще 2 липня. І тут знов. І ще з конашенкова ржемо
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11.07.2022 09:37 Ответить
так вже було це відео десь казали зашли в пусте село техніка побита труп орка людей нема
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11.07.2022 09:56 Ответить
і як без такого атамана ВСУ воює?
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11.07.2022 10:00 Ответить
Так и есть,она давно уже освобождена. Раз Зеля приказал освобождать,а сил и средств нет то хоть так порадуют идиота.
Мало того вчера кацапня обстреляла Ингулецкий район Кривого рога и Марьянское,чего не было уже с месяц. Нормальное такое " наступление".
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11.07.2022 12:11 Ответить
Вроде это новость от 2 июля
ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині
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11.07.2022 09:38 Ответить
Факт !
Я також пригадую ... https://www.youtube.com/watch?v=ik-pn-XPNZ4


відео від 02.07.2022
Чи Зе сказав - відчиталися ?
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11.07.2022 10:41 Ответить
Третій раз вже її відбивають!
Кацапи вперті.
Але наше буде зверху!
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11.07.2022 09:40 Ответить
В чому прикол, кожних 2 тижня писати що звільнили Іванівку?
Її звільняють уже хз який раз. Пора уже писати що звільнили Херсон чи нову Каховку.

Якщо через тиждень знову напишуть що звільнили Іванівку, це буде .......
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11.07.2022 09:41 Ответить
потому что там идет "туда-сюда".
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11.07.2022 09:46 Ответить
Та все нормально. 2 липня село звільнили, ГШ повідомив. Сьогодні бригада виклала відео. А всі телеграм канали і сайти розігнали так, ніби село звільнили сьогодні.
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11.07.2022 09:50 Ответить
Та бачите є такі, що приколи шукають в зведеннях ГШ ..((
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11.07.2022 11:03 Ответить
Борислав Береза - розказав військову бувальщину, в тему: "Не моя история, но разрешили рассказать. Поэтому история будет от первого лица, а произошла она на Херсонщине".

"- Слава, ту такая жара. Не только в смысле погоды, но и во всем остальном. У нас задача была взять пункт. По тихому. Без арты. Так надо было. Разведосы отработали и инфу собрали. Получили боевую задачу и выдвинулись к цели. Зашли красиво. Орки явно нас не ждали. Выбили мы их. На окраине ещё идёт бой. Мы движемся туда. И тут я вижу бабушку сидящую возле забора. Слава, оцени этот уровень абсурда. Стрелкотня взрывы и бабулька на скамейке возле забора. Сидит этот божий одуван в платочке и с котом на руках. Ещё раз повторяю - идёт бой. В соседний двор что-то прилетело, а эта милая бабулька сидит на скамейке. Я к ней подбегает и самым спокойным голосом говорю:
- Бабушка, зайдите в дом пожалуйста. А ещё лучше в подвал, от греха подальше. Стреляют ведь.
- В какой подвал? Как я в подвал пойду, если у меня туда эти залезли? - отвечает она, - Вражина эта. От вас спрятались. Здоровые черти.
- А сколько их бабушка?
- Трое их, сынок. Они похоже вниз спустились. Так вы не ломитесь в двери. У меня там сзади труба стоит для вытяжки. Прямая. А сверху "грибок" от дождя. "Грибок" легко снимается и туда гранату можно пихнуть, - таким спокойным голосом говорит этот божий одуванчик, а сама кота гладит. Я даже чуток охренел.
- А там совсем прямая труба, бабушка? Или с перемычками?, - спрашиваю я её.
- Какие перемычки? Прямая. А грибок новый совсем, - отвечает она и продолжает чухать кота.

Ну, мы тихо в двор зашли, хату обошли и видим погреб. А сзади него выход трубы, на котором "грибок" насажен сверху. У трубы диаметр норм, граната легко зайдет. Пацаны стали по бокам от входа в подвал, а "Сниф" снял грибок и я Ф-1 внутрь запустил. ******* достойно. Пацаны зашли в подвал. Поднимаются.
- Значит так, там у троих тиктокеров можно закрывать каналы. Новых видео не будет. А четвёртый пока живой. Бабка ошиблась. Их четверо. И это... Ты бабке всю консервацию убил. Иди извиняйся.

Я сам вниз спустился, посмотрел. Потом поднялся, подхожу к бабульке, благодарю и говорю, что я виноват. Вся консервация того...
- Да какая консервация, - говорит эта бабулька, - Я уже давно не для себя кручу. Для сына и внуков. А я их уже сколько не видела из-за этих нехристей. Вы скорее освобождайте тут все и я новую консервацию накручу. Ещё и вам достанется. Вы даже не представляете, как мы вас ждали.

Так что, Слава, бабки - это наше секретное оружие. Она нам, кстати, сказала, кто с орками сотрудничал. Бесценная бабушка, оказалась. Можешь выложить историю. Меня мало, кто читает, а у тебя прочтут. Пусть знают, что наши бабульки - это огонь и сила! Только точные данные не пиши. Пока нельзя. Пока."

Делюсь этой историей с разрешения автора и в очередной раз убеждаюсь, что самая большая ценность в Украине - это люди. И они ждут освобождения от оккупантов. Скоро дождутся. Украина победит. Я это точно знаю!
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11.07.2022 09:43 Ответить
Бабусі слава !!!
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11.07.2022 09:54 Ответить
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11.07.2022 09:54 Ответить
Звісно дохлі рашики це добре, але ж саме цих уібанів з погребу думаю можна було живими викурити та збільшити обмінний фонд...
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11.07.2022 10:22 Ответить
То ********* дивись. А **** - тілівізарвратьнєможет!
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11.07.2022 17:32 Ответить
выкурить их можно и не так. Зачем продовольствие уничтожать? такое что то
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11.07.2022 11:10 Ответить
Т.е. можно таки освобождать территорию без ХИМАРСов и М777?
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11.07.2022 11:41 Ответить
Гарно.
...Нагадалася інша історія. Про іншу бабцю, котра збила дрона банкою з домашньою консервацією.
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11.07.2022 17:34 Ответить
Скоріше всього після першого звільнення її знову втратили, а сьогодні відбили назад. Таке буває.
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11.07.2022 09:45 Ответить
Боже, Україну бережи!
Героям слава!!!
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11.07.2022 09:48 Ответить
Інша.
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11.07.2022 10:11 Ответить
когда Снигиревку возьмути ключевой городишко
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11.07.2022 10:27 Ответить
Судя по всему взять её так и не могут .Ещё в июне писали ,что там идут ожесточённые бои и всу туда наступают .Но прошёл уже месяц и с тех пор тишина
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11.07.2022 12:24 Ответить
Гасите орков беспощады!!!
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11.07.2022 10:44 Ответить
Видно орки туда контрнаступление устраивали и даже возможно эти нп повторно занимали ,а наши потом их снова выбивали
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11.07.2022 12:26 Ответить
Эсли это та Ивановка ,что возле Высокополья то в который раз её уже освобождают ..На моей памяти это вроде раз третий уже
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11.07.2022 12:22 Ответить
Батько Наш Бандера
УкраЇна Мати

Ми за Україну будемо ВБИВАТИ!!!!
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11.07.2022 13:03 Ответить
 
 