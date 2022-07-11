Роспропаганда распространяет фейк о потерях ВСУ, - ЦПД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пресса РФ распространила фейк о потерях Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий. Там заявили, что они якобы составляют не менее 50-70 тысяч убитыми.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"Российская пресса распространила заявление хакерской группы RaHDIt относительно потерь Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий. "Участник российского хакерского объединения на условиях анонимности заявил, что на сегодняшний день потери составляют не менее 50-70 тысяч убитыми", - говорится в сообщении.
Также в ЦПД отметили, что коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что "более 60% жителей Запорожской области видят территории региона в составе России в статусе отдельного субъекта".
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Змеиный просто невероятный пример этого. Они заявили, что уничтожили десант ВСУ, а Украина взяла и выложила видео как дронами уничтожила десант России.
Брякають іноді наші владні поци зневажливо про кількість загиблих від 100 до 1000 на добу, бо для них справді "какая разніца", вони ж у безпеці і їм воювати все одно не прийдеться.
За вашою логікою якщо в Україні гине 99 військових за день ми воюєм, а якщо 100 то капітулюєм? А які будуть втрати після капітуляції, чи дасть хто 100% гарантії що Україна в такому випадку не перетвориться в одну велику Бучу і втрати порівняно з супротивом не стануть в десятки разів більші?
Про капітуляцію я нічого не писав, на чому ґрунтуються у вас такі твердження?
-- За нєдєлю ми убілі 10 солдат ЗСУ...
-- А может напішем 100?
-- Піши 1000! Нєчєво іх жалєть!
А скільки в інших окупованих містах?!
Свої втрати (зс + найманці ) більше 60 (не враховуючи недобитих які здохли за місяць) не хочуть розповісти?
І це ще без ордло,яких взагалі ніхто не рахує!
На швабростані хто в Україні не колаборант - той нацик.
Було б корисніше як би ЦПД розвіював ці фейки на росії!
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...