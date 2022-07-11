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Роспропаганда распространяет фейк о потерях ВСУ, - ЦПД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пропаганда

Пресса РФ распространила фейк о потерях Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий. Там заявили, что они якобы составляют не менее 50-70 тысяч убитыми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Российская пресса распространила заявление хакерской группы RaHDIt относительно потерь Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий. "Участник российского хакерского объединения на условиях анонимности заявил, что на сегодняшний день потери составляют не менее 50-70 тысяч убитыми", - говорится в сообщении.

Также в ЦПД отметили, что коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что "более 60% жителей Запорожской области видят территории региона в составе России в статусе отдельного субъекта".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
еще тысяча байрактаров, 82 авианосца, 4 звезды смерти и туалет на пляже
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11.07.2022 10:38
+21
Тут все просто. Беруть власні втрати, множать на два і продають цю цифру оркам.
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11.07.2022 10:28
+18
А понад 95 відсотків громадян Запорізької області бачать колаборанта Балицького на крепкій гиляці підвішеного.
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11.07.2022 10:30
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Тут все просто. Беруть власні втрати, множать на два і продають цю цифру оркам.
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11.07.2022 10:28 Ответить
ви мене попередив
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11.07.2022 10:30 Ответить
та вони настільки примітивні, що це не є загадкою для багатьох. )
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11.07.2022 10:31 Ответить
молодець, перднув у калюжу
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11.07.2022 10:48 Ответить
виперднув - отак правильно!
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11.07.2022 12:29 Ответить
Випередив.
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11.07.2022 10:35 Ответить
так
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11.07.2022 10:37 Ответить
Випередили .
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11.07.2022 10:36 Ответить
от ще грігорій не поправляв, чи виправляв, чи ізправляв
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11.07.2022 10:40 Ответить
Они не умножают. Это уже многие заметили. Они берут свои потери, свои преступления, свои неудачи и приписывают их Украине.

Змеиный просто невероятный пример этого. Они заявили, что уничтожили десант ВСУ, а Украина взяла и выложила видео как дронами уничтожила десант России.
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11.07.2022 11:31 Ответить
це просто - береш цифру замандяченої кацапні і додаешь половину тої цифри... - аріхметіка
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11.07.2022 10:29 Ответить
ой ******* ***** это все про себя любимых..*************** *********..ну ну ******* дальше это все что вы можете нас егодня...
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11.07.2022 10:29 Ответить
свои потери занижают, потери врага завышают.
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11.07.2022 10:30 Ответить
А понад 95 відсотків громадян Запорізької області бачать колаборанта Балицького на крепкій гиляці підвішеного.
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11.07.2022 10:30 Ответить
Та вже всьо, ЗСУ не існує. Тільки хто відправляє кацапів до пекла , якось не ясно.
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11.07.2022 10:33 Ответить
то вони в якості жесту доброї волі відправляються.
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11.07.2022 10:38 Ответить
Розбiжка така нормальна 50-70тис., i це типу подається як засекречена iнформацiя, добута хакерами(тобто точна), а чому вже не 50-700тис тодi, раз кацапiпл таке все одно хаває?
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11.07.2022 10:35 Ответить
это максимум может быть общие потери убитыми, раненными, пленными и санитарные, но чепуши всё перепутали и записали всех убитыми. Причем у самих аналогичных общих потерь в три раза больше.
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11.07.2022 10:43 Ответить
еще тысяча байрактаров, 82 авианосца, 4 звезды смерти и туалет на пляже
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11.07.2022 10:38 Ответить
Був ще один дерев'яний туалет.
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21.07.2022 00:36 Ответить
а ще 1000 байрактарів, то нічого що їх всього зроблено 300+ шт
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11.07.2022 10:39 Ответить
Суперхакер выяснил тайные сверхсекретные сведения 50 тыщ, а может 70 тыщ, ну где-то так, ага... точность высочайшая ) Ох и черти...
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11.07.2022 10:40 Ответить
Це він пердак почесав і видав цифру "50", а в носі поколупався і підвищив точність "ну до 70 тищ"
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11.07.2022 10:49 Ответить
Нічого дивного Все правильно! У них дитсадок - "штаб укропів" ТЕЦ - батарея РСЗВ Ну а до втрат ВСУ вони приписують всіх мирних людей яких вони убили в Україні
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11.07.2022 10:41 Ответить
Те що рашка загнула з цифрами - це я переконаний, але те, що Міноборони України взагалі не оприлюднює наші втрати - це блюзнірство, виникає враження, що вони облік військових взагалі не ведуть., а рахують тільки свої зарплати. Наші герої теж люди і громадяни повинні знати наші втрати військових, щоб розуміти ціну незалежності. Ху*ло наказом заборонив оприлюднювати кількість дохлих рашистів, а у нас виходить просто плювали на закони і мовчать.
Брякають іноді наші владні поци зневажливо про кількість загиблих від 100 до 1000 на добу, бо для них справді "какая разніца", вони ж у безпеці і їм воювати все одно не прийдеться.
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11.07.2022 10:42 Ответить
Чому ж була інформація десь місяць тому. Важко в таке вірити,але втрати є,не такі як ворог пише. Кожний загиблий захисник це біль,сльози і туга.
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11.07.2022 10:55 Ответить
Щоб не сіяти паніку та не підривати моральний стан влада може не надавати відповідні дані, Україна не є виключенням в цьому випадку.
За вашою логікою якщо в Україні гине 99 військових за день ми воюєм, а якщо 100 то капітулюєм? А які будуть втрати після капітуляції, чи дасть хто 100% гарантії що Україна в такому випадку не перетвориться в одну велику Бучу і втрати порівняно з супротивом не стануть в десятки разів більші?
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11.07.2022 11:10 Ответить
Я оперую інформацією тільки з відкритих джерел, а вони не дають нічого. В 2014-2015 міноборони надавали такі звіти незважаючи на ніщо, більше того деякі "активісти" дерли горлянку про приховування кількості загиблих і поранених. Така інформація не може підривати моральний стан, швидше вводити в оману, що на війні все так просто і людей розхолоджує. Крім того вороги маніпулюють по повній про наші втирати, а ми нічого у відповідь не можемо сказати. В яких іще країнах приховували військові втрати без законодавчо прописаних норм? Арестовича твердження про 10 000 загиблих як сприймати, якщо це знаходиться за межами його компетенції. Весь час брехати не можна, а зараз влада цим в основному і займається.
Про капітуляцію я нічого не писав, на чому ґрунтуються у вас такі твердження?
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11.07.2022 12:19 Ответить
У нас уже и авиации нет давно по парашенским отчетам. И ни одного склада нет. Они уничтожили больше чем у нас есть. Нечего слушать этих уродов, они давно Гебельса обскакали...
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11.07.2022 10:42 Ответить
Вони не брешуть! Вони рахують разом з цивільними вбитими. Їм більш відомо кількість вбитих в окупованих містах. Бо якщо вони назвуть вбитими тільки воєнних, то це буде просто ганьба.
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11.07.2022 10:42 Ответить
Так кужугєтовіч ***** особисто доповідав по п'ять з чимось тисяч загиблих в ВСУ. А тут отаке висрали. Дебіли.
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11.07.2022 10:45 Ответить
Хороший разлёт в 20тыс. "Подсчёт" чисто кацапский. Хотя когда выковыриваешь цифры с носа то можно и на 100тыс. "ошибиться".
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11.07.2022 10:42 Ответить
Та сказали б уже, шо полностью захватили Украину и дело с концом. Кацапске быдло поверит. Дебилы!
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11.07.2022 10:44 Ответить
Забули сказати що вже 1100 байрактарів вони збили
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11.07.2022 10:46 Ответить
Сидять орківські комбат і начальник штабу складають звіт вищестоящему начальству:
-- За нєдєлю ми убілі 10 солдат ЗСУ...
-- А может напішем 100?
-- Піши 1000! Нєчєво іх жалєть!
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11.07.2022 10:49 Ответить
50-70 тисч? Можливо і більше,враховуючи що тільки в Маріку вони вбили від 30 до 50 тисяч(а можливо і більше!)!
А скільки в інших окупованих містах?!
Свої втрати (зс + найманці ) більше 60 (не враховуючи недобитих які здохли за місяць) не хочуть розповісти?
І це ще без ордло,яких взагалі ніхто не рахує!
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11.07.2022 10:54 Ответить
На додаток. Удар по житловому будинку у Часів Яр, із загибелью 30+ мешканців,оглосили ударом по штабу ТрО і знищеню 300+ "нациків".
На швабростані хто в Україні не колаборант - той нацик.
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11.07.2022 19:41 Ответить
Вони лише про військових говоряь.
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21.07.2022 00:43 Ответить
Эта ложь косвенно доказывает большие потери самих орков, палятца слабоумные макаки)))
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11.07.2022 10:57 Ответить
Пусть лучше покажут фото моргов Мелитополя там тушки орков даже в коридорах лежат.
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11.07.2022 11:06 Ответить
І когось із нас дивують ці рашистські фейки?
Було б корисніше як би ЦПД розвіював ці фейки на росії!
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11.07.2022 11:07 Ответить
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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11.07.2022 11:11 Ответить
Емнип, существует мировая статистика, что у наступающей армии потри в 2-3 раза больше, чем у обороняющейся. Т.о. получается, что потери расеянцев 100--210 тыс. Они об этом не задумываются?
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11.07.2022 11:21 Ответить
Єслі кому то нравіцця слушать сказки конашенкова о мінімум , уже - тріжди унічтоженой армии укров , слушайтє конашенкова ,, єслі хотітє слушать правду о сітуації на фронтє , слушайтє мєня . Но еслі уж слушаєтє меня , то нікогда нє питайтєсь обвінять мєня в чрезмерном песімізмє . Поверьтє , я получаю інформацию непосрєдственно от бойцов і командіров , коториє реально воюют , а не сідять в масквє , в уютних кабінєтах , сочіняя разниє нєбиліци .. Там , на фронтє , всьо не так радужно для нас , как вам питаєцца втюхать пропаганда . - плач гіркіна в телеграм-каналі .
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11.07.2022 11:28 Ответить
І жодних доказів... Це показово.
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11.07.2022 12:40 Ответить
 
 