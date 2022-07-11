Роспропаганда поширює фейк про втрати ЗСУ, - ЦПД

Преса РФ поширила фейк про втрати Збройних сил України під час бойових дій. Там заявили, що вони нібито становлять не менше ніж 50-70 тисяч убитими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Російська преса поширила заяву хакерської групи RaHDIt щодо втрат Збройних сил України у ході бойових дій. "Учасник російського хакерського об’єднання на умовах анонімності заявив, що на сьогодні втрати становлять не менше, ніж 50-70 тисяч убитими", - йдеться в повідомленні.

Також в ЦПД зазначили, що колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Запорізької області Євген Балицький повідомив, що: "понад 60% жителів Запорізької області бачать території регіону в складі росії у статусі окремого суб’єкта".

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