Роспропаганда поширює фейк про втрати ЗСУ, - ЦПД
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Преса РФ поширила фейк про втрати Збройних сил України під час бойових дій. Там заявили, що вони нібито становлять не менше ніж 50-70 тисяч убитими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Російська преса поширила заяву хакерської групи RaHDIt щодо втрат Збройних сил України у ході бойових дій. "Учасник російського хакерського об’єднання на умовах анонімності заявив, що на сьогодні втрати становлять не менше, ніж 50-70 тисяч убитими", - йдеться в повідомленні.
Також в ЦПД зазначили, що колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Запорізької області Євген Балицький повідомив, що: "понад 60% жителів Запорізької області бачать території регіону в складі росії у статусі окремого суб’єкта".
Будь ласка, зачекайте...
Змеиный просто невероятный пример этого. Они заявили, что уничтожили десант ВСУ, а Украина взяла и выложила видео как дронами уничтожила десант России.
Брякають іноді наші владні поци зневажливо про кількість загиблих від 100 до 1000 на добу, бо для них справді "какая разніца", вони ж у безпеці і їм воювати все одно не прийдеться.
За вашою логікою якщо в Україні гине 99 військових за день ми воюєм, а якщо 100 то капітулюєм? А які будуть втрати після капітуляції, чи дасть хто 100% гарантії що Україна в такому випадку не перетвориться в одну велику Бучу і втрати порівняно з супротивом не стануть в десятки разів більші?
Про капітуляцію я нічого не писав, на чому ґрунтуються у вас такі твердження?
-- За нєдєлю ми убілі 10 солдат ЗСУ...
-- А может напішем 100?
-- Піши 1000! Нєчєво іх жалєть!
А скільки в інших окупованих містах?!
Свої втрати (зс + найманці ) більше 60 (не враховуючи недобитих які здохли за місяць) не хочуть розповісти?
І це ще без ордло,яких взагалі ніхто не рахує!
На швабростані хто в Україні не колаборант - той нацик.
Було б корисніше як би ЦПД розвіював ці фейки на росії!
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...