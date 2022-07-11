Мы не дадим российскому газовому шантажу расколоть общество, - Бербок

Германия сделает все возможное, чтобы дефицит поставок российского газа не привел к расколу в обществе.

Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Токио после встречи со своим японским коллегой Йосимасой Хаяви, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Если у нас будет меньше энергии, меньше теплоснабжения, мы последуем, чтобы они справедливо распределялись", - сказала Бербок.

Бербок отклонил требования пока не отключать три атомных электростанции Германии от сети.

Она подчеркнула, что Москва "непредсказуема", причем не только в войне против Украины, но и в соблюдении любых правил, в том числе по поставкам энергоносителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жаль, что Запад не может напрямую вмешаться в войну в Украине, - Бербок

"Как-то поэтому и прорабатываются все возможные сценарии", - резюмировала глава МИД ФРГ.