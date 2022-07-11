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Новости За рубежом
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Газ (10089) Германия (6049) россия (91360) Анналена Бербок (229)

Мы не дадим российскому газовому шантажу расколоть общество, - Бербок

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бербок

Германия сделает все возможное, чтобы дефицит поставок российского газа не привел к расколу в обществе.

Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Токио после встречи со своим японским коллегой Йосимасой Хаяви, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Если у нас будет меньше энергии, меньше теплоснабжения, мы последуем, чтобы они справедливо распределялись", - сказала Бербок.

Бербок отклонил требования пока не отключать три атомных электростанции Германии от сети.

Она подчеркнула, что Москва "непредсказуема", причем не только в войне против Украины, но и в соблюдении любых правил, в том числе по поставкам энергоносителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жаль, что Запад не может напрямую вмешаться в войну в Украине, - Бербок

"Как-то поэтому и прорабатываются все возможные сценарии", - резюмировала глава МИД ФРГ.
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Топ комментарии
+7
Все строят АЭС и переходят с газа и угля и нефти на электричество, а Германия наоборот делает??? Атомная энергетика намного чище и ее объем покрытия большой. Ископаемые ресурсы исчерпываются, а электричество останется последним неисчерпаемым ресурсом. Нужно добывать электричество со всего и технологии развивать на электричестве все!!! Это дальновидно будет тогда! И Украине главное развиваться в ветке электричества!

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11.07.2022 10:36
+6
Німеччина зробить все....

aha ....davljeniem na Litvu i Kanadu ?
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11.07.2022 10:30
+2
Тобто німецьке суспільство до розколу готове. Для проголошення Карл-Маркс-штадтської республіки потрібен лише привід.
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11.07.2022 10:40
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Німеччина зробить все....

aha ....davljeniem na Litvu i Kanadu ?
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11.07.2022 10:30 Ответить
Все строят АЭС и переходят с газа и угля и нефти на электричество, а Германия наоборот делает??? Атомная энергетика намного чище и ее объем покрытия большой. Ископаемые ресурсы исчерпываются, а электричество останется последним неисчерпаемым ресурсом. Нужно добывать электричество со всего и технологии развивать на электричестве все!!! Это дальновидно будет тогда! И Украине главное развиваться в ветке электричества!

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11.07.2022 10:36 Ответить
"Все строят" ce kto ?
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11.07.2022 10:40 Ответить
Тобто німецьке суспільство до розколу готове. Для проголошення Карл-Маркс-штадтської республіки потрібен лише привід.
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11.07.2022 10:40 Ответить
Ипать мой йух...
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11.07.2022 10:40 Ответить
немецкие бесхребетные бюргеры только языком ляпать могут !!!!!
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11.07.2022 11:28 Ответить
Ваша дрожь в коленях перед протухшей бункерной крысой выйдет вам бербоком!
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11.07.2022 11:47 Ответить
ну-ну. подивимось взимку, коли ***** газ з кінцями перекриє
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11.07.2022 11:57 Ответить
Немецкий позор.
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11.07.2022 16:40 Ответить
 
 