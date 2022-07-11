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Новини За кордоном
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газ (2588) Німеччина (4567) росія (47340) Анналена Бербок (325)

Ми не дамо російському газовому шантажу розколоти суспільство, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бербок

Німеччина зробить все можливе, щоб дефіцит постачання російського газу не призвів до розколу в суспільстві.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в Токіо після зустрічі зі своїм японським колегою Йосімасою Хаяві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Якщо ми матимемо менше енергії, менше теплопостачання, ми прослідкуємо, щоб вони справедливо розподілялися", - сказала Бербок.

Бербок відхилила вимоги поки що не відключати три атомні електростанції Німеччини від мережі.

Вона наголосила, що Москва "непередбачувана", причому не лише у війні проти України, а й у дотриманні будь-яких правил, серед іншого з постачання енергоносіїв.

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"Якраз тому й опрацьовуються усі можливі сценарії", - резюмувала голова МЗС ФРН.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Все строят АЭС и переходят с газа и угля и нефти на электричество, а Германия наоборот делает??? Атомная энергетика намного чище и ее объем покрытия большой. Ископаемые ресурсы исчерпываются, а электричество останется последним неисчерпаемым ресурсом. Нужно добывать электричество со всего и технологии развивать на электричестве все!!! Это дальновидно будет тогда! И Украине главное развиваться в ветке электричества!

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11.07.2022 10:36
+6
Німеччина зробить все....

aha ....davljeniem na Litvu i Kanadu ?
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11.07.2022 10:30
+2
Тобто німецьке суспільство до розколу готове. Для проголошення Карл-Маркс-штадтської республіки потрібен лише привід.
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11.07.2022 10:40
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Німеччина зробить все....

aha ....davljeniem na Litvu i Kanadu ?
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11.07.2022 10:30 Відповісти
Все строят АЭС и переходят с газа и угля и нефти на электричество, а Германия наоборот делает??? Атомная энергетика намного чище и ее объем покрытия большой. Ископаемые ресурсы исчерпываются, а электричество останется последним неисчерпаемым ресурсом. Нужно добывать электричество со всего и технологии развивать на электричестве все!!! Это дальновидно будет тогда! И Украине главное развиваться в ветке электричества!

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11.07.2022 10:36 Відповісти
"Все строят" ce kto ?
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11.07.2022 10:40 Відповісти
https://infopost.media/rumuniya-pershoyu-v-yevropi-vstanovyt-mini-modulni-yaderni-reaktory/
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11.07.2022 11:59 Відповісти
Тобто німецьке суспільство до розколу готове. Для проголошення Карл-Маркс-штадтської республіки потрібен лише привід.
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11.07.2022 10:40 Відповісти
Ипать мой йух...
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11.07.2022 10:40 Відповісти
немецкие бесхребетные бюргеры только языком ляпать могут !!!!!
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11.07.2022 11:28 Відповісти
Ваша дрожь в коленях перед протухшей бункерной крысой выйдет вам бербоком!
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11.07.2022 11:47 Відповісти
ну-ну. подивимось взимку, коли ***** газ з кінцями перекриє
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11.07.2022 11:57 Відповісти
Немецкий позор.
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11.07.2022 16:40 Відповісти
 
 