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Google Workspace стал бесплатным для украинского бизнеса, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

googleworkspace

Украинские предприниматели будут безвозмездно пользоваться корпоративной почтой, облачным хранилищем и другими сервисами Google Workspace.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Хотя с июля Google вводит платную подписку на Google Workspace, мы договорились об особых условиях для нашего малого и среднего бизнеса. До конца полномасштабной войны эти сервисы будут безвозмездными", - говорится в сообщении.

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Ранее компания уже предоставила бесплатное использование Google Workspace для украинских педагогов, 43 000 ноутбуков для школ и 15 млн долларов в помощь Украине.

Автор: Анастасія Потіха
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