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Google Workspace став безоплатним для українського бізнесу, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

googleworkspace

Українські підприємці безоплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трасформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Хоча з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, ми домовилися про особливі умови для нашого малого і середнього бізнесу.  До кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть безоплатними", - йдеться у повідомленні.

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Раніше компанія вже надала безоплатне користування Google Workspace для українських освітян, 43 000 ноутбуків для шкіл та 15 млн доларів на допомогу Україні.
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