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В Харькове - взрывы. Оккупанты нанесли удары, вероятно, из РСЗО, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Взрывы раздаются в Харькове!

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня. Внимание, жители Харькова и области, без нужды не находитесь на улицах! Сейчас это крайне опасно. Все службы оперативно реагируют и работают на местах", - отметил он.

Также читайте: В районе Изюма оккупанты пытались наступать в направлении Краснополья, но потерпели неудачу и отошли с потерями, - Синегубов

По информации пресс-службы Харьковского горсовета, в связи с обстрелами временно останавливается движение по Салтовской линии метрополитена.

"Уважаемые пассажиры! В связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по Салтовской линии метрополитена", - говорится в сообщении.
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Нужно все русские теракты показывать на первых полосах всех СМИ мира!!!
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11.07.2022 10:38 Ответить
ні, люди вже хочуть чогось веселого, а кожен день дивитись ті теракти..., це вже не заходить..., їх, терактів вже так багато, що люди починають думати, а це взагалі насправді? не може бути, щоб рускіє були такими збоченими та жорстокими потворами...
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11.07.2022 10:44 Ответить
важнее бой быков и шри ланка..и берег слонячих копытов...шо там украина с ейным салом и пшеном для хлебных булок..
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11.07.2022 12:10 Ответить
ОДЕССА ТРЕВОГА ВМЕСТЕ С ХАРЬКОВЫМ 3 суток отдыхали вообще.... ВОТ ДУМАЮ У НАС ВЛАСТЬ ИДИОТОВ...в том чсмысле---а НАФИГАСЕ ВЧЕРА К ВЕЧЕРУ РЕЗНИКОВ ДАЛ ИНФУ МОЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИТКАЗАЛ НАЧАТЬ НАСТУПЛЕНИЕ ПО ДЭОКУПАЦИИ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮЖНОЙ ЧАСТИ Украины???? кацапам оперативные карты еще не опубликовали часом неее а чому?????
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11.07.2022 11:02 Ответить
небо вимагає справедливісті
постраджали повинні лише ті, хто голосував за ОПЗЖ, за Гепочку, що захищав покидьків від биндер, взагалі хто голосував за "богоізбраних жидів" та волав як різані свині - нам не треба біндер, ми Пушкіна та Путіна кохаем, якщо постраджає хтось нормальний, небесна справедливість буде порушена
небо вимагає справедливісті - і щоб тебе ДО КОЖНОГО, хто хоч раз голосував за жидів та мріяв про любов до Пушкіна-Путіна, хто волав як різані свині - Геть Україну,нам Росія братній народ, бажаємо жити разом з ними - щоб до каждого персонально з неба прилетіла зворотня любов від Путіна - касетна-вакуумна-фосфорна любов у вигляді Калібра-Іскандера-Онікса, Града-Торнадо-Смерча й щоб на кожній бомбі було написано - "Я тоже вас люблю. Ваш Путін."
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11.07.2022 11:44 Ответить
 
 