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В Харькове - взрывы. Оккупанты нанесли удары, вероятно, из РСЗО, - Синегубов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Взрывы раздаются в Харькове!
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня. Внимание, жители Харькова и области, без нужды не находитесь на улицах! Сейчас это крайне опасно. Все службы оперативно реагируют и работают на местах", - отметил он.
По информации пресс-службы Харьковского горсовета, в связи с обстрелами временно останавливается движение по Салтовской линии метрополитена.
"Уважаемые пассажиры! В связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по Салтовской линии метрополитена", - говорится в сообщении.
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постраджали повинні лише ті, хто голосував за ОПЗЖ, за Гепочку, що захищав покидьків від биндер, взагалі хто голосував за "богоізбраних жидів" та волав як різані свині - нам не треба біндер, ми Пушкіна та Путіна кохаем, якщо постраджає хтось нормальний, небесна справедливість буде порушена
небо вимагає справедливісті - і щоб тебе ДО КОЖНОГО, хто хоч раз голосував за жидів та мріяв про любов до Пушкіна-Путіна, хто волав як різані свині - Геть Україну,нам Росія братній народ, бажаємо жити разом з ними - щоб до каждого персонально з неба прилетіла зворотня любов від Путіна - касетна-вакуумна-фосфорна любов у вигляді Калібра-Іскандера-Онікса, Града-Торнадо-Смерча й щоб на кожній бомбі було написано - "Я тоже вас люблю. Ваш Путін."