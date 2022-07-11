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У Харкові вибухи. Окупанти завдали ударів, ймовірно, із РСЗВ, - Синєгубов (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вибухи лунають в Харкові!
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню. Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно. Усі служби оперативно реагують та працюють на місцях", - зазначив він.
За інформацією пресслужби Харківської міськради, у зв'язку з обстрілами тимчасово зупиняється рух Салтівською лінією метрополітену.
"Шановні пасажири! У зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів Салтівською лінією метрополітену", .
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постраджали повинні лише ті, хто голосував за ОПЗЖ, за Гепочку, що захищав покидьків від биндер, взагалі хто голосував за "богоізбраних жидів" та волав як різані свині - нам не треба біндер, ми Пушкіна та Путіна кохаем, якщо постраджає хтось нормальний, небесна справедливість буде порушена
небо вимагає справедливісті - і щоб тебе ДО КОЖНОГО, хто хоч раз голосував за жидів та мріяв про любов до Пушкіна-Путіна, хто волав як різані свині - Геть Україну,нам Росія братній народ, бажаємо жити разом з ними - щоб до каждого персонально з неба прилетіла зворотня любов від Путіна - касетна-вакуумна-фосфорна любов у вигляді Калібра-Іскандера-Онікса, Града-Торнадо-Смерча й щоб на кожній бомбі було написано - "Я тоже вас люблю. Ваш Путін."