У Харкові вибухи. Окупанти завдали ударів, ймовірно, із РСЗВ, - Синєгубов (оновлено)

Вибухи лунають в Харкові!

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню. Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно. Усі служби оперативно реагують та працюють на місцях", - зазначив він.

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За інформацією пресслужби Харківської міськради, у зв'язку з обстрілами тимчасово зупиняється рух Салтівською лінією метрополітену.

"Шановні пасажири! У зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів Салтівською лінією метрополітену", .