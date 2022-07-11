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У Харкові вибухи. Окупанти завдали ударів, ймовірно, із РСЗВ, - Синєгубов (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Вибухи лунають в Харкові!

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню. Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно. Усі служби оперативно реагують та працюють на місцях", - зазначив він.

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За інформацією пресслужби Харківської міськради, у зв'язку з обстрілами тимчасово зупиняється рух Салтівською лінією метрополітену.

"Шановні пасажири! У зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів Салтівською лінією метрополітену", .

Автор: Ірина Дашківська
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Нужно все русские теракты показывать на первых полосах всех СМИ мира!!!
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11.07.2022 10:38 Відповісти
ні, люди вже хочуть чогось веселого, а кожен день дивитись ті теракти..., це вже не заходить..., їх, терактів вже так багато, що люди починають думати, а це взагалі насправді? не може бути, щоб рускіє були такими збоченими та жорстокими потворами...
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11.07.2022 10:44 Відповісти
важнее бой быков и шри ланка..и берег слонячих копытов...шо там украина с ейным салом и пшеном для хлебных булок..
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11.07.2022 12:10 Відповісти
ОДЕССА ТРЕВОГА ВМЕСТЕ С ХАРЬКОВЫМ 3 суток отдыхали вообще.... ВОТ ДУМАЮ У НАС ВЛАСТЬ ИДИОТОВ...в том чсмысле---а НАФИГАСЕ ВЧЕРА К ВЕЧЕРУ РЕЗНИКОВ ДАЛ ИНФУ МОЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИТКАЗАЛ НАЧАТЬ НАСТУПЛЕНИЕ ПО ДЭОКУПАЦИИ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮЖНОЙ ЧАСТИ Украины???? кацапам оперативные карты еще не опубликовали часом неее а чому?????
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11.07.2022 11:02 Відповісти
небо вимагає справедливісті
постраджали повинні лише ті, хто голосував за ОПЗЖ, за Гепочку, що захищав покидьків від биндер, взагалі хто голосував за "богоізбраних жидів" та волав як різані свині - нам не треба біндер, ми Пушкіна та Путіна кохаем, якщо постраджає хтось нормальний, небесна справедливість буде порушена
небо вимагає справедливісті - і щоб тебе ДО КОЖНОГО, хто хоч раз голосував за жидів та мріяв про любов до Пушкіна-Путіна, хто волав як різані свині - Геть Україну,нам Росія братній народ, бажаємо жити разом з ними - щоб до каждого персонально з неба прилетіла зворотня любов від Путіна - касетна-вакуумна-фосфорна любов у вигляді Калібра-Іскандера-Онікса, Града-Торнадо-Смерча й щоб на кожній бомбі було написано - "Я тоже вас люблю. Ваш Путін."
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11.07.2022 11:44 Відповісти
 
 