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Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

литва

Несмотря на угрозы России, Литва добавила к товарам, которые запрещено провозить ее по территории в российский Калининград, цемент и спирт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

В МВД Литвы отметили, что наземный транзит между Калининградской областью и другими частями РФ не остановлен и не заблокирован. И что официальный Вильнюс выполняет решение ЕС о санкциях, а не собственно вводит ограничения.

"Транзит пассажиров и грузов, не подвергшихся санкциям ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит", - пояснили в ведомстве.

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Власти Литвы подчеркивают, что в Калининград можно будет доставлять только товары, которые не попадают под санкции.

Очередное расширение ограничений ожидается 10 августа 2022 года. Тогда должен начать действовать запрет на транспортировку угля и других видов твердых ископаемых.
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Топ комментарии
+37
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11.07.2022 10:59
+30
всё. без спирта передохнут от абстиненции
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11.07.2022 10:53
+24
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11.07.2022 10:53
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всё. без спирта передохнут от абстиненции
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11.07.2022 10:53 Ответить
В Кёниге? Не! Может в Балтийске или на базах.
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11.07.2022 11:00 Ответить
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11.07.2022 10:53 Ответить
спирт зря , пусть спиваются
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11.07.2022 11:29 Ответить
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11.07.2022 10:54 Ответить
Трындец Кенигсбергу без спирта!
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11.07.2022 10:54 Ответить
Не Кёнигсбергу , а оккупантам кацапским ‼️А город скоро вернётся в родную гавань Польши
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11.07.2022 11:09 Ответить
Не Польши, а взятый на 50( только пятьдесят) по Договору анклав будет возвращен немецким наследникам тех земель, на которых жили немцы.
Так было записано о Восточной Пруссии еще в Ялте между США, Британией и СССР.
Немцы восстановят ЧАСТНЫЕ права на земли принадлежавшие их родственникам и общинам, а ВСЯ привезенная в Восточную Пруссию погань из Мокшани поедет на историческую родину, ибо ее пребывание на территории Восточной Пруссии все эти десятилетия было НЕЗАКОННЫМ.
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11.07.2022 11:30 Ответить
Цемент та спирт це удар по яйцям на всі 100%. Правда спирт можна гнать прямо на місці (хоч і не в таких масштабах), а вот цемент)))
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11.07.2022 10:57 Ответить


Они и без цемента могут...
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11.07.2022 11:24 Ответить
А так багато було гармидеру, що Литву заставляють пропускати санкційні товари. Є санкції і вони повинні виконуватися і все а маніпуляції залиште оп
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11.07.2022 10:58 Ответить
Ну это русофобия какая-то...
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11.07.2022 10:58 Ответить
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11.07.2022 10:59 Ответить
Прочитал замечательную мысль в твиттере. Немцы выкручивают руки Англии везде ставя ограничения и пошлины против Брексита, но готовы помогать России избегать санкций. Двойная мораль.
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11.07.2022 11:00 Ответить
А Уэльсу с Шотландией?
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11.07.2022 12:14 Ответить
"розширила обмеження" - обожнюю Литву!
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11.07.2022 11:00 Ответить
Тоді як ЄС хоче "обмежити розширення"
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11.07.2022 11:10 Ответить
От у кого є яйця, то це в Литви. Німеччина задкує, єврокомісія задкує, Норвегія задкує і навіть Канада. А Литва ще більше наярює.
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11.07.2022 11:02 Ответить
Нам було би дуже складно, якби не існувало країн Балтії.
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11.07.2022 11:09 Ответить
Литовці цікавий народ. Коли виїжджали з сибіру, ексгумували своїх родичів для перезахоронення в Литві... це сильний поступок...
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11.07.2022 12:33 Ответить
І що зробить друга армія третього світу по забеспеченю своїх баз?
Цікаво,є нафто і газо вози. А є спиртовози?
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11.07.2022 11:03 Ответить
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11.07.2022 11:04 Ответить
пожалейте Шольца )))
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11.07.2022 11:06 Ответить
дайте ему селедки)
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11.07.2022 11:19 Ответить
Ліверної ковбаси.
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11.07.2022 11:34 Ответить
забирайте Бориса.
надайте громадянство - і виберіть замість криворогатої шмарклі...
чи слуги панам не дозволяють?
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11.07.2022 11:07 Ответить
Да да, в Киеве уже поработали Славомир Новак и Войцех Бальчун. Ничем хорошим это не закончилось.
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11.07.2022 12:40 Ответить
Литва наглядно показывает разным германиям, как со вкусом крутить на бую вяликую и магучию Недорашку...
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11.07.2022 11:08 Ответить
нужно ещё запретить лекарственные настойки на спирту.
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11.07.2022 11:11 Ответить
Це нелюдяність.
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11.07.2022 11:36 Ответить
Не встигли німці ще турбину доперти, а тут вже тре бігти цемент і спирт кацапам у кишенях нести
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11.07.2022 11:15 Ответить
Придётся заменить настойкой боярышника... На неё ведь нет санкций... Москалям привычно....
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11.07.2022 11:17 Ответить
в том то и дело, на чем бояру настаивать!?
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11.07.2022 11:22 Ответить
Просто вместо 1 цистерны спирта понадобиться ~ 6-8 вагонов упакованной настойки.
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11.07.2022 11:33 Ответить
Молодці литовці-мають яйця, а ось Канада печалька
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11.07.2022 11:21 Ответить
литва в темі шо иде віина
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11.07.2022 11:23 Ответить
За спирт не пробачать!
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11.07.2022 11:33 Ответить
Дуже серйозний привід війни для лаптєногих
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11.07.2022 12:44 Ответить
Литва щось знає, тому що так провакувати кацапів, це треба вміти
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11.07.2022 11:33 Ответить
бо Литва бачить це як шанс набрати ваги в ЄС і в НАТО, а наприклад Німеччина навпаки як небезпеку втратити вагу
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11.07.2022 12:03 Ответить
Це правильна тактика - на кожен виперд кацапії - піднімати ставки. Литві - респект величезний, а всякі шольці з мікронами нехай беруть приклад. З колорадськими жуками домовитись неможливо, як би картопля їх не вмовляла. Тільки інсектицид.
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11.07.2022 12:14 Ответить
Литва страх совсем потеряла, а может и неимела?
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11.07.2022 12:18 Ответить
Потомки рыцарей продолжают рубить потомков ордынцев, только уже восточнее.
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11.07.2022 12:42 Ответить
З чим , а із спиртом нежартують! На святе руку підняли, кляті такі " піндоси"
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11.07.2022 12:54 Ответить
Велике князівство Литовське одна з найбільших європейських держав пізнього середньовіччя, у час найбільшої могутності поширювала владу на територію ******** Литовської Республіки, Білорусі, більшої частини України.
Справжні наші брати - історична пам'ять не вмирає
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11.07.2022 13:07 Ответить
 
 