Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда
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Попри погрози з боку Росії, Литва додала до товарів, які заборонено провозити її територією до російського Калінінграда, цемент та спирт.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.
В МСЗ Литви наголосили, що наземний транзит між Калінінградською областю та іншими частинами РФ не зупинено та не заблоковано. І що офіційний Вільнюс виконує рішення ЄС про санкції, а не власноруч запроваджує обмеження.
"Транзит пасажирів та вантажів, які не підпали під санкції ЄС, триває. Литва не вводила жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на цей транзит", - пояснили у відомстві.
Влада Литви наголошує що до Калінінграда можна буде доправляти лише товари, які не потрапляють під санкції.
Чергове розширення обмежень очікують 10 серпня 2022 року. Тоді має почати діяти заборона на транспортування вугілля та інших видів твердих копалин.
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Так было записано о Восточной Пруссии еще в Ялте между США, Британией и СССР.
Немцы восстановят ЧАСТНЫЕ права на земли принадлежавшие их родственникам и общинам, а ВСЯ привезенная в Восточную Пруссию погань из Мокшани поедет на историческую родину, ибо ее пребывание на территории Восточной Пруссии все эти десятилетия было НЕЗАКОННЫМ.
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