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Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

литва

Попри погрози з боку Росії, Литва додала до товарів, які заборонено провозити її територією до російського Калінінграда, цемент та спирт.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

В МСЗ Литви наголосили, що наземний транзит між Калінінградською областю та іншими частинами РФ не зупинено та не заблоковано. І що офіційний Вільнюс виконує рішення ЄС про санкції, а не власноруч запроваджує обмеження.

"Транзит пасажирів та вантажів, які не підпали під санкції ЄС, триває. Литва не вводила жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на цей транзит", - пояснили у відомстві.

Також читайте: В Естонії відповіли Шольцу: Не можна йти на поступки Росії по Калінінграду - неправильний сигнал

Влада Литви наголошує що до Калінінграда можна буде доправляти лише товари, які не потрапляють під санкції.

Чергове розширення обмежень очікують 10 серпня 2022 року. Тоді має почати діяти заборона на транспортування вугілля та інших видів твердих копалин.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+37
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11.07.2022 10:59
+30
всё. без спирта передохнут от абстиненции
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11.07.2022 10:53
+24
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11.07.2022 10:53
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всё. без спирта передохнут от абстиненции
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11.07.2022 10:53 Відповісти
В Кёниге? Не! Может в Балтийске или на базах.
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11.07.2022 11:00 Відповісти
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11.07.2022 10:53 Відповісти
спирт зря , пусть спиваются
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11.07.2022 11:29 Відповісти
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11.07.2022 10:54 Відповісти
Трындец Кенигсбергу без спирта!
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11.07.2022 10:54 Відповісти
Не Кёнигсбергу , а оккупантам кацапским ‼️А город скоро вернётся в родную гавань Польши
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11.07.2022 11:09 Відповісти
Не Польши, а взятый на 50( только пятьдесят) по Договору анклав будет возвращен немецким наследникам тех земель, на которых жили немцы.
Так было записано о Восточной Пруссии еще в Ялте между США, Британией и СССР.
Немцы восстановят ЧАСТНЫЕ права на земли принадлежавшие их родственникам и общинам, а ВСЯ привезенная в Восточную Пруссию погань из Мокшани поедет на историческую родину, ибо ее пребывание на территории Восточной Пруссии все эти десятилетия было НЕЗАКОННЫМ.
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11.07.2022 11:30 Відповісти
Цемент та спирт це удар по яйцям на всі 100%. Правда спирт можна гнать прямо на місці (хоч і не в таких масштабах), а вот цемент)))
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11.07.2022 10:57 Відповісти


Они и без цемента могут...
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11.07.2022 11:24 Відповісти
А так багато було гармидеру, що Литву заставляють пропускати санкційні товари. Є санкції і вони повинні виконуватися і все а маніпуляції залиште оп
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11.07.2022 10:58 Відповісти
Ну это русофобия какая-то...
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11.07.2022 10:58 Відповісти
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11.07.2022 10:59 Відповісти
Прочитал замечательную мысль в твиттере. Немцы выкручивают руки Англии везде ставя ограничения и пошлины против Брексита, но готовы помогать России избегать санкций. Двойная мораль.
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11.07.2022 11:00 Відповісти
А Уэльсу с Шотландией?
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11.07.2022 12:14 Відповісти
"розширила обмеження" - обожнюю Литву!
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11.07.2022 11:00 Відповісти
Тоді як ЄС хоче "обмежити розширення"
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11.07.2022 11:10 Відповісти
От у кого є яйця, то це в Литви. Німеччина задкує, єврокомісія задкує, Норвегія задкує і навіть Канада. А Литва ще більше наярює.
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11.07.2022 11:02 Відповісти
Нам було би дуже складно, якби не існувало країн Балтії.
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11.07.2022 11:09 Відповісти
Литовці цікавий народ. Коли виїжджали з сибіру, ексгумували своїх родичів для перезахоронення в Литві... це сильний поступок...
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11.07.2022 12:33 Відповісти
І що зробить друга армія третього світу по забеспеченю своїх баз?
Цікаво,є нафто і газо вози. А є спиртовози?
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11.07.2022 11:03 Відповісти
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11.07.2022 11:04 Відповісти
пожалейте Шольца )))
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11.07.2022 11:06 Відповісти
дайте ему селедки)
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11.07.2022 11:19 Відповісти
Ліверної ковбаси.
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11.07.2022 11:34 Відповісти
забирайте Бориса.
надайте громадянство - і виберіть замість криворогатої шмарклі...
чи слуги панам не дозволяють?
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11.07.2022 11:07 Відповісти
Да да, в Киеве уже поработали Славомир Новак и Войцех Бальчун. Ничем хорошим это не закончилось.
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11.07.2022 12:40 Відповісти
Литва наглядно показывает разным германиям, как со вкусом крутить на бую вяликую и магучию Недорашку...
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11.07.2022 11:08 Відповісти
нужно ещё запретить лекарственные настойки на спирту.
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11.07.2022 11:11 Відповісти
Це нелюдяність.
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11.07.2022 11:36 Відповісти
Не встигли німці ще турбину доперти, а тут вже тре бігти цемент і спирт кацапам у кишенях нести
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11.07.2022 11:15 Відповісти
Придётся заменить настойкой боярышника... На неё ведь нет санкций... Москалям привычно....
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11.07.2022 11:17 Відповісти
в том то и дело, на чем бояру настаивать!?
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11.07.2022 11:22 Відповісти
Просто вместо 1 цистерны спирта понадобиться ~ 6-8 вагонов упакованной настойки.
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11.07.2022 11:33 Відповісти
Молодці литовці-мають яйця, а ось Канада печалька
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11.07.2022 11:21 Відповісти
литва в темі шо иде віина
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11.07.2022 11:23 Відповісти
За спирт не пробачать!
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11.07.2022 11:33 Відповісти
Дуже серйозний привід війни для лаптєногих
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11.07.2022 12:44 Відповісти
Литва щось знає, тому що так провакувати кацапів, це треба вміти
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11.07.2022 11:33 Відповісти
бо Литва бачить це як шанс набрати ваги в ЄС і в НАТО, а наприклад Німеччина навпаки як небезпеку втратити вагу
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11.07.2022 12:03 Відповісти
Це правильна тактика - на кожен виперд кацапії - піднімати ставки. Литві - респект величезний, а всякі шольці з мікронами нехай беруть приклад. З колорадськими жуками домовитись неможливо, як би картопля їх не вмовляла. Тільки інсектицид.
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11.07.2022 12:14 Відповісти
Литва страх совсем потеряла, а может и неимела?
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11.07.2022 12:18 Відповісти
Потомки рыцарей продолжают рубить потомков ордынцев, только уже восточнее.
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11.07.2022 12:42 Відповісти
З чим , а із спиртом нежартують! На святе руку підняли, кляті такі " піндоси"
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11.07.2022 12:54 Відповісти
Велике князівство Литовське одна з найбільших європейських держав пізнього середньовіччя, у час найбільшої могутності поширювала владу на територію ******** Литовської Республіки, Білорусі, більшої частини України.
Справжні наші брати - історична пам'ять не вмирає
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11.07.2022 13:07 Відповісти
 
 