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Шведская компания по производству бытовой техники Electrolux уходит из России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

electrolux

Шведская компания по производству бытовой техники Electrolux Professional прекратит свою деятельность на российском рынке из-за санкций, введенных против РФ за ее агрессию против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Cision.

"Electrolux Professional придерживается всех санкций и экспортного контроля в отношении России. Из-за продолжающейся войны и санкции мы предполагаем, что мы не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – заявил президент и генеральный директор компании Альберто Заната.

Он добавил, что Electrolux Professional передаст свой бизнес в России местному менеджменту.

Отмечается, что, несмотря на то, что выход из РФ будет стоить компании 35 млн шведских крон, это решение не будет оказывать существенного влияния на прибыльность Группы.

Electrolux Professional имеет 25 сотрудников в России и в 2021 году ее продажи в стране составляли примерно 1% от продаж всей Группы.

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Топ комментарии
+5
родили. это дорогой сегмент, у швайнехундов просто нет денег на электролюкс.
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11.07.2022 11:04
+3
Давно пора
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11.07.2022 11:05
+3
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11.07.2022 11:07
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Electrolux-респект...
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11.07.2022 11:03 Ответить
родили. это дорогой сегмент, у швайнехундов просто нет денег на электролюкс.
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11.07.2022 11:04 Ответить
Давно пора
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11.07.2022 11:05 Ответить
Фигня. "Электролапоть Профешнл" импортозаместит.)
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11.07.2022 11:07 Ответить
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11.07.2022 11:07 Ответить
Не минуло і півроку.
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11.07.2022 11:07 Ответить
Довгенько ж шукали дорогу звідти!
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11.07.2022 11:08 Ответить
через півроку? ну не ******?
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11.07.2022 11:21 Ответить
Нічого страшного, російському свинарнику пилосос не потрібен.
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11.07.2022 11:50 Ответить
для кацапов это не имеет значения. Техники Electroluх полно на оккупированной территории.
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11.07.2022 11:51 Ответить
>в 2021 році її продажі в країні становили приблизно 1% від продажів всієї Групи
але ж сіділи, падли нахраписті, на сросеї до останнього..
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11.07.2022 15:49 Ответить
 
 