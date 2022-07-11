Шведская компания по производству бытовой техники Electrolux уходит из России

Шведская компания по производству бытовой техники Electrolux Professional прекратит свою деятельность на российском рынке из-за санкций, введенных против РФ за ее агрессию против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Cision.

"Electrolux Professional придерживается всех санкций и экспортного контроля в отношении России. Из-за продолжающейся войны и санкции мы предполагаем, что мы не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – заявил президент и генеральный директор компании Альберто Заната.

Он добавил, что Electrolux Professional передаст свой бизнес в России местному менеджменту.

Отмечается, что, несмотря на то, что выход из РФ будет стоить компании 35 млн шведских крон, это решение не будет оказывать существенного влияния на прибыльность Группы.

Electrolux Professional имеет 25 сотрудников в России и в 2021 году ее продажи в стране составляли примерно 1% от продаж всей Группы.

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