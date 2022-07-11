Шведська компанія з виробництва побутової техніки Electrolux йде з Росії

Шведська компанія з виробництва побутової техніки Electrolux Professional припинить свою діяльність на російському ринку через санкції, які були запроваджені проти РФ за її агресію проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Cision.

"Electrolux Professional дотримується всіх санкцій та експортного контролю щодо Росії. Через триваючу війну та санкції ми передбачаємо, що ми не зможемо продавати та обслуговувати продукцію в Росії в середньостроковій та довгостроковій перспективі", – заявив президент і генеральний директор компанії Альберто Заната.

Він додав, що Electrolux Professional передасть свій бізнес у Росії місцевому менеджменту.

Зазначається, що попри те, що вихід із РФ коштуватиме компанії 35 млн шведських крон, це рішення не матиме істотного впливу на прибутковість Групи.

Electrolux Professional має 25 співробітників у Росії, і в 2021 році її продажі в країні становили приблизно 1% від продажів всієї Групи.

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