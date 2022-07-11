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Шведська компанія з виробництва побутової техніки Electrolux йде з Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

electrolux

Шведська компанія з виробництва побутової техніки Electrolux Professional припинить свою діяльність на російському ринку через санкції, які були запроваджені проти РФ за її агресію проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Cision.

"Electrolux Professional дотримується всіх санкцій та експортного контролю щодо Росії. Через триваючу війну та санкції ми передбачаємо, що ми не зможемо продавати та обслуговувати продукцію в Росії в середньостроковій та довгостроковій перспективі", – заявив президент і генеральний директор компанії Альберто Заната.

Він додав, що Electrolux Professional передасть свій бізнес у Росії місцевому менеджменту.

Зазначається, що попри те, що вихід із РФ коштуватиме компанії 35 млн шведських крон, це рішення не матиме істотного впливу на прибутковість Групи.

Electrolux Professional має 25 співробітників у Росії, і в 2021 році її продажі в країні становили приблизно 1% від продажів всієї Групи.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
родили. это дорогой сегмент, у швайнехундов просто нет денег на электролюкс.
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11.07.2022 11:04
+3
Давно пора
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11.07.2022 11:05
+3
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11.07.2022 11:07
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Electrolux-респект...
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11.07.2022 11:03 Відповісти
родили. это дорогой сегмент, у швайнехундов просто нет денег на электролюкс.
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11.07.2022 11:04 Відповісти
Давно пора
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11.07.2022 11:05 Відповісти
Фигня. "Электролапоть Профешнл" импортозаместит.)
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11.07.2022 11:07 Відповісти
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11.07.2022 11:07 Відповісти
Не минуло і півроку.
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11.07.2022 11:07 Відповісти
Довгенько ж шукали дорогу звідти!
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11.07.2022 11:08 Відповісти
через півроку? ну не ******?
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11.07.2022 11:21 Відповісти
Нічого страшного, російському свинарнику пилосос не потрібен.
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11.07.2022 11:50 Відповісти
для кацапов это не имеет значения. Техники Electroluх полно на оккупированной территории.
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11.07.2022 11:51 Відповісти
>в 2021 році її продажі в країні становили приблизно 1% від продажів всієї Групи
але ж сіділи, падли нахраписті, на сросеї до останнього..
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11.07.2022 15:49 Відповісти
 
 