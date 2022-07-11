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Новости За рубежом
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Беларусь (7524) граница (4761)

В Беларуси готовятся дополнительные ограничения на выезд граждан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко

В Беларуси предлагается запретить гражданам выезд за границу. Выезд ограничат, если это будет "противоречить интересам национальной безопасности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nexta.

Так, в парламент РБ внесли законопроект об изменении порядка выезда из Беларуси, в котором предлагается ввести возможность ограничивать для граждан выезд из страны на шесть месяцев, если он "противоречит интересам национальной безопасности".

Из Беларуси собираются не выпускать тех, кто состоит на профилактическом учете в органах государственной безопасности, а также граждан, в отношении которых ведется административный процесс по "народным" статьям.

В то же время, силовики РБ смогут выехать за пределы страны только по согласованию с руководством.

Также читайте: Разведки России и Беларуси пытаются вербовать чиновников в приграничных районах Латвии, - спецслужбы
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Топ комментарии
+10
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11.07.2022 12:11
+10
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11.07.2022 12:23
+9
шось вони якось довго чекали. і так вже пів крахни звалило. знайомі з Литви кажуть, що білорусів набігло чи не більше ніж українців.
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11.07.2022 12:15
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11.07.2022 12:11 Ответить
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11.07.2022 12:20 Ответить
залізна завіса падає... або брср-2
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11.07.2022 12:13 Ответить
шось вони якось довго чекали. і так вже пів крахни звалило. знайомі з Литви кажуть, що білорусів набігло чи не більше ніж українців.
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11.07.2022 12:15 Ответить
распространенная ошибка - хранить хрупкий мир в стране, перекладывая его ватой, особенно чужой.
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11.07.2022 12:25 Ответить
Ну РБ може ще пропітляє . По ним поки що не гатять. Хоча бути по ту сторону залізної завіси - те ще задоволення...
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11.07.2022 12:31 Ответить
я про Литву
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11.07.2022 13:01 Ответить
Ви вважаєте, що в Литві мир тільки тому, що ***** - такий добряк і йому шкода чіпати чуваків, які готують бомбезні цепеліни (традиційне місцеве блюдо)?
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11.07.2022 13:20 Ответить
не надо мне приписывать того, чего я не говорил. Я указал, что маленькой Литве не стоит запускать к себе колбасную вату в товарных количествах - это аукнется в будущем уже их детям. Так понятно, или дальше растолковывать про "хороших белорусов"?
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11.07.2022 13:50 Ответить
Але даже сумлiвно косять пiд наших...Тiльки лушпиння вiд бульби за вухами все палить...
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11.07.2022 15:34 Ответить
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11.07.2022 12:23 Ответить
Чик-чирик!
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11.07.2022 12:45 Ответить
Разбегаются бульбаши от бацьковой стабильности. Нужно вводить крепостное право и отбирать паспорта
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11.07.2022 12:25 Ответить
Меня всегда поражала логика которой руководствуются диктаторы захватившие власть. Почему запрет на выезд вводится именно против тех кто ненавидит власть? Как по мне так таких в первую очередь нужно выпускать да еще давать бесплатные билеты на поезд. Или все же диктатор боится что выедут все и он окажется один с маленькой кучкой жополизов и казнокрадов и все увидят что у него реально 3% а то и меньше
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11.07.2022 12:29 Ответить
Це пояснюється досить легко. Поки вони дома, їм дуже легко заткнути пащу. А коли в європах - набагато важче. Радянський союз зпочатки теж випускав та висилав незадоволених. Але потім чуваки швидко збагнули свою помилку і почали відправляти незадоволених будувати канали, мити золото та просто прибирати сніг в тайзі.
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11.07.2022 12:44 Ответить
У нас в Україні уже 5-й місяць незаконно обмежили виїзд. Так що ми уже давно як Білорусь)) Совок є всюди совок.
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11.07.2022 12:43 Ответить
Якби не обмежили, то забагато мужніх вояк опинилися б в "іностранному лєгіоні" і вели би затяжні позиційні бої з пивом та сосисками десь у Баварії.
Зараз начебто виїзд заборонений, але це не заважає натовпу чоловіків сидіти в якості біженців в Європі і ще й пʼяні драки влаштовувати.
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11.07.2022 12:49 Ответить
А чим ми тоді відрізняємось від Білорусі? Виходить такий самий совок.
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11.07.2022 13:15 Ответить
Частково - так. Але в Україні, єдиній зі стран СРСР (окрім стран балтії, але їх не рахуємо) залишились реальні чесні вибори.
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11.07.2022 13:22 Ответить
Лапоть, поясни свої звинувачення у незаконному обмежені виїзду?
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11.07.2022 13:39 Ответить
Читай висновок Головного Науково-Експертного Управління Верховної Ради України.
Яещо коротко то обмежити виїзд за кордон можна лише законом а не постановою КМУ
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39845
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11.07.2022 14:14 Ответить
читай закон про статус військовозобов'язаних під час військового стан
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11.07.2022 20:14 Ответить
Усе логічно, бо білоруси почали тікати у Європу. Дивно, що цей музей савєцкага саюза ще не заборонив виїзд і люди мають можливість виїхати
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11.07.2022 12:43 Ответить
Недавно в білорусів на хартії 97 вичитала нову претензію: Україна вінавата, шта у нас такой рєжим, патаму шта лукашенка етніческій украінец😳
Купа лайків. І навіть нічого не відпишеш, бо їхня всрата премодерація не пропустить.

Сидять тепер в концтаборі і ниють: ЗСУ, пріді і асвабаді. Шо за люди.
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11.07.2022 12:50 Ответить
"вот єто поворот!" (С) ))))
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11.07.2022 13:01 Ответить
Тепер маю претензію за етнічних білорусів януковіча і арєстовіча. Хай забирають собі цей цінний генетичний матеріал
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11.07.2022 14:26 Ответить
Это правда. Можно только плюсики - минусики ставить. Но в целом, на "Хартии" тоже полно уродов, как и на "ЦН" до 24 февраля
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11.07.2022 15:23 Ответить
Притомні білоруси мають швидко виїжджати з країни! На тій території мають залишитись тільки ********* - це полегшить роботу з деокупації тих територій.
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11.07.2022 13:38 Ответить
когда Литва применила положение санкций и прикрыла транзит грузов из Беларуси в Кёнигсград, то какие только угрозы из москвы не доносились. Там и про ядерное оружие вспомнили, и про Сувалкинский коридор, и о том, что «от тайги до британских морей, красная армия - всех красней». Но литовцы молча показали балалайцам сначала кулак, а потом, очень медленно, разогнули из него средний палец, как бы показывая направление, по которому недавно ушел флагман черноморского флота.

И в общем, картина эта казалась вполне самодостаточной и законченной, но оказалось, что это было только начало. Чуть позже, тоже самое сделала Финляндия, мол санкции есть санкции, а потому «извольте бриться», и сделала «северный обход», по которому из страны гусеничных матрешек в нормальный мир смылось несколько сотен тысяч несогласных с закрытием Макдональдсов. Это конечно - не турецкое направление, но струя была достаточно упругой. Насколько можно понять, «не такой» Невзоров смылся именно через этот ходок, поскольку прекрасно понял, куда все идет и что граница с Финляндией недолго будет прозрачной. Но с другой стороны, в тактике «не таких» главное - вовремя смыться.

Но в санкционной картине этот ход сыграл крайне неприятную для путинцев роль. Если ты с таким остервенением «крошил батон» на Литву, то продолжай в том же духе и пробуй наезжать на финнов. Но нет, с финнами как-то не очень хочется закусываться именно в таком ключе, поскольку это уже как-то пытался делать Сталин и ему стало очень грустно. Поэтому в москве на это ответили примерно так: «Мы знаем, что Финляндия нас послала и даже знаем, куда именно. Мы готовы туда пройти, но исключительно для демонстрации доброй воли». И пошли.

Но ситуация на этом не остановилась и случилось ровно так, как говорил Пьер Карден: «Где тонко, там и рвется». А всем же хорошо известно то место, которое себе рвет прутин в имперском угаре. Не зря его страхует офицер ФСО с чемоданом. И оно таки порвалось после того, как президент Казахстана Токаев нанес удар… нет, не в спину, а именно туда, где рвется. В общем, он заявил о том, что тоже перекрывает транзит санкционной номенклатуры в залесье. Говорят, что узнав об этом, прутин воскликнул: «И ты, брют!», после чего, не мигая, долго смотрел на бутылку вина, сделанного из винограда одного из его личных, заграничных виноградников.

Но это еще не все. Раз уже пошло такое дело, то к этому мероприятию присоединяется все больше стран, которые имеют сухопутную границу с мордором, конечно же, кроме Китая. И вот что сегодня пишет их пресса по этому поводу:

«В Эстонии вступил в силу запрет на ввоз в Россию и вывоз из нее подсанкционных товаров, в том числе частными лицами. Такие ограничения анонсировал еще 20 июня Налогово-таможенный департамент республики… Полный список подсанкционных товаров опубликован на сайте департамента. Среди них алкогольные напитки крепостью менее 80%, старая и новая мебель, древесина, удобрения, цемент, икра, пневматические шины, техника стоимостью более 750 евро, в том числе смартфоны и ноутбуки, а также другие предметы дороже 300 евро… Также в Россию запрещено вывозить больше наличных денег, чем это необходимо для поездки. Департамент призвал людей тщательно проверять, что они покупают в РФ и что собираются взять с собой в эту страну, чтобы избежать дальнейших проблем».

То есть, Эстония закрылась вслед за Литвой и Латвией, плюс Финляндия. Так что процесс пошел. Причем, горячие эстонские парни предупреждают, что за первое нарушение этих ограничений будет увесистый штраф, а за второе - пять лет тюрьмы. В общем, если Маша Захарова решила, что Запад начал с ними считаться, что же, пусть будет так. Но лепрозорий все сильнее отгораживают от нормально мира и это не может не радовать.
anti-colorados
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11.07.2022 13:53 Ответить
 
 