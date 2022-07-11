В Беларуси готовятся дополнительные ограничения на выезд граждан
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Беларуси предлагается запретить гражданам выезд за границу. Выезд ограничат, если это будет "противоречить интересам национальной безопасности".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nexta.
Так, в парламент РБ внесли законопроект об изменении порядка выезда из Беларуси, в котором предлагается ввести возможность ограничивать для граждан выезд из страны на шесть месяцев, если он "противоречит интересам национальной безопасности".
Из Беларуси собираются не выпускать тех, кто состоит на профилактическом учете в органах государственной безопасности, а также граждан, в отношении которых ведется административный процесс по "народным" статьям.
В то же время, силовики РБ смогут выехать за пределы страны только по согласованию с руководством.
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Зараз начебто виїзд заборонений, але це не заважає натовпу чоловіків сидіти в якості біженців в Європі і ще й пʼяні драки влаштовувати.
Яещо коротко то обмежити виїзд за кордон можна лише законом а не постановою КМУ
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39845
Купа лайків. І навіть нічого не відпишеш, бо їхня всрата премодерація не пропустить.
Сидять тепер в концтаборі і ниють: ЗСУ, пріді і асвабаді. Шо за люди.
И в общем, картина эта казалась вполне самодостаточной и законченной, но оказалось, что это было только начало. Чуть позже, тоже самое сделала Финляндия, мол санкции есть санкции, а потому «извольте бриться», и сделала «северный обход», по которому из страны гусеничных матрешек в нормальный мир смылось несколько сотен тысяч несогласных с закрытием Макдональдсов. Это конечно - не турецкое направление, но струя была достаточно упругой. Насколько можно понять, «не такой» Невзоров смылся именно через этот ходок, поскольку прекрасно понял, куда все идет и что граница с Финляндией недолго будет прозрачной. Но с другой стороны, в тактике «не таких» главное - вовремя смыться.
Но в санкционной картине этот ход сыграл крайне неприятную для путинцев роль. Если ты с таким остервенением «крошил батон» на Литву, то продолжай в том же духе и пробуй наезжать на финнов. Но нет, с финнами как-то не очень хочется закусываться именно в таком ключе, поскольку это уже как-то пытался делать Сталин и ему стало очень грустно. Поэтому в москве на это ответили примерно так: «Мы знаем, что Финляндия нас послала и даже знаем, куда именно. Мы готовы туда пройти, но исключительно для демонстрации доброй воли». И пошли.
Но ситуация на этом не остановилась и случилось ровно так, как говорил Пьер Карден: «Где тонко, там и рвется». А всем же хорошо известно то место, которое себе рвет прутин в имперском угаре. Не зря его страхует офицер ФСО с чемоданом. И оно таки порвалось после того, как президент Казахстана Токаев нанес удар… нет, не в спину, а именно туда, где рвется. В общем, он заявил о том, что тоже перекрывает транзит санкционной номенклатуры в залесье. Говорят, что узнав об этом, прутин воскликнул: «И ты, брют!», после чего, не мигая, долго смотрел на бутылку вина, сделанного из винограда одного из его личных, заграничных виноградников.
Но это еще не все. Раз уже пошло такое дело, то к этому мероприятию присоединяется все больше стран, которые имеют сухопутную границу с мордором, конечно же, кроме Китая. И вот что сегодня пишет их пресса по этому поводу:
«В Эстонии вступил в силу запрет на ввоз в Россию и вывоз из нее подсанкционных товаров, в том числе частными лицами. Такие ограничения анонсировал еще 20 июня Налогово-таможенный департамент республики… Полный список подсанкционных товаров опубликован на сайте департамента. Среди них алкогольные напитки крепостью менее 80%, старая и новая мебель, древесина, удобрения, цемент, икра, пневматические шины, техника стоимостью более 750 евро, в том числе смартфоны и ноутбуки, а также другие предметы дороже 300 евро… Также в Россию запрещено вывозить больше наличных денег, чем это необходимо для поездки. Департамент призвал людей тщательно проверять, что они покупают в РФ и что собираются взять с собой в эту страну, чтобы избежать дальнейших проблем».
То есть, Эстония закрылась вслед за Литвой и Латвией, плюс Финляндия. Так что процесс пошел. Причем, горячие эстонские парни предупреждают, что за первое нарушение этих ограничений будет увесистый штраф, а за второе - пять лет тюрьмы. В общем, если Маша Захарова решила, что Запад начал с ними считаться, что же, пусть будет так. Но лепрозорий все сильнее отгораживают от нормально мира и это не может не радовать.
anti-colorados