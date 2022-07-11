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В Білорусі готуються додаткові обмеження на виїзд громадян
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Білорусі пропонують заборонити громадянам виїзд за кордон. Виїзд обмежать, якщо це "суперечитиме інтересам національної безпеки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta.
Так, до парламенту РБ внесли законопроєкт про зміну порядку виїзду з Білорусі, в якому пропонується запровадити можливість обмежувати для громадян виїзд із країни на шість місяців, якщо він "суперечить інтересам національної безпеки".
З Білорусі збираються не випускати тих, хто перебуває на профілактичному обліку в органах державної безпеки, а також громадян щодо яких ведеться адміністративний процес за "народними" статтями.
Водночас силовики РБ зможуть виїхати за межі країни лише за погодженням із керівництвом.
Топ коментарі
+10 Paul Foxen
показати весь коментар11.07.2022 12:11
+10 Алекс Скела
показати весь коментар11.07.2022 12:23
+9 Зэлэный_Змий
показати весь коментар11.07.2022 12:15
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Будь ласка, зачекайте...
Зараз начебто виїзд заборонений, але це не заважає натовпу чоловіків сидіти в якості біженців в Європі і ще й пʼяні драки влаштовувати.
Яещо коротко то обмежити виїзд за кордон можна лише законом а не постановою КМУ
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39845
Купа лайків. І навіть нічого не відпишеш, бо їхня всрата премодерація не пропустить.
Сидять тепер в концтаборі і ниють: ЗСУ, пріді і асвабаді. Шо за люди.
И в общем, картина эта казалась вполне самодостаточной и законченной, но оказалось, что это было только начало. Чуть позже, тоже самое сделала Финляндия, мол санкции есть санкции, а потому «извольте бриться», и сделала «северный обход», по которому из страны гусеничных матрешек в нормальный мир смылось несколько сотен тысяч несогласных с закрытием Макдональдсов. Это конечно - не турецкое направление, но струя была достаточно упругой. Насколько можно понять, «не такой» Невзоров смылся именно через этот ходок, поскольку прекрасно понял, куда все идет и что граница с Финляндией недолго будет прозрачной. Но с другой стороны, в тактике «не таких» главное - вовремя смыться.
Но в санкционной картине этот ход сыграл крайне неприятную для путинцев роль. Если ты с таким остервенением «крошил батон» на Литву, то продолжай в том же духе и пробуй наезжать на финнов. Но нет, с финнами как-то не очень хочется закусываться именно в таком ключе, поскольку это уже как-то пытался делать Сталин и ему стало очень грустно. Поэтому в москве на это ответили примерно так: «Мы знаем, что Финляндия нас послала и даже знаем, куда именно. Мы готовы туда пройти, но исключительно для демонстрации доброй воли». И пошли.
Но ситуация на этом не остановилась и случилось ровно так, как говорил Пьер Карден: «Где тонко, там и рвется». А всем же хорошо известно то место, которое себе рвет прутин в имперском угаре. Не зря его страхует офицер ФСО с чемоданом. И оно таки порвалось после того, как президент Казахстана Токаев нанес удар… нет, не в спину, а именно туда, где рвется. В общем, он заявил о том, что тоже перекрывает транзит санкционной номенклатуры в залесье. Говорят, что узнав об этом, прутин воскликнул: «И ты, брют!», после чего, не мигая, долго смотрел на бутылку вина, сделанного из винограда одного из его личных, заграничных виноградников.
Но это еще не все. Раз уже пошло такое дело, то к этому мероприятию присоединяется все больше стран, которые имеют сухопутную границу с мордором, конечно же, кроме Китая. И вот что сегодня пишет их пресса по этому поводу:
«В Эстонии вступил в силу запрет на ввоз в Россию и вывоз из нее подсанкционных товаров, в том числе частными лицами. Такие ограничения анонсировал еще 20 июня Налогово-таможенный департамент республики… Полный список подсанкционных товаров опубликован на сайте департамента. Среди них алкогольные напитки крепостью менее 80%, старая и новая мебель, древесина, удобрения, цемент, икра, пневматические шины, техника стоимостью более 750 евро, в том числе смартфоны и ноутбуки, а также другие предметы дороже 300 евро… Также в Россию запрещено вывозить больше наличных денег, чем это необходимо для поездки. Департамент призвал людей тщательно проверять, что они покупают в РФ и что собираются взять с собой в эту страну, чтобы избежать дальнейших проблем».
То есть, Эстония закрылась вслед за Литвой и Латвией, плюс Финляндия. Так что процесс пошел. Причем, горячие эстонские парни предупреждают, что за первое нарушение этих ограничений будет увесистый штраф, а за второе - пять лет тюрьмы. В общем, если Маша Захарова решила, что Запад начал с ними считаться, что же, пусть будет так. Но лепрозорий все сильнее отгораживают от нормально мира и это не может не радовать.
anti-colorados