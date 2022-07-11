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В Білорусі готуються додаткові обмеження на виїзд громадян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко

В Білорусі пропонують заборонити громадянам виїзд за кордон. Виїзд обмежать, якщо це "суперечитиме інтересам національної безпеки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta.

Так, до парламенту РБ внесли законопроєкт про зміну порядку виїзду з Білорусі, в якому пропонується запровадити можливість обмежувати для громадян виїзд із країни на шість місяців, якщо він "суперечить інтересам національної безпеки".

З Білорусі збираються не випускати тих, хто перебуває на профілактичному обліку в органах державної безпеки, а також громадян щодо яких ведеться адміністративний процес за "народними" статтями.

Водночас силовики РБ зможуть виїхати за межі країни лише за погодженням із керівництвом.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
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11.07.2022 12:11
+10
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11.07.2022 12:23
+9
шось вони якось довго чекали. і так вже пів крахни звалило. знайомі з Литви кажуть, що білорусів набігло чи не більше ніж українців.
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11.07.2022 12:15
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11.07.2022 12:11 Відповісти
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11.07.2022 12:20 Відповісти
залізна завіса падає... або брср-2
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11.07.2022 12:13 Відповісти
шось вони якось довго чекали. і так вже пів крахни звалило. знайомі з Литви кажуть, що білорусів набігло чи не більше ніж українців.
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11.07.2022 12:15 Відповісти
распространенная ошибка - хранить хрупкий мир в стране, перекладывая его ватой, особенно чужой.
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11.07.2022 12:25 Відповісти
Ну РБ може ще пропітляє . По ним поки що не гатять. Хоча бути по ту сторону залізної завіси - те ще задоволення...
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11.07.2022 12:31 Відповісти
я про Литву
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11.07.2022 13:01 Відповісти
Ви вважаєте, що в Литві мир тільки тому, що ***** - такий добряк і йому шкода чіпати чуваків, які готують бомбезні цепеліни (традиційне місцеве блюдо)?
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11.07.2022 13:20 Відповісти
не надо мне приписывать того, чего я не говорил. Я указал, что маленькой Литве не стоит запускать к себе колбасную вату в товарных количествах - это аукнется в будущем уже их детям. Так понятно, или дальше растолковывать про "хороших белорусов"?
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11.07.2022 13:50 Відповісти
Але даже сумлiвно косять пiд наших...Тiльки лушпиння вiд бульби за вухами все палить...
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11.07.2022 15:34 Відповісти
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11.07.2022 12:23 Відповісти
Чик-чирик!
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11.07.2022 12:45 Відповісти
Разбегаются бульбаши от бацьковой стабильности. Нужно вводить крепостное право и отбирать паспорта
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11.07.2022 12:25 Відповісти
Меня всегда поражала логика которой руководствуются диктаторы захватившие власть. Почему запрет на выезд вводится именно против тех кто ненавидит власть? Как по мне так таких в первую очередь нужно выпускать да еще давать бесплатные билеты на поезд. Или все же диктатор боится что выедут все и он окажется один с маленькой кучкой жополизов и казнокрадов и все увидят что у него реально 3% а то и меньше
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11.07.2022 12:29 Відповісти
Це пояснюється досить легко. Поки вони дома, їм дуже легко заткнути пащу. А коли в європах - набагато важче. Радянський союз зпочатки теж випускав та висилав незадоволених. Але потім чуваки швидко збагнули свою помилку і почали відправляти незадоволених будувати канали, мити золото та просто прибирати сніг в тайзі.
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11.07.2022 12:44 Відповісти
У нас в Україні уже 5-й місяць незаконно обмежили виїзд. Так що ми уже давно як Білорусь)) Совок є всюди совок.
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11.07.2022 12:43 Відповісти
Якби не обмежили, то забагато мужніх вояк опинилися б в "іностранному лєгіоні" і вели би затяжні позиційні бої з пивом та сосисками десь у Баварії.
Зараз начебто виїзд заборонений, але це не заважає натовпу чоловіків сидіти в якості біженців в Європі і ще й пʼяні драки влаштовувати.
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11.07.2022 12:49 Відповісти
А чим ми тоді відрізняємось від Білорусі? Виходить такий самий совок.
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11.07.2022 13:15 Відповісти
Частково - так. Але в Україні, єдиній зі стран СРСР (окрім стран балтії, але їх не рахуємо) залишились реальні чесні вибори.
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11.07.2022 13:22 Відповісти
Лапоть, поясни свої звинувачення у незаконному обмежені виїзду?
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11.07.2022 13:39 Відповісти
Читай висновок Головного Науково-Експертного Управління Верховної Ради України.
Яещо коротко то обмежити виїзд за кордон можна лише законом а не постановою КМУ
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39845
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11.07.2022 14:14 Відповісти
читай закон про статус військовозобов'язаних під час військового стан
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11.07.2022 20:14 Відповісти
Усе логічно, бо білоруси почали тікати у Європу. Дивно, що цей музей савєцкага саюза ще не заборонив виїзд і люди мають можливість виїхати
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11.07.2022 12:43 Відповісти
Недавно в білорусів на хартії 97 вичитала нову претензію: Україна вінавата, шта у нас такой рєжим, патаму шта лукашенка етніческій украінец😳
Купа лайків. І навіть нічого не відпишеш, бо їхня всрата премодерація не пропустить.

Сидять тепер в концтаборі і ниють: ЗСУ, пріді і асвабаді. Шо за люди.
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11.07.2022 12:50 Відповісти
"вот єто поворот!" (С) ))))
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11.07.2022 13:01 Відповісти
Тепер маю претензію за етнічних білорусів януковіча і арєстовіча. Хай забирають собі цей цінний генетичний матеріал
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11.07.2022 14:26 Відповісти
Это правда. Можно только плюсики - минусики ставить. Но в целом, на "Хартии" тоже полно уродов, как и на "ЦН" до 24 февраля
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11.07.2022 15:23 Відповісти
Притомні білоруси мають швидко виїжджати з країни! На тій території мають залишитись тільки ********* - це полегшить роботу з деокупації тих територій.
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11.07.2022 13:38 Відповісти
когда Литва применила положение санкций и прикрыла транзит грузов из Беларуси в Кёнигсград, то какие только угрозы из москвы не доносились. Там и про ядерное оружие вспомнили, и про Сувалкинский коридор, и о том, что «от тайги до британских морей, красная армия - всех красней». Но литовцы молча показали балалайцам сначала кулак, а потом, очень медленно, разогнули из него средний палец, как бы показывая направление, по которому недавно ушел флагман черноморского флота.

И в общем, картина эта казалась вполне самодостаточной и законченной, но оказалось, что это было только начало. Чуть позже, тоже самое сделала Финляндия, мол санкции есть санкции, а потому «извольте бриться», и сделала «северный обход», по которому из страны гусеничных матрешек в нормальный мир смылось несколько сотен тысяч несогласных с закрытием Макдональдсов. Это конечно - не турецкое направление, но струя была достаточно упругой. Насколько можно понять, «не такой» Невзоров смылся именно через этот ходок, поскольку прекрасно понял, куда все идет и что граница с Финляндией недолго будет прозрачной. Но с другой стороны, в тактике «не таких» главное - вовремя смыться.

Но в санкционной картине этот ход сыграл крайне неприятную для путинцев роль. Если ты с таким остервенением «крошил батон» на Литву, то продолжай в том же духе и пробуй наезжать на финнов. Но нет, с финнами как-то не очень хочется закусываться именно в таком ключе, поскольку это уже как-то пытался делать Сталин и ему стало очень грустно. Поэтому в москве на это ответили примерно так: «Мы знаем, что Финляндия нас послала и даже знаем, куда именно. Мы готовы туда пройти, но исключительно для демонстрации доброй воли». И пошли.

Но ситуация на этом не остановилась и случилось ровно так, как говорил Пьер Карден: «Где тонко, там и рвется». А всем же хорошо известно то место, которое себе рвет прутин в имперском угаре. Не зря его страхует офицер ФСО с чемоданом. И оно таки порвалось после того, как президент Казахстана Токаев нанес удар… нет, не в спину, а именно туда, где рвется. В общем, он заявил о том, что тоже перекрывает транзит санкционной номенклатуры в залесье. Говорят, что узнав об этом, прутин воскликнул: «И ты, брют!», после чего, не мигая, долго смотрел на бутылку вина, сделанного из винограда одного из его личных, заграничных виноградников.

Но это еще не все. Раз уже пошло такое дело, то к этому мероприятию присоединяется все больше стран, которые имеют сухопутную границу с мордором, конечно же, кроме Китая. И вот что сегодня пишет их пресса по этому поводу:

«В Эстонии вступил в силу запрет на ввоз в Россию и вывоз из нее подсанкционных товаров, в том числе частными лицами. Такие ограничения анонсировал еще 20 июня Налогово-таможенный департамент республики… Полный список подсанкционных товаров опубликован на сайте департамента. Среди них алкогольные напитки крепостью менее 80%, старая и новая мебель, древесина, удобрения, цемент, икра, пневматические шины, техника стоимостью более 750 евро, в том числе смартфоны и ноутбуки, а также другие предметы дороже 300 евро… Также в Россию запрещено вывозить больше наличных денег, чем это необходимо для поездки. Департамент призвал людей тщательно проверять, что они покупают в РФ и что собираются взять с собой в эту страну, чтобы избежать дальнейших проблем».

То есть, Эстония закрылась вслед за Литвой и Латвией, плюс Финляндия. Так что процесс пошел. Причем, горячие эстонские парни предупреждают, что за первое нарушение этих ограничений будет увесистый штраф, а за второе - пять лет тюрьмы. В общем, если Маша Захарова решила, что Запад начал с ними считаться, что же, пусть будет так. Но лепрозорий все сильнее отгораживают от нормально мира и это не может не радовать.
anti-colorados
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11.07.2022 13:53 Відповісти
 
 