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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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законопроект (3056) Зеленский (16621) Польша (7499) Дуда (644)

Зеленский внес в ВР законопроект о предоставлении особого статуса полякам, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

дуда,зеленський

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его украинский коллега Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса в Украине.

Об этом говорится в твиттере Канцелярии президента Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Анджей Дуда: сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса", - говорится в сообщении.

На сайте Верховной Рады этого проекта закона пока нет.

Зеленский анонсировал этот законопроект месяц назад. Тогда речь шла о том, что украинские беженцы в Польше получили с началом войны право на трудоустройство, легальное проживание, обучение, медицинское страхование и социальные гарантии. Аналогичные права президент предлагал предоставить и полякам в Украине.

Читайте: Валенса хочет сократить население России и освободить порабощенные народы
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Топ комментарии
+50
Поляки к украинцам сегодня относятся как к родным. Даже с учетом всей нашей сложной истории и взаимных претензий, они в минуту беды для украинцев, повели себя как настоящие братья-славяне, как цивилизованная европейская нация: приютили наших женщин и детей, помогают с логистикой и оружием, отстаивают интересы Украины в НАТО и ЕС. Даже если учесть, что они это делают во многом из чувства опасности и общего врага, никто не заставляет их настолько сильно поддерживать нашу страну. Это одно из немногих действий зеленского, которое я одобряю.
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11.07.2022 15:34
+25
Зараз на болотах взвиють.
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11.07.2022 15:34
+18
Дуда зараз поки Джонсон в нок-ауті, єдиний *смотрящій* з оманською зеблею
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11.07.2022 15:35
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Не понял, а что это за особый статус?
Особый статус в Украине для иностранцев один - свободно мочить сруснь.
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11.07.2022 15:28 Ответить
Вова, как двоечник, который не выучил урок, пытается развести учителя на "поговорить за жизнь", в мнимой надежде, что проканает до звонка=)
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11.07.2022 15:39 Ответить
Що тепер за статус у дерьмака?
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11.07.2022 16:07 Ответить
"з трохе прикритим срамом" Але потрібно ще вливати. Це все на порядку денному.
Зрозумійте, що "Гра" не за для нашого "бомонду" а конгрессового...
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11.07.2022 16:28 Ответить
конченный ..... я ЛИЧНО СТОЛКНУЛСЯ С ТЕМОЙ--- УКРАИНЦЕВ ВЫСЕЛЯЛИ ИЗ ПОЛЬШИ РУКАМИ НКВД И ПОЛЯКОВ СООБЩНИКОВ СТАЛИНА НА ЧТО ДО СИХ ПОР НЕТ ПРАВОВОГО НЮРБЕРГА.. ЗАБРАВ ИМУЩЕСТВО ЗЕМЛЮ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ УКРАИНЦЫ являясь!!!!!! ГРАЖДАНАМИ ПОЛЬШИ!!!!!! были выброшены репрессировано вывезены в УССР ..только недавно 1 чтение прошел закон о таких украинцах в Раде.... но там Украина берет на себя обязательства что то комепенсировать этим людям про наследников ни слова приравняв их к ветеранам войны что @ыдовська отмазка..закон изначально формально мертвый для красоты.... от нашей дебильнуватой Рады те кого вывезли уже считай более 10 лет как подохли более того Польша приняла Закон о карте поляка и записала прямо --что таким украинцам их детям и внукам и далее КАРТА ПОЛЯКА ВЫДАВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ априори... и вообще ***** шастать в Польшу.... и тут Вова прогинается..на\\\уя.... не ясно...
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11.07.2022 18:01 Ответить
Особливий статус, як прелюдія до створення конфедерації, від балтики до чорномор,я.
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11.07.2022 15:30 Ответить
Так - од Можа (Балтійського) - до Моря (Чорного).
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11.07.2022 16:13 Ответить
Трохі краща карта
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11.07.2022 17:35 Ответить
А чи не краще б надати особливий статус українцям в Україні: право обирати і бути обраними в органи влади, право балотуватись у президенти, право обіймати найвищі посади в державі, право на землю, право на доступ до природніх ресурсів, копалин, лісів і річок, право на приватизацію підприємств і установ, право на працю і т.д. І це треба такої дурні зараз? А може ще всі землі повернути Польщі до 1939 року, чи після операції Вісла??? А може повернути кордони на 1940???, повернути лемківщину до Сяну, а віддати частину волинської і львівської областей??? Це що- кроки на другий лугандон з донбасом придумали і затіяли, ЩО ЦЕ??? Давайте дамо усім іноземцям -нашим друзям, які нас підтримують , ОСОБЛИВИЙ СТАТУС, а українців куди дінете і що з ними буде насправді після війни???? Видається, щось хтось задумав і втілює дуже небезпечну у воєнний час гру, створює такі умови щоб українці самі залишили свої землі і країну , адже вже з 5 млн. покинули її через війну.... Що не день, то більша і прикріша дурість від ОП.
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11.07.2022 17:44 Ответить
Зараз на болотах взвиють.
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11.07.2022 15:34 Ответить
І *** НА НИХ
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11.07.2022 15:47 Ответить
Vzshe - dyv. dopys vysche
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11.07.2022 22:01 Ответить
Ну пойдёт вой с болот. "Паляки асваивают Украину! Это фсё"))
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11.07.2022 15:34 Ответить
І *** НА НИХ
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11.07.2022 15:48 Ответить
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11.07.2022 18:33 Ответить
Поляки к украинцам сегодня относятся как к родным. Даже с учетом всей нашей сложной истории и взаимных претензий, они в минуту беды для украинцев, повели себя как настоящие братья-славяне, как цивилизованная европейская нация: приютили наших женщин и детей, помогают с логистикой и оружием, отстаивают интересы Украины в НАТО и ЕС. Даже если учесть, что они это делают во многом из чувства опасности и общего врага, никто не заставляет их настолько сильно поддерживать нашу страну. Это одно из немногих действий зеленского, которое я одобряю.
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11.07.2022 15:34 Ответить
Это потому, что не хотят быть следующими, да и заинтересованы в рабочей силе с Украины. А каких-то 3 или 4 года назад через день скандалы были, когда Вятрович институтом нацпамяти руководил
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11.07.2022 16:30 Ответить
Все, что ты упомянул, было в моем комметарии. Просто перечитай.
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11.07.2022 16:49 Ответить
Вы знаете историю шляхты польской и украинской? Украинцы и поляки всегда были соперниками, но есть украинская поговорка - Двоє в драці тетій в сраці ! Третий - это про кацапів! Кацапы - это пошість, як чума! І для Польщі і для України!
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11.07.2022 16:51 Ответить
Це дуже небезпечний приклад... Клоун - не українець і не християнин ні по духу, ні за походженням. Йому пох. А таке через деякий час може вилізти для України РАКОМ.
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11.07.2022 15:34 Ответить
Браво.
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11.07.2022 15:41 Ответить
Сейчас лучше иметь побольше союзников. И поляки это все таки г7раждане ЕС. И у Польши история борьбы с Московией не меньше чем у Украины
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11.07.2022 15:43 Ответить
Взагалі то, щось "вилазить боком".
А раком ставлять.
І, пардон май френч, саме так сьогодні стоїть Україна, після того, як її своєю бездіяльністю на протязі 30 років в цю позу поставили пять попередніх президентів, чистопородних українців (Янек, здається білорус за походженням).
Тож ваші закиди цьому, нинішньому, нечистопородному, безпідставні. Він робить що може. Або щось дуже непопулярне або знову перетворення на "хахлов" під п'ятою імперією.
Та паскудна ситуація, коли країна стоїть перед вибором - чи дуже погане рішення, чи ніякого.
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11.07.2022 15:49 Ответить


"делает все что может" если сказат что он работает не на украинцев)
Тогда все 100%)

("ʚǝоɹ ʚиɯоdu ɐɯɐdƍ ɐε ɯɐdƍ"
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11.07.2022 16:26 Ответить
vǝmоu хɐн
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11.07.2022 16:41 Ответить
Вот на "веру" вообще пофиг. Половина войн (и эта частично) из-за религиозности
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11.07.2022 16:32 Ответить
Яким ще раком, якщо це жест у відповідь, і поляки зробили те саме для українців у себе в країні?
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11.07.2022 17:13 Ответить
Поляки-наші особливі друзі...
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11.07.2022 15:34 Ответить
Як і всі, хто разом з нами боронить Україну.
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11.07.2022 15:50 Ответить
а брити, литовці, американці - ні?
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11.07.2022 16:20 Ответить
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11.07.2022 18:36 Ответить
Дуда зараз поки Джонсон в нок-ауті, єдиний *смотрящій* з оманською зеблею
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11.07.2022 15:35 Ответить
Вова, что там по Татарову? Тут дедушка Байден интересуется=)
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11.07.2022 15:38 Ответить
Коли собаці немає заняття то вона лиже яйця, отак і ЗЕбуїн займається тим самим!
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11.07.2022 15:38 Ответить
В які там особливі права?
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11.07.2022 15:39 Ответить
В такі
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11.07.2022 15:52 Ответить
на трудову міграцію поляків ув Україні - що ж тут неясного? )
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11.07.2022 16:22 Ответить
Я хоть и против любого "особого статуса" но представляю как рванут пуканы на паРаше, как подгорит у руцькой ваты
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11.07.2022 15:39 Ответить
Чого тільки не зробиш для того, щоб відкинути тему єрмака на задній план!
Цей клінічний ідіот-уклоніст навіть оголосив про підготовку наступу на Півдні, що повинно бути суворою таємницею!
І як це можна назвати, як не зрадою?
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11.07.2022 15:41 Ответить
Думаешь павликів морозових торкали моральні принципи зради?
Пока не заставиш страждати - воно не змінеться.

Ось уяви сценарій при якому з олігархами будет покінчено...

˙˙˙ʁннǝɓоɹоqɔ оdu иɯɐнε онƍіdɯоu оm ǝɔʚ і ʞɐu qɔо
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11.07.2022 16:24 Ответить
Если этот опус против кровосисей еврейского происхождения - вы правы, если про Савика конкретно - тога вы просто болван, без него, например, вы не знали бы про вагнергейт и еще более 10 подобных "зрад".
Потому под сомнением что вы гражданин с твердой позицией, а не та особо которой обозвал клоун нашу державу работаючи по призванию.
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11.07.2022 15:46 Ответить
Ах-ах, какой вы невоспитанный.
С чего бы это?
Что, опять вчера товарищ прапорщик поимел вас анально и теперь присесть на попку невозможно, да?
А тут еще жара некстати, помои дают прокисшие, живот пучит.
Жизнь собачья, хоть бросай службу и беги с Савушкина.
Так нельзя ведь, тогда бронь отменят и придется на войну ехать.
Слышь, служивый, а может сразу в петлю, а?
И никаких проблем!
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11.07.2022 17:01 Ответить
До чого тут шустер до польскої держави? Той шустер завжди підігрував росії.
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11.07.2022 15:46 Ответить
Это кремлядская риторика. Унылая лошадь одобряет. Гитлер тоже евреев не любил, если что.

Надо побольше использовать оскорблений, основанных на национальности, рассе, ориентации - таких неандертальцев в ЕС не возьмут никогда, что плешивому карлику и нужно.
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11.07.2022 15:49 Ответить
Вродь звучит правильно , но коломойскому доверия нету вовсе... Кровосіі собачі.
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11.07.2022 15:42 Ответить
Польша це братня держава, на відміну від росії. Можливо з поваги до неї в школі ввести якісь уроки польскої мови, літератури та історії, можливо раз на тиждень.
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11.07.2022 15:43 Ответить
Так це ж було вже(с), 100 років тому, і нічого хорошого з того не вийшло
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11.07.2022 16:25 Ответить
Цей період вже був в історії України і називався насильницька полонізація і окатоличення
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11.07.2022 16:30 Ответить
Так, так... і другу польську мову, і ксьондзів прислати, і "курва мама", і "пся крев, холоп пшеклєнтий!" Є ще живі люди на Волині і в Галичині, котрі таке "пам"єнтують"...
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11.07.2022 21:54 Ответить
Не зрозумів в чому проблеми? Написано ж, полякам надати такі ж права в Україні як і українцям надали в Польщі
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11.07.2022 15:49 Ответить
Ну так поляки щас земельку прикупят на Западной, а потом придут защищать. Начался раздел Украины....
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11.07.2022 16:01 Ответить
Аналогічні права президент пропонував надати і полякам в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3353422
У украинцев есть право покупать землю в Польше?
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11.07.2022 16:05 Ответить
Це фраза володьки соловйоба , чи твоя особиста .. ? .
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11.07.2022 17:29 Ответить
Главное чтобы не заигрались с етим *особым статусом*. Чтобы потом и кацапам и сепарам не пропихнули такой же *особый статус* втихаря.
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11.07.2022 15:50 Ответить
сепары уже давно с разными статусами везде. Их даже не наказывают, только ищут оправдания предательству.
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11.07.2022 16:10 Ответить
Ну как раз земельку можно будет прикупить
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11.07.2022 15:53 Ответить
Ваша кацапська зємєлька і нахєр нікому не потрібна!
І чому кацапи вважають, що їхні ********* ***** мають аж таку нєв'****** цінність?
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11.07.2022 22:38 Ответить
Можливо, мій коментар занадто агресивний, але мене бісить окупантський "язик"!
Невже так важко під час війни не користуватися мовою ворога?
Сприймаю таку позицію, як відверто ворожу.
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11.07.2022 22:43 Ответить
Если в обе стороны, то почему бы и нет
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11.07.2022 16:18 Ответить
А коли буде особливий статус українців в Україні?!! у жлобів є особливий статус, у ляхів є, а чому українці в Україні лишні у своїй державі?
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11.07.2022 16:26 Ответить
Так був у них особливий статус до 40-х рр., що довелось УПА створювати.
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11.07.2022 16:29 Ответить
яким боком поляки до УПА? УПА створювалось для боротьби за незалежність з окупантами - німцями й раша-фашистами. то, що совіти й німці підбурували й провокували українців на поляків і наоборот, то звичайно трагічна сторінка в наших історіях. УПА замість того, щоб приложити максимум зусиль для знищення загарбників часто воювала з поляками. поляки й їх АК з УПА...
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11.07.2022 19:10 Ответить
А поляки того часу в Галичині, на Волині були не загарбниками? Армія Крайова, Батальони хлопські, штучно зроблені польські поселення на наших землях чим займалися? Землі Західної України Польща офіційно нарекла своїми Східними Кресами, це тобі зараз нічого не нагадує? Не чіпай УПА ... будь ласка.
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11.07.2022 21:45 Ответить
Отакої)
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11.07.2022 16:39 Ответить
До речі це чисто популістичний загон, оскільки згідно конституції, він порушує норму про рівність людей згідно їхньої національності. Тому рано чи пізно він буде скасований у КС.
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11.07.2022 16:52 Ответить
Отак-то ляше. друже-брате! .......
.....Подай же руку козакові
І серце читеє подай!
І знову іменем Христовим
Возобновім наш тихий рай.
(1847р. Орська кріпость. Т.Г.Шевченко)
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11.07.2022 16:56 Ответить
Якщо собаці нема чого робити,вона......лиже,так оце і наш бубочка ,ох..ний през!!!
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11.07.2022 16:59 Ответить
5 міліонів українців на даний час живе в Польші а може і ще більше. Зараз війна іде і багато чоловіків не можуть виїхати за кордон. Є якесь таке в душі що після війни виїдуть міліони людей. Хто залишиться в Україні?
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11.07.2022 17:13 Ответить
Україна отримає після війни якщо не змінити політику корупції і судової мафії отримає демографічну катастрофу.
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11.07.2022 17:16 Ответить
Це важке питання.Угорщина тепер вити почне
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11.07.2022 17:59 Ответить
Що дає полякам особливий статус ? Чи дає цей закон полякам знаходитися в Україні безтерміново ? Хто знає , може напише .
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11.07.2022 21:01 Ответить
Вірне рішення було прийнято свого часу керівництвом УПА і згодом - СРСР, що позбавило поляків компактного проживання на західних теренах України.
Треба бодай трішки подивитися далі свого носа - поляки в Україні переслідують свої власні цілі (створити з України буфер, полігон і не пустити московську орду до своїх кордонів). І слава Богу, що свого часу їх позбавили компактної більшості (а це було близько мільйона націоналів): така у поєднанні з теперішнім указом (ба, навіть законом!) придурка-зеленського про "особливий статус" грозила би реальною анексією Польщею частини території України.
Не знаєте ви, друзі, поляків... Румуни, мадяри, болгари - такі ж самі, але більші за поляків ... сикуни.
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11.07.2022 21:36 Ответить
Сеешь раздрай между противниками русских фашистов? Путлер скажет тебе "спасибо"
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12.07.2022 01:17 Ответить
А коли буде про особистий статус українців? А то нацменів всяких захищають "від кого? Від українців?), а українців - ні
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12.07.2022 01:15 Ответить
 
 