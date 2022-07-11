УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15636 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
15 320 80
законопроєкт (1790) Зеленський (17531) Польща (5195) Дуда (627)

Зеленський вніс до ВР законопроєкт про особливий статус поляків, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

дуда,зеленський

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що його український колега Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про надання громадянам Польщі особливого статусу в Україні.

Про це йдеться у твіттері Канцелярії президента Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Анджей Дуда: сьогодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам в Україні особливого статусу", - йдеться у повідомленні.

На сайті Верховної Ради цього проєкту закону поки нема.

Зеленський анонсував цей законопроєкт місяць тому. Тоді йшлося про те, що українські біженці в Польщі отримали з початком війни право на працевлаштування, легальне проживання, навчання, медичне страхування та соціальні гарантії. Аналогічні права президент пропонував надати і полякам в Україні.

Читайте також: Валенса хоче скоротити населення Росії й звільнити поневолені народи

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+50
Поляки к украинцам сегодня относятся как к родным. Даже с учетом всей нашей сложной истории и взаимных претензий, они в минуту беды для украинцев, повели себя как настоящие братья-славяне, как цивилизованная европейская нация: приютили наших женщин и детей, помогают с логистикой и оружием, отстаивают интересы Украины в НАТО и ЕС. Даже если учесть, что они это делают во многом из чувства опасности и общего врага, никто не заставляет их настолько сильно поддерживать нашу страну. Это одно из немногих действий зеленского, которое я одобряю.
показати весь коментар
11.07.2022 15:34
+25
Зараз на болотах взвиють.
показати весь коментар
11.07.2022 15:34
+18
Дуда зараз поки Джонсон в нок-ауті, єдиний *смотрящій* з оманською зеблею
показати весь коментар
11.07.2022 15:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не понял, а что это за особый статус?
Особый статус в Украине для иностранцев один - свободно мочить сруснь.
показати весь коментар
11.07.2022 15:28 Відповісти
Вова, как двоечник, который не выучил урок, пытается развести учителя на "поговорить за жизнь", в мнимой надежде, что проканает до звонка=)
показати весь коментар
11.07.2022 15:39 Відповісти
Що тепер за статус у дерьмака?
показати весь коментар
11.07.2022 16:07 Відповісти
"з трохе прикритим срамом" Але потрібно ще вливати. Це все на порядку денному.
Зрозумійте, що "Гра" не за для нашого "бомонду" а конгрессового...
показати весь коментар
11.07.2022 16:28 Відповісти
конченный ..... я ЛИЧНО СТОЛКНУЛСЯ С ТЕМОЙ--- УКРАИНЦЕВ ВЫСЕЛЯЛИ ИЗ ПОЛЬШИ РУКАМИ НКВД И ПОЛЯКОВ СООБЩНИКОВ СТАЛИНА НА ЧТО ДО СИХ ПОР НЕТ ПРАВОВОГО НЮРБЕРГА.. ЗАБРАВ ИМУЩЕСТВО ЗЕМЛЮ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ УКРАИНЦЫ являясь!!!!!! ГРАЖДАНАМИ ПОЛЬШИ!!!!!! были выброшены репрессировано вывезены в УССР ..только недавно 1 чтение прошел закон о таких украинцах в Раде.... но там Украина берет на себя обязательства что то комепенсировать этим людям про наследников ни слова приравняв их к ветеранам войны что @ыдовська отмазка..закон изначально формально мертвый для красоты.... от нашей дебильнуватой Рады те кого вывезли уже считай более 10 лет как подохли более того Польша приняла Закон о карте поляка и записала прямо --что таким украинцам их детям и внукам и далее КАРТА ПОЛЯКА ВЫДАВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ априори... и вообще ***** шастать в Польшу.... и тут Вова прогинается..на\\\уя.... не ясно...
показати весь коментар
11.07.2022 18:01 Відповісти
Особливий статус, як прелюдія до створення конфедерації, від балтики до чорномор,я.
показати весь коментар
11.07.2022 15:30 Відповісти
Так - од Можа (Балтійського) - до Моря (Чорного).
показати весь коментар
11.07.2022 16:13 Відповісти
Трохі краща карта
показати весь коментар
11.07.2022 17:35 Відповісти
А чи не краще б надати особливий статус українцям в Україні: право обирати і бути обраними в органи влади, право балотуватись у президенти, право обіймати найвищі посади в державі, право на землю, право на доступ до природніх ресурсів, копалин, лісів і річок, право на приватизацію підприємств і установ, право на працю і т.д. І це треба такої дурні зараз? А може ще всі землі повернути Польщі до 1939 року, чи після операції Вісла??? А може повернути кордони на 1940???, повернути лемківщину до Сяну, а віддати частину волинської і львівської областей??? Це що- кроки на другий лугандон з донбасом придумали і затіяли, ЩО ЦЕ??? Давайте дамо усім іноземцям -нашим друзям, які нас підтримують , ОСОБЛИВИЙ СТАТУС, а українців куди дінете і що з ними буде насправді після війни???? Видається, щось хтось задумав і втілює дуже небезпечну у воєнний час гру, створює такі умови щоб українці самі залишили свої землі і країну , адже вже з 5 млн. покинули її через війну.... Що не день, то більша і прикріша дурість від ОП.
показати весь коментар
11.07.2022 17:44 Відповісти
Зараз на болотах взвиють.
показати весь коментар
11.07.2022 15:34 Відповісти
І *** НА НИХ
показати весь коментар
11.07.2022 15:47 Відповісти
Vzshe - dyv. dopys vysche
показати весь коментар
11.07.2022 22:01 Відповісти
Ну пойдёт вой с болот. "Паляки асваивают Украину! Это фсё"))
показати весь коментар
11.07.2022 15:34 Відповісти
І *** НА НИХ
показати весь коментар
11.07.2022 15:48 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2022 18:33 Відповісти
Поляки к украинцам сегодня относятся как к родным. Даже с учетом всей нашей сложной истории и взаимных претензий, они в минуту беды для украинцев, повели себя как настоящие братья-славяне, как цивилизованная европейская нация: приютили наших женщин и детей, помогают с логистикой и оружием, отстаивают интересы Украины в НАТО и ЕС. Даже если учесть, что они это делают во многом из чувства опасности и общего врага, никто не заставляет их настолько сильно поддерживать нашу страну. Это одно из немногих действий зеленского, которое я одобряю.
показати весь коментар
11.07.2022 15:34 Відповісти
Это потому, что не хотят быть следующими, да и заинтересованы в рабочей силе с Украины. А каких-то 3 или 4 года назад через день скандалы были, когда Вятрович институтом нацпамяти руководил
показати весь коментар
11.07.2022 16:30 Відповісти
Все, что ты упомянул, было в моем комметарии. Просто перечитай.
показати весь коментар
11.07.2022 16:49 Відповісти
Вы знаете историю шляхты польской и украинской? Украинцы и поляки всегда были соперниками, но есть украинская поговорка - Двоє в драці тетій в сраці ! Третий - это про кацапів! Кацапы - это пошість, як чума! І для Польщі і для України!
показати весь коментар
11.07.2022 16:51 Відповісти
Це дуже небезпечний приклад... Клоун - не українець і не християнин ні по духу, ні за походженням. Йому пох. А таке через деякий час може вилізти для України РАКОМ.
показати весь коментар
11.07.2022 15:34 Відповісти
Браво.
показати весь коментар
11.07.2022 15:41 Відповісти
Сейчас лучше иметь побольше союзников. И поляки это все таки г7раждане ЕС. И у Польши история борьбы с Московией не меньше чем у Украины
показати весь коментар
11.07.2022 15:43 Відповісти
Взагалі то, щось "вилазить боком".
А раком ставлять.
І, пардон май френч, саме так сьогодні стоїть Україна, після того, як її своєю бездіяльністю на протязі 30 років в цю позу поставили пять попередніх президентів, чистопородних українців (Янек, здається білорус за походженням).
Тож ваші закиди цьому, нинішньому, нечистопородному, безпідставні. Він робить що може. Або щось дуже непопулярне або знову перетворення на "хахлов" під п'ятою імперією.
Та паскудна ситуація, коли країна стоїть перед вибором - чи дуже погане рішення, чи ніякого.
показати весь коментар
11.07.2022 15:49 Відповісти


"делает все что может" если сказат что он работает не на украинцев)
Тогда все 100%)

("ʚǝоɹ ʚиɯоdu ɐɯɐdƍ ɐε ɯɐdƍ"
показати весь коментар
11.07.2022 16:26 Відповісти
vǝmоu хɐн
показати весь коментар
11.07.2022 16:41 Відповісти
Вот на "веру" вообще пофиг. Половина войн (и эта частично) из-за религиозности
показати весь коментар
11.07.2022 16:32 Відповісти
Яким ще раком, якщо це жест у відповідь, і поляки зробили те саме для українців у себе в країні?
показати весь коментар
11.07.2022 17:13 Відповісти
Поляки-наші особливі друзі...
показати весь коментар
11.07.2022 15:34 Відповісти
Як і всі, хто разом з нами боронить Україну.
показати весь коментар
11.07.2022 15:50 Відповісти
а брити, литовці, американці - ні?
показати весь коментар
11.07.2022 16:20 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2022 18:36 Відповісти
Дуда зараз поки Джонсон в нок-ауті, єдиний *смотрящій* з оманською зеблею
показати весь коментар
11.07.2022 15:35 Відповісти
Вова, что там по Татарову? Тут дедушка Байден интересуется=)
показати весь коментар
11.07.2022 15:38 Відповісти
Коли собаці немає заняття то вона лиже яйця, отак і ЗЕбуїн займається тим самим!
показати весь коментар
11.07.2022 15:38 Відповісти
В які там особливі права?
показати весь коментар
11.07.2022 15:39 Відповісти
В такі
показати весь коментар
11.07.2022 15:52 Відповісти
на трудову міграцію поляків ув Україні - що ж тут неясного? )
показати весь коментар
11.07.2022 16:22 Відповісти
Я хоть и против любого "особого статуса" но представляю как рванут пуканы на паРаше, как подгорит у руцькой ваты
показати весь коментар
11.07.2022 15:39 Відповісти
Чого тільки не зробиш для того, щоб відкинути тему єрмака на задній план!
Цей клінічний ідіот-уклоніст навіть оголосив про підготовку наступу на Півдні, що повинно бути суворою таємницею!
І як це можна назвати, як не зрадою?
показати весь коментар
11.07.2022 15:41 Відповісти
Думаешь павликів морозових торкали моральні принципи зради?
Пока не заставиш страждати - воно не змінеться.

Ось уяви сценарій при якому з олігархами будет покінчено...

˙˙˙ʁннǝɓоɹоqɔ оdu иɯɐнε онƍіdɯоu оm ǝɔʚ і ʞɐu qɔо
показати весь коментар
11.07.2022 16:24 Відповісти
Если этот опус против кровосисей еврейского происхождения - вы правы, если про Савика конкретно - тога вы просто болван, без него, например, вы не знали бы про вагнергейт и еще более 10 подобных "зрад".
Потому под сомнением что вы гражданин с твердой позицией, а не та особо которой обозвал клоун нашу державу работаючи по призванию.
показати весь коментар
11.07.2022 15:46 Відповісти
Ах-ах, какой вы невоспитанный.
С чего бы это?
Что, опять вчера товарищ прапорщик поимел вас анально и теперь присесть на попку невозможно, да?
А тут еще жара некстати, помои дают прокисшие, живот пучит.
Жизнь собачья, хоть бросай службу и беги с Савушкина.
Так нельзя ведь, тогда бронь отменят и придется на войну ехать.
Слышь, служивый, а может сразу в петлю, а?
И никаких проблем!
показати весь коментар
11.07.2022 17:01 Відповісти
До чого тут шустер до польскої держави? Той шустер завжди підігрував росії.
показати весь коментар
11.07.2022 15:46 Відповісти
Это кремлядская риторика. Унылая лошадь одобряет. Гитлер тоже евреев не любил, если что.

Надо побольше использовать оскорблений, основанных на национальности, рассе, ориентации - таких неандертальцев в ЕС не возьмут никогда, что плешивому карлику и нужно.
показати весь коментар
11.07.2022 15:49 Відповісти
Вродь звучит правильно , но коломойскому доверия нету вовсе... Кровосіі собачі.
показати весь коментар
11.07.2022 15:42 Відповісти
Польша це братня держава, на відміну від росії. Можливо з поваги до неї в школі ввести якісь уроки польскої мови, літератури та історії, можливо раз на тиждень.
показати весь коментар
11.07.2022 15:43 Відповісти
Так це ж було вже(с), 100 років тому, і нічого хорошого з того не вийшло
показати весь коментар
11.07.2022 16:25 Відповісти
Цей період вже був в історії України і називався насильницька полонізація і окатоличення
показати весь коментар
11.07.2022 16:30 Відповісти
Так, так... і другу польську мову, і ксьондзів прислати, і "курва мама", і "пся крев, холоп пшеклєнтий!" Є ще живі люди на Волині і в Галичині, котрі таке "пам"єнтують"...
показати весь коментар
11.07.2022 21:54 Відповісти
Не зрозумів в чому проблеми? Написано ж, полякам надати такі ж права в Україні як і українцям надали в Польщі
показати весь коментар
11.07.2022 15:49 Відповісти
Ну так поляки щас земельку прикупят на Западной, а потом придут защищать. Начался раздел Украины....
показати весь коментар
11.07.2022 16:01 Відповісти
Аналогічні права президент пропонував надати і полякам в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3353422
У украинцев есть право покупать землю в Польше?
показати весь коментар
11.07.2022 16:05 Відповісти
Це фраза володьки соловйоба , чи твоя особиста .. ? .
показати весь коментар
11.07.2022 17:29 Відповісти
Главное чтобы не заигрались с етим *особым статусом*. Чтобы потом и кацапам и сепарам не пропихнули такой же *особый статус* втихаря.
показати весь коментар
11.07.2022 15:50 Відповісти
сепары уже давно с разными статусами везде. Их даже не наказывают, только ищут оправдания предательству.
показати весь коментар
11.07.2022 16:10 Відповісти
Ну как раз земельку можно будет прикупить
показати весь коментар
11.07.2022 15:53 Відповісти
Ваша кацапська зємєлька і нахєр нікому не потрібна!
І чому кацапи вважають, що їхні ********* ***** мають аж таку нєв'****** цінність?
показати весь коментар
11.07.2022 22:38 Відповісти
Можливо, мій коментар занадто агресивний, але мене бісить окупантський "язик"!
Невже так важко під час війни не користуватися мовою ворога?
Сприймаю таку позицію, як відверто ворожу.
показати весь коментар
11.07.2022 22:43 Відповісти
Если в обе стороны, то почему бы и нет
показати весь коментар
11.07.2022 16:18 Відповісти
А коли буде особливий статус українців в Україні?!! у жлобів є особливий статус, у ляхів є, а чому українці в Україні лишні у своїй державі?
показати весь коментар
11.07.2022 16:26 Відповісти
Так був у них особливий статус до 40-х рр., що довелось УПА створювати.
показати весь коментар
11.07.2022 16:29 Відповісти
яким боком поляки до УПА? УПА створювалось для боротьби за незалежність з окупантами - німцями й раша-фашистами. то, що совіти й німці підбурували й провокували українців на поляків і наоборот, то звичайно трагічна сторінка в наших історіях. УПА замість того, щоб приложити максимум зусиль для знищення загарбників часто воювала з поляками. поляки й їх АК з УПА...
показати весь коментар
11.07.2022 19:10 Відповісти
А поляки того часу в Галичині, на Волині були не загарбниками? Армія Крайова, Батальони хлопські, штучно зроблені польські поселення на наших землях чим займалися? Землі Західної України Польща офіційно нарекла своїми Східними Кресами, це тобі зараз нічого не нагадує? Не чіпай УПА ... будь ласка.
показати весь коментар
11.07.2022 21:45 Відповісти
Отакої)
показати весь коментар
11.07.2022 16:39 Відповісти
До речі це чисто популістичний загон, оскільки згідно конституції, він порушує норму про рівність людей згідно їхньої національності. Тому рано чи пізно він буде скасований у КС.
показати весь коментар
11.07.2022 16:52 Відповісти
Отак-то ляше. друже-брате! .......
.....Подай же руку козакові
І серце читеє подай!
І знову іменем Христовим
Возобновім наш тихий рай.
(1847р. Орська кріпость. Т.Г.Шевченко)
показати весь коментар
11.07.2022 16:56 Відповісти
Якщо собаці нема чого робити,вона......лиже,так оце і наш бубочка ,ох..ний през!!!
показати весь коментар
11.07.2022 16:59 Відповісти
5 міліонів українців на даний час живе в Польші а може і ще більше. Зараз війна іде і багато чоловіків не можуть виїхати за кордон. Є якесь таке в душі що після війни виїдуть міліони людей. Хто залишиться в Україні?
показати весь коментар
11.07.2022 17:13 Відповісти
Україна отримає після війни якщо не змінити політику корупції і судової мафії отримає демографічну катастрофу.
показати весь коментар
11.07.2022 17:16 Відповісти
Це важке питання.Угорщина тепер вити почне
показати весь коментар
11.07.2022 17:59 Відповісти
Що дає полякам особливий статус ? Чи дає цей закон полякам знаходитися в Україні безтерміново ? Хто знає , може напише .
показати весь коментар
11.07.2022 21:01 Відповісти
Вірне рішення було прийнято свого часу керівництвом УПА і згодом - СРСР, що позбавило поляків компактного проживання на західних теренах України.
Треба бодай трішки подивитися далі свого носа - поляки в Україні переслідують свої власні цілі (створити з України буфер, полігон і не пустити московську орду до своїх кордонів). І слава Богу, що свого часу їх позбавили компактної більшості (а це було близько мільйона націоналів): така у поєднанні з теперішнім указом (ба, навіть законом!) придурка-зеленського про "особливий статус" грозила би реальною анексією Польщею частини території України.
Не знаєте ви, друзі, поляків... Румуни, мадяри, болгари - такі ж самі, але більші за поляків ... сикуни.
показати весь коментар
11.07.2022 21:36 Відповісти
Сеешь раздрай между противниками русских фашистов? Путлер скажет тебе "спасибо"
показати весь коментар
12.07.2022 01:17 Відповісти
А коли буде про особистий статус українців? А то нацменів всяких захищають "від кого? Від українців?), а українців - ні
показати весь коментар
12.07.2022 01:15 Відповісти
 
 