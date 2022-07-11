Зеленський вніс до ВР законопроєкт про особливий статус поляків, - Дуда
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Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що його український колега Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про надання громадянам Польщі особливого статусу в Україні.
Про це йдеться у твіттері Канцелярії президента Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Анджей Дуда: сьогодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам в Україні особливого статусу", - йдеться у повідомленні.
На сайті Верховної Ради цього проєкту закону поки нема.
Зеленський анонсував цей законопроєкт місяць тому. Тоді йшлося про те, що українські біженці в Польщі отримали з початком війни право на працевлаштування, легальне проживання, навчання, медичне страхування та соціальні гарантії. Аналогічні права президент пропонував надати і полякам в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Особый статус в Украине для иностранцев один - свободно мочить сруснь.
Зрозумійте, що "Гра" не за для нашого "бомонду" а конгрессового...
А раком ставлять.
І, пардон май френч, саме так сьогодні стоїть Україна, після того, як її своєю бездіяльністю на протязі 30 років в цю позу поставили пять попередніх президентів, чистопородних українців (Янек, здається білорус за походженням).
Тож ваші закиди цьому, нинішньому, нечистопородному, безпідставні. Він робить що може. Або щось дуже непопулярне або знову перетворення на "хахлов" під п'ятою імперією.
Та паскудна ситуація, коли країна стоїть перед вибором - чи дуже погане рішення, чи ніякого.
"делает все что может" если сказат что он работает не на украинцев)
Тогда все 100%)
("ʚǝоɹ ʚиɯоdu ɐɯɐdƍ ɐε ɯɐdƍ"
Цей клінічний ідіот-уклоніст навіть оголосив про підготовку наступу на Півдні, що повинно бути суворою таємницею!
І як це можна назвати, як не зрадою?
Пока не заставиш страждати - воно не змінеться.
Ось уяви сценарій при якому з олігархами будет покінчено...
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Потому под сомнением что вы гражданин с твердой позицией, а не та особо которой обозвал клоун нашу державу работаючи по призванию.
С чего бы это?
Что, опять вчера товарищ прапорщик поимел вас анально и теперь присесть на попку невозможно, да?
А тут еще жара некстати, помои дают прокисшие, живот пучит.
Жизнь собачья, хоть бросай службу и беги с Савушкина.
Так нельзя ведь, тогда бронь отменят и придется на войну ехать.
Слышь, служивый, а может сразу в петлю, а?
И никаких проблем!
Надо побольше использовать оскорблений, основанных на национальности, рассе, ориентации - таких неандертальцев в ЕС не возьмут никогда, что плешивому карлику и нужно.
У украинцев есть право покупать землю в Польше?
І чому кацапи вважають, що їхні ********* ***** мають аж таку нєв'****** цінність?
Невже так важко під час війни не користуватися мовою ворога?
Сприймаю таку позицію, як відверто ворожу.
.....Подай же руку козакові
І серце читеє подай!
І знову іменем Христовим
Возобновім наш тихий рай.
(1847р. Орська кріпость. Т.Г.Шевченко)
Треба бодай трішки подивитися далі свого носа - поляки в Україні переслідують свої власні цілі (створити з України буфер, полігон і не пустити московську орду до своїх кордонів). І слава Богу, що свого часу їх позбавили компактної більшості (а це було близько мільйона націоналів): така у поєднанні з теперішнім указом (ба, навіть законом!) придурка-зеленського про "особливий статус" грозила би реальною анексією Польщею частини території України.
Не знаєте ви, друзі, поляків... Румуни, мадяри, болгари - такі ж самі, але більші за поляків ... сикуни.