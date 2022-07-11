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Признаков формирования наступательных группировок на границе с Беларусью нет, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Ситуация безопасности на границе с Беларусью существенных изменений не претерпела, формирование наступательных группировок не выявлено.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы в пределах Брестской и Гомельской областей. Изменений в численности, составе мы на данный момент не наблюдаем. Признаков формирования наступательных группировок также не выявлено", - сказал Демченко.

По его словам, в приграничных районах Беларуси фиксируется проведение инженерного устройства и активное использование средств радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить наблюдение.

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Относительно ситуации на границе с РФ в пределах Черниговской и Сумской областей, представитель ГНСУ отметил, что Россия продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Таким образом, по его словам, продолжается демонстрация присутствия, чтобы сковывать действия сил обороны Украины, не разрешить перебросить подразделения на другие направления, где ведутся активные боевые действия.
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Топ комментарии
+8
24 февраля тоже не видели "ознак"
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11.07.2022 15:48
+7
Знаєм, плавали! А ще готувались до шашликів!
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11.07.2022 15:48
+7
Один підарас вже пропонував ні нагнітать і жаріть.
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11.07.2022 15:49
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мертві прикордонники з Херсонщини які застрелили наступаючі колони русні 24 лютого, теж не бачили... а потім валялися під російською технікою мертві
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11.07.2022 15:45 Ответить
Пока разведка Британии или США ничего не говорит, значит действительно нет
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11.07.2022 15:49 Ответить
Вони заявили,що ***** не відмовилось від плану захопити всю Україну.
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11.07.2022 15:50 Ответить
А це що, новина?
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11.07.2022 16:07 Ответить
Колона на швидкості 60км/ооб за 1ї год здатна пройти 600 км. Десант на Гостомель появився незвідки,не з місця формування бтг. Тому,уся ця гоомосятина:- "спите спокойно жители Багдада", до ***** калошмойського с...ки! Не вірте слюгам,й паяцам
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11.07.2022 17:49 Ответить
Знаєм, плавали! А ще готувались до шашликів!
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11.07.2022 15:48 Ответить
Ты можешь пойти в погранцы допустим в Сумской области, и каждый день под обтрелами делать свою тяжелую работу. А потом читать мнение спецов в интернете, которым все же видней со стороны.
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11.07.2022 15:54 Ответить
24 февраля тоже не видели "ознак"
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11.07.2022 15:48 Ответить
Гостомельський десант з неба впав...
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11.07.2022 17:51 Ответить
Один підарас вже пропонував ні нагнітать і жаріть.
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11.07.2022 15:49 Ответить
Ніт. Повірю тільки Резнікову.
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11.07.2022 15:50 Ответить
Ну просто тобі «Дружба, жвачка»!
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11.07.2022 15:54 Ответить
А не рашистской самолёт или вчера летал 6 часов над белой ордой выискивая цели в Украине?

Достали уже своей тупой риторикой. Пока ракеты не летят они без умолку трындят про все спокойно. Когда ракеты прилетают - циничный обстрел. Промежуточного состояния у этих даунов нет.
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11.07.2022 15:57 Ответить
Це така установка від ОПи. Не відповідати та не наносити удари по базах орди в Білорусі.
А то лукашенко і путін нападуть.
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11.07.2022 16:01 Ответить
Непонятна суть претензий конкретно к этой новости.
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11.07.2022 16:02 Ответить
Літачок,то той,що допомагав наші літаки знищувати й вів десантування на Госттомель. Й вертівся доки північнв група була. Та, то те...
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11.07.2022 17:55 Ответить
усе як до 24.02ю потрібні превентивні удари
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11.07.2022 16:00 Ответить
Це Ермак рекомендує як і 24 лютого все ок? а є інша інфа -В Беларуси в последние 2 дня замечена необычная активность грузовой военной авиации из России, - Беларускі Гаюн
Вчера вечером в Беларусь прилетали ДРЛО А-50 (именно эти самолёты дают точки для ударов пилотам истребителей) и два Ил-76 ВКС РФ. Сегодня же в РБ с самого утра прилетели ещё три Ил-76 ВКС РФ (два из них повторно).
Кроме этого, в Беларуси наблюдается усиление авиатренировок сразу на 5-и аэродромах. Сообщается, что прибыли пилоты из РФ и начались тренировки по десантированию.
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11.07.2022 16:01 Ответить
Если США объявят своим гражданам покинуть территорию Украины или не ездить на Киев, значит повторного наступления на Киев осталось две три недели !!! 🔥
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11.07.2022 16:03 Ответить
Коли прикордонник бачить ворога - то вже запізно. Такщо інформація так сібе... У таких справах краще покладатися на дані розвідки, а не тих, хто стоїть на кордоні.
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11.07.2022 16:06 Ответить
Ну так разведка американская и британская молчит. Собственно вот что нужно знать.
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11.07.2022 16:09 Ответить
Если есть - стоят войска на границе то они когда-нибудь обязательно ударят.
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11.07.2022 16:09 Ответить
Дело в количестве войск, а не в наличии их. Вот когда перекинут усиление, тогда и повод так думать будет. А на убой недостаточные силы они неотправят, даже учитывая то, что жизнь человека там не ценят, но исключительно из-за сохранности своей шкуры и должности, командиры будут пытаться действовать наверняка.
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11.07.2022 16:24 Ответить
Спите спокойно. Посольства в Киеве, американская и британская разведка молчат в отличии от зимы. Граница с бульбой уже по ходу заминирована, по крайней мере была новость про это даже тут на цензоре.
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11.07.2022 16:14 Ответить
Нуну, вже масклі не наступали і всі мали йти на шашлики на майскіє празнічкі
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11.07.2022 16:15 Ответить
А що бачить британська чи штатівська розвідки? Довіра тільки їм.
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11.07.2022 16:20 Ответить
Ничего они не видят. Молчат
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11.07.2022 16:28 Ответить
Красиво срать на тех, кто защищает вашу сраку. Молодцы.
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11.07.2022 16:35 Ответить
Оце і непокоїть. Коли нас уколисують подібними заявами, то мимоволі починаєш готуватися до чогось дуже поганого.
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11.07.2022 17:02 Ответить
прикордонники це зграя яка бачить тільки бабло. Бабла вони не бачать,все що можна констатувати
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11.07.2022 17:56 Ответить
Знаешь что твой ******* это уголовная ответственность? Это с правовой стороны. А с моральной....знаешь сколько их погибло и гибнет каждый день? Знаешь в каких адских условиях они сейчас находятся на границах со свинособакией? Знаешь что каждый день их обстреливают и гибнут воины? Нет слов просто. Тебя и гражданские украинцы покалечат нахер ляпни ты такое в людном месте, а не только военные.
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11.07.2022 19:41 Ответить
 
 