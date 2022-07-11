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Россия сократила поставки газа в Австрию на 70%

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ

Российский "Газпром" сократил на 70% объем поставок природного газа австрийской полугосударственной нефтегазовой компании OMV.

Об этом в понедельник сообщил спикер OMV Андреас Ринофнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская государственная компания "Газпром" еще больше сократила объемы поставок для OMV после начала ремонта "Северного потока – 1". OMV получает сегодня, в понедельник, примерно на 70% меньше, чем было заявлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с середины июня "Газпром" уже поставлял около половины заказанных объемов газа.

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По словам представителя OMV, возможность продолжения заполнения газохранилищ в Австрии, несмотря на сокращение поставок, также зависит от ежедневного потребления и дополнительных закупок на спотовом рынке.

Накануне в австрийском министерстве энергетики заявили, что ожидают меньшее поступление газа в Австрию в связи с началом ремонта газопровода "Северный поток - 1". В то же время выражалась надежда, что поставки будут полностью возобновлены после перезапуска газопровода 21 июля.

При этом, заявляют в министерстве, "Северный поток - 1" играет незначительную роль в прямых поставках газа в Австрию, которая главным образом получает природный газ с помощью системы трубопроводов через Украину.
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Топ комментарии
+9
якщо я добре пам"ятаю, Австрія останнім часом була рупором раші і її захисником, проросійські настрої там були чи не найпотужніші.

раша знову починає лупцювати з найбільш наближених

ну, хлопи, пробачайте, Європу і правда треба вчити, хто є кацапи.

ненадійні, підступні та звичні на привітання відповідати ножем під ребра.

Доброго дня, Австріє, це реальність.

Угорщина, купуйте вазелін, далі буде.
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11.07.2022 17:46
+9
Ну що австріяки? Допомогли вам танцульки ***** з вашим міністром- гермафродітом на її(його)весіллі пару років тому?
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11.07.2022 17:49
+5
Танцуют все !!!
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11.07.2022 17:44
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Правила форума Совет форумчан
хай під'єднають ту трубу свою до бункера *****.
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11.07.2022 17:42 Ответить
Ета проста савпадєніє...
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11.07.2022 17:42 Ответить
Танцуют все !!!
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11.07.2022 17:44 Ответить
в аптеці ***** і уточка на *******:
- два гандона
- та бачу, шо брати будете?
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11.07.2022 17:53 Ответить
молодці русняві тупаки, зараз Європі буде ******, десь рік, півтора, потім по факту рузькіх мразот вже ніхто на ринок не впустить
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11.07.2022 17:45 Ответить
Європа готувалась до цього. Переживемо.
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11.07.2022 17:54 Ответить
якщо я добре пам"ятаю, Австрія останнім часом була рупором раші і її захисником, проросійські настрої там були чи не найпотужніші.

раша знову починає лупцювати з найбільш наближених

ну, хлопи, пробачайте, Європу і правда треба вчити, хто є кацапи.

ненадійні, підступні та звичні на привітання відповідати ножем під ребра.

Доброго дня, Австріє, це реальність.

Угорщина, купуйте вазелін, далі буде.
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11.07.2022 17:46 Ответить
Ну що австріяки? Допомогли вам танцульки ***** з вашим міністром- гермафродітом на її(його)весіллі пару років тому?
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11.07.2022 17:49 Ответить
Слово «росія» пишеться з малої літери, навіть, на початку речення!
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11.07.2022 17:50 Ответить
але, тетка віда ужасного, не зможе без гасу..
***** з ***** танцювала?
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11.07.2022 17:50 Ответить
Это паРаше уже не поможет. Потеря имиджа надежного партнера приведет только к росту проблем в самой Московии. Польша, литва и Латвия через это в свое время уже прошли.
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11.07.2022 17:57 Ответить
шо там фирташ?
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11.07.2022 18:01 Ответить
А шо там Хвірташу? Там і правнукам вистачить...
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11.07.2022 18:04 Ответить
Прочтите на "Украинской правде", полный текст интервью с Викторией Спартц, которая требует решить вопрос с ермаком. США готово поставлять оружие, но они хотят контроль над ним, чтоб оно не попало в чужие руки. Был разработан план контроля, передан Украине, и план отвергли. Отвергли по распоряжению ермака. Если ничего не решить - помощи или вообще не будет, или будет в год по чайной ложке.
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11.07.2022 18:06 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2022/07/11/7142967/
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11.07.2022 18:07 Ответить
Выразите глубокую озабоченность!!! Ну ****** какую глубокую!!!
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11.07.2022 18:08 Ответить
Ми марно домогалися від Європи газового ембарго. Але тут допомогла параша.
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11.07.2022 18:08 Ответить
А шо такоє? Де та відома танцівниця....може пора пАвтАріть свадєбний танєц з дєдушкою Пу?
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11.07.2022 18:24 Ответить
krašče by naraZzyja sama sebia sokratila edak na 99,99 %. A xlorkoj kto nibudj oxotno pasypet.
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11.07.2022 20:51 Ответить
 
 