Россия сократила поставки газа в Австрию на 70%
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Российский "Газпром" сократил на 70% объем поставок природного газа австрийской полугосударственной нефтегазовой компании OMV.
Об этом в понедельник сообщил спикер OMV Андреас Ринофнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российская государственная компания "Газпром" еще больше сократила объемы поставок для OMV после начала ремонта "Северного потока – 1". OMV получает сегодня, в понедельник, примерно на 70% меньше, чем было заявлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с середины июня "Газпром" уже поставлял около половины заказанных объемов газа.
По словам представителя OMV, возможность продолжения заполнения газохранилищ в Австрии, несмотря на сокращение поставок, также зависит от ежедневного потребления и дополнительных закупок на спотовом рынке.
Накануне в австрийском министерстве энергетики заявили, что ожидают меньшее поступление газа в Австрию в связи с началом ремонта газопровода "Северный поток - 1". В то же время выражалась надежда, что поставки будут полностью возобновлены после перезапуска газопровода 21 июля.
При этом, заявляют в министерстве, "Северный поток - 1" играет незначительную роль в прямых поставках газа в Австрию, которая главным образом получает природный газ с помощью системы трубопроводов через Украину.
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- два гандона
- та бачу, шо брати будете?
раша знову починає лупцювати з найбільш наближених
ну, хлопи, пробачайте, Європу і правда треба вчити, хто є кацапи.
ненадійні, підступні та звичні на привітання відповідати ножем під ребра.
Доброго дня, Австріє, це реальність.
Угорщина, купуйте вазелін, далі буде.
***** з ***** танцювала?