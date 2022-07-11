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Росія скоротила постачання газу в Австрію на 70%

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

Російський "Газпром" скоротив на 70% обсяги постачання природного газу австрійській напівдержавній нафтогазовій компанії OMV.

Про це у понеділок повідомив речник OMV Андреас Рінофнер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російська державна компанія "Газпром" ще більше скоротила обсяги поставок для OMV після початку ремонту "Північного потоку - 1". OMV отримує сьогодні, у понеділок, приблизно на 70% менше, ніж було заявлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з середини червня "Газпром" вже постачав близько половини замовлених обсягів газу.

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За словами речника OMV, можливість продовження заповнення газосховищ в Австрії, незважаючи на скорочення поставок, також залежить від щоденного споживання та додаткових закупівель на спотовому ринку.

Напередодні в австрійському міністерстві енергетики заявили, що очікують менше надходження газу до Австрії у зв’язку з початком ремонту газопроводу "Північний потік - 1". Водночас, було висловлено сподівання, що поставки будуть повністю відновлені після перезапуску газопроводу 21 липня.

При цьому, заявляють у міністерстві, "Північний потік - 1" відіграє незначну роль у прямих поставках газу до Австрії, яка, головним чином, отримує природний газ з допомогою системи трубопроводів через Україну.
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Топ коментарі
+9
якщо я добре пам"ятаю, Австрія останнім часом була рупором раші і її захисником, проросійські настрої там були чи не найпотужніші.

раша знову починає лупцювати з найбільш наближених

ну, хлопи, пробачайте, Європу і правда треба вчити, хто є кацапи.

ненадійні, підступні та звичні на привітання відповідати ножем під ребра.

Доброго дня, Австріє, це реальність.

Угорщина, купуйте вазелін, далі буде.
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11.07.2022 17:46
+9
Ну що австріяки? Допомогли вам танцульки ***** з вашим міністром- гермафродітом на її(його)весіллі пару років тому?
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11.07.2022 17:49
+5
Танцуют все !!!
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11.07.2022 17:44
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хай під'єднають ту трубу свою до бункера *****.
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11.07.2022 17:42 Відповісти
Ета проста савпадєніє...
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11.07.2022 17:42 Відповісти
Танцуют все !!!
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11.07.2022 17:44 Відповісти
в аптеці ***** і уточка на *******:
- два гандона
- та бачу, шо брати будете?
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11.07.2022 17:53 Відповісти
молодці русняві тупаки, зараз Європі буде ******, десь рік, півтора, потім по факту рузькіх мразот вже ніхто на ринок не впустить
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11.07.2022 17:45 Відповісти
Європа готувалась до цього. Переживемо.
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11.07.2022 17:54 Відповісти
якщо я добре пам"ятаю, Австрія останнім часом була рупором раші і її захисником, проросійські настрої там були чи не найпотужніші.

раша знову починає лупцювати з найбільш наближених

ну, хлопи, пробачайте, Європу і правда треба вчити, хто є кацапи.

ненадійні, підступні та звичні на привітання відповідати ножем під ребра.

Доброго дня, Австріє, це реальність.

Угорщина, купуйте вазелін, далі буде.
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11.07.2022 17:46 Відповісти
Ну що австріяки? Допомогли вам танцульки ***** з вашим міністром- гермафродітом на її(його)весіллі пару років тому?
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11.07.2022 17:49 Відповісти
Слово «росія» пишеться з малої літери, навіть, на початку речення!
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11.07.2022 17:50 Відповісти
але, тетка віда ужасного, не зможе без гасу..
***** з ***** танцювала?
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11.07.2022 17:50 Відповісти
Это паРаше уже не поможет. Потеря имиджа надежного партнера приведет только к росту проблем в самой Московии. Польша, литва и Латвия через это в свое время уже прошли.
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11.07.2022 17:57 Відповісти
шо там фирташ?
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11.07.2022 18:01 Відповісти
А шо там Хвірташу? Там і правнукам вистачить...
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11.07.2022 18:04 Відповісти
Прочтите на "Украинской правде", полный текст интервью с Викторией Спартц, которая требует решить вопрос с ермаком. США готово поставлять оружие, но они хотят контроль над ним, чтоб оно не попало в чужие руки. Был разработан план контроля, передан Украине, и план отвергли. Отвергли по распоряжению ермака. Если ничего не решить - помощи или вообще не будет, или будет в год по чайной ложке.
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11.07.2022 18:06 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2022/07/11/7142967/
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11.07.2022 18:07 Відповісти
Выразите глубокую озабоченность!!! Ну ****** какую глубокую!!!
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11.07.2022 18:08 Відповісти
Ми марно домогалися від Європи газового ембарго. Але тут допомогла параша.
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11.07.2022 18:08 Відповісти
А шо такоє? Де та відома танцівниця....може пора пАвтАріть свадєбний танєц з дєдушкою Пу?
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11.07.2022 18:24 Відповісти
krašče by naraZzyja sama sebia sokratila edak na 99,99 %. A xlorkoj kto nibudj oxotno pasypet.
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11.07.2022 20:51 Відповісти
 
 