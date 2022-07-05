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Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, заявила, що емігрувала з країни через нібито погрози

кнайсль

Колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль залишила республіку через нібито отримання погроз убивства і відмовляється давати інтерв'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"У повідомленнях, адресованих репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, що не дає інтерв'ю і емігрувала з Австрії через загрози вбивству", - йдеться у публікації.

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Карін Кнайсль відома тим, що у 2018 році президент РФ Володимир Путін відвідав її весілля, тоді Кнайсль ще обіймала посаду міністра закордонних справ Австрії. Путін пробув на урочистості годину, проте встиг бути присутнім на церемонії одруження, вимовити тост німецькою та станцювати з нареченою.

Кнайсль очолювала австрійське МЗС у 2017-2019 роках. Після відставки Кнайсль у 2021 році увійшла до складу ради директорів "Роснефти", проте за рік покинула його, щоб не опинитися під санкціями.

Автор: 

Австрія (957) путін (23740) Кнайсль Карін (25)


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Топ коментарі
+24
однояйцеві сестрички, обидві із яєць хутіна
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05.07.2022 18:54
+21
Дурепа-вибору без наслідків не буває...
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05.07.2022 18:46
+19
це колишня докторка наук та професорка Пед університета Драгоманова одіозна Більченко,

якщо хтось не впізнав
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05.07.2022 18:56
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aha ha bashirov s petrovim tebja vse ravno naidut...shljuha
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05.07.2022 18:45 Відповісти
До путіна емігрувала в газпром....
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05.07.2022 18:45 Відповісти
Дурепа-вибору без наслідків не буває...
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05.07.2022 18:46 Відповісти
И пусть конает!
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05.07.2022 18:47 Відповісти
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05.07.2022 18:56 Відповісти
Таких шлюх потрібно ліквідовувати,давно на часі створення карального загону,але не з цією владою,на жаль.
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05.07.2022 18:47 Відповісти
Вы считаете она пользуется спросом?))) И сколько она доплачивает?
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05.07.2022 19:04 Відповісти
stolko nelzja vipitj.
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05.07.2022 19:17 Відповісти
Яка страшна кобила! Хто на ній одружився ? З таким ******* тільки лавров і підходить!
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05.07.2022 21:40 Відповісти
Поїхала на заміну кабаєвої?
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05.07.2022 18:48 Відповісти
Она 65-го года рождения, так что вряд ли. Ещё и австрийка...
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05.07.2022 18:57 Відповісти
Я полагал, что ей за восемьдесят.
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05.07.2022 20:32 Відповісти
неужели в рашку, к *****, потанцевали бы. правда вначале бы проверили на глисты
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05.07.2022 18:49 Відповісти
ппц ******* страшно на фотці))
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05.07.2022 18:50 Відповісти
Кожен, хто був дотичним до цього вилупка з 2014 року навіки заплямований лайном!
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05.07.2022 18:52 Відповісти
і той, що просився, щоб він його забрав на рашу?
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05.07.2022 21:09 Відповісти
однояйцеві сестрички, обидві із яєць хутіна
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05.07.2022 18:54 Відповісти
це колишня докторка наук та професорка Пед університета Драгоманова одіозна Більченко,

якщо хтось не впізнав
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05.07.2022 18:56 Відповісти
воспітивала майбутніх воспітатєлєй підростаючого покоління
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05.07.2022 18:57 Відповісти
Мабуть ви мали на увазі "підоростаючого покоління"
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05.07.2022 19:01 Відповісти
із професорами бєлками-ЛГБТ кого ви хочете бачити в нєокрєпших душах

одну викинули, а скільки ще таких викладають по університетах-академіях?
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05.07.2022 19:51 Відповісти
таке собi довбануте опудало
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05.07.2022 19:01 Відповісти
Да на нее без слез смотреть нельзя. Страшнее опудало, Касапстан ее родина.
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05.07.2022 19:15 Відповісти
Впiзнали,але не зрозумiло де вона-украiнська вивiска та Z на футболцi речi
не сумiстнi....Та ще спокойнiсiньки швендяе... Що це?!
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06.07.2022 12:48 Відповісти
хутінські зозулята у гніздах Австрії та України

викинуті к ****** !
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05.07.2022 18:59 Відповісти
"Бєлка" ******
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05.07.2022 19:15 Відповісти
nado anulirovatj ei pasport UA
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05.07.2022 19:22 Відповісти
спробуйте.

"не всьо лі равно..."
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05.07.2022 19:52 Відповісти
С таким парадонтозом надо плакать, а не улыбаться.
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05.07.2022 20:36 Відповісти
Схожа на "пані мишу" із Безтолкового Вомбата...
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05.07.2022 19:44 Відповісти
скоріше на скажену бєлку з Льодовикового періоду
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05.07.2022 19:53 Відповісти
Хороша конфетка ,,зубки белочки,, вечной целочки! Поцелуешь до стука зубов, век стоять не будет! И жрать перехочется до веку.
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05.07.2022 20:12 Відповісти
А ця бiлочка вийшла замiж в с.петербурзi...Була стаття та фото з чоловiком...
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06.07.2022 12:50 Відповісти
про "******" вона тільки мріє
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05.07.2022 20:44 Відповісти
скільки ж воно зробило шкоди для України, скільки воно нагадило в мізки студентам? І тут само по собі намальовується питання, а де скільки років були доблєсні СБУ?
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05.07.2022 21:19 Відповісти
Таку пику не заховаешь нiде.
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05.07.2022 19:02 Відповісти
Надеюсь, эмигрировала на родину, в россиюшку=)
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05.07.2022 19:03 Відповісти
Люди ,що трапилось зі світом??? Як низько треба впасти щоб бути такими продажними шльондрами та так себе поводити!!!ЖАХ!!! Яка корупція та повний духовний дефолт в Світі (хтось це сказав не пам'ятаю чиє це висловлювання). Але ж так і є!!Як це себе зневажати треба щоб так любити якогось бандюка Пу йла щоб брати від цього лайна гроші !!?? Яка гидота
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05.07.2022 19:05 Відповісти
Ставтеся до цього по-філософськи... Серйозно. Читайте багато книг з історії (починаючи з античної) і зрозумієте, що таке було у всі часи (з врахуванням «духу епохи», звісно).

Допоки існує гомо сапієнс -- будуть і продажні шльондри.
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05.07.2022 20:48 Відповісти
Наверное по приглашению ***** в Забайкалье рванула, или в Хабаровский край, или вообще в звёздный Магадан. Я бы вам мадам, вместо Вены, в Пермский край путёвочку бы организовал, чтобы вы научились свободу и демократию Европы по настоящему любить. Правильно армянский конь лаврушка как то произнёс - Дебилы ***!!!
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05.07.2022 19:06 Відповісти
В Воркуті теж непогано. Там житло безкоштовне, селись де хочеш.Правда ніяких комунальних послуг нема але то таке.
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05.07.2022 19:11 Відповісти
Як їх всіх Путлер купляв. В неї рильце в пушку тому і тікає. Пу певно має на неї компромат.
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05.07.2022 19:07 Відповісти
Австрия, Дойч и Унгерия - такая гниль!!! Рабы грязьпрома и сруцьнефти.
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05.07.2022 19:08 Відповісти
и о погоде : )))
///
Уже пятый: в россии погиб очередной топ-менеджер, связанный c "газпромом"



Тело застреленного из пистолета Юрия Воронова нашли в бассейне загородного дома.
В коттеджном поселке Морские террасы, что под Петербургом, в бассейне частного дома нашли тело погибшего от выстрела в голову Юрия Воронова, сообщает "База". Рядом с телом погибшего нашли травматический пистолет, сейчас правоохранительные органы устанавливают, кому он принадлежал.
61-летний Воронов был гендиректором транспортной компании "Астра Шиппинг", она выполняла арктические подряды российского газового монополиста "Газпром".
Жена погибшего рассказала, что он отправился в загородный дом 1 июля, перед отъездом у него произошел конфликт с деловыми партнерами. Пару недель назад она заметила, что муж начал много выпивать и предположила, что он нервничал из-за потери больших денег.
Российские говноСМИ сообщают, что 2020 год компания "Астра Шиппинг" закончила с убытком 65 млн рублей, в 2021-м убытки составили 95 млн рублей.
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05.07.2022 19:10 Відповісти
Самостел из травмата
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05.07.2022 19:16 Відповісти
Он просто много знал... За**ашили ********** прихвостні...
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05.07.2022 19:30 Відповісти
В районе эпидемия. Ящур. (с)
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05.07.2022 19:38 Відповісти
газовая гангрєна
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05.07.2022 19:54 Відповісти
Авторе, Ви смалите.
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05.07.2022 20:50 Відповісти
Теперь она прячется под именем Лиам Нисон!
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05.07.2022 19:18 Відповісти
Так кАньєшнА, ***** за таньєц забашляв добре, то можна й здриснуть та продовжити бєзбєдую жисТЬ...
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05.07.2022 19:28 Відповісти
Дотанцювалась жіночка А куди емігрувала, часом не в кацапляндію?
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05.07.2022 19:42 Відповісти
Допрыгалась, шнобелястая..
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05.07.2022 19:45 Відповісти
********** проблядь зассала за свою шкуру
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05.07.2022 20:02 Відповісти
Ай файная девка телка, везёт же хлопчаку! Да на расхват такие. Носик хорош, та видать там и седло закидистое. Пруха кому то подоспела, цокая копытами не в такт!
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05.07.2022 20:06 Відповісти
Это был явно чёрный танец!
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05.07.2022 20:45 Відповісти
"Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула республику из-за получения угроз убийства".

Это как? Ей передали приглашение в морг на танцы, а она от него отказалась?
Значит хреновый с неё танцор диско, её партнёр по бальным танцам такого ухода не простит.
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05.07.2022 20:47 Відповісти
с таким хлебалом в любой стране только в параше кричать "занято!", никакого карьерного роста ждать не стоит...
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05.07.2022 21:24 Відповісти
в таганрог😂
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05.07.2022 21:30 Відповісти
Дотанцювалася кобила вальтонута!
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05.07.2022 21:45 Відповісти
 
 