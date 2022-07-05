Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, заявила, що емігрувала з країни через нібито погрози
Колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль залишила республіку через нібито отримання погроз убивства і відмовляється давати інтерв'ю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
"У повідомленнях, адресованих репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, що не дає інтерв'ю і емігрувала з Австрії через загрози вбивству", - йдеться у публікації.
Карін Кнайсль відома тим, що у 2018 році президент РФ Володимир Путін відвідав її весілля, тоді Кнайсль ще обіймала посаду міністра закордонних справ Австрії. Путін пробув на урочистості годину, проте встиг бути присутнім на церемонії одруження, вимовити тост німецькою та станцювати з нареченою.
Кнайсль очолювала австрійське МЗС у 2017-2019 роках. Після відставки Кнайсль у 2021 році увійшла до складу ради директорів "Роснефти", проте за рік покинула його, щоб не опинитися під санкціями.
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одну викинули, а скільки ще таких викладають по університетах-академіях?
не сумiстнi....Та ще спокойнiсiньки швендяе... Що це?!
викинуті к ****** !
"не всьо лі равно..."
Допоки існує гомо сапієнс -- будуть і продажні шльондри.
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Уже пятый: в россии погиб очередной топ-менеджер, связанный c "газпромом"
Тело застреленного из пистолета Юрия Воронова нашли в бассейне загородного дома.
В коттеджном поселке Морские террасы, что под Петербургом, в бассейне частного дома нашли тело погибшего от выстрела в голову Юрия Воронова, сообщает "База". Рядом с телом погибшего нашли травматический пистолет, сейчас правоохранительные органы устанавливают, кому он принадлежал.
61-летний Воронов был гендиректором транспортной компании "Астра Шиппинг", она выполняла арктические подряды российского газового монополиста "Газпром".
Жена погибшего рассказала, что он отправился в загородный дом 1 июля, перед отъездом у него произошел конфликт с деловыми партнерами. Пару недель назад она заметила, что муж начал много выпивать и предположила, что он нервничал из-за потери больших денег.
Российские говноСМИ сообщают, что 2020 год компания "Астра Шиппинг" закончила с убытком 65 млн рублей, в 2021-м убытки составили 95 млн рублей.
Это как? Ей передали приглашение в морг на танцы, а она от него отказалась?
Значит хреновый с неё танцор диско, её партнёр по бальным танцам такого ухода не простит.