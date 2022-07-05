Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, заявила, що емігрувала з країни через нібито погрози

Колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль залишила республіку через нібито отримання погроз убивства і відмовляється давати інтерв'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"У повідомленнях, адресованих репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, що не дає інтерв'ю і емігрувала з Австрії через загрози вбивству", - йдеться у публікації.

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Карін Кнайсль відома тим, що у 2018 році президент РФ Володимир Путін відвідав її весілля, тоді Кнайсль ще обіймала посаду міністра закордонних справ Австрії. Путін пробув на урочистості годину, проте встиг бути присутнім на церемонії одруження, вимовити тост німецькою та станцювати з нареченою.

Кнайсль очолювала австрійське МЗС у 2017-2019 роках. Після відставки Кнайсль у 2021 році увійшла до складу ради директорів "Роснефти", проте за рік покинула його, щоб не опинитися під санкціями.