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Новини
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Європарламент запропонує санкції проти Шредера та Кнайсль, яка танцювала з Путіним

шредер,кнайсль

Депутати Європарламенту хочуть закликати 27 країн-членів ЄС включити до санкційного списку колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера та колишню главу МЗС Австрії Карін Кнайсль.

Про це йдеться у проєкті резолюції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

В документі сказано, що після відставки низки західних політиків з посад у російських корпораціях євро депутати "настійно вимагають, щоб інші, як Карін Кнайсль та Герхард Шредер, зробили те ж саме".

Кнайсль з минулого року входить до наглядової ради російської державної нафтової компанії "Роснєфть". Шредер там голова наглядової ради. Кнайсль також відома тим, що на своєму весіллі вона танцювала з президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Проєкт є реальним сигналом з Європи. Колишні канцлери повинні продовжувати думати про благополуччя своєї держави після свого терміну", – сказав депутат Європейської народної партії Стефан Бергер

У разі, якщо Шредер і Кнайсль залишаться на своїх посадах, євродепутати закликають Раду ЄС "розширити список людей, які постраждали від санкцій ЄС, включивши в нього членів правління великих російських компаній та політиків, які продовжують отримувати російські кошти".

Шредер і Кнайсль поки що відмовилися залишити свої посади.

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Після тривалих дебатів євродепутати від християнських демократів і консерваторів (EPP), соціал-демократів і соціалістів (S&D), лібералів і зелених погодили проект.

Резолюцію планують ухвалити на пленарній сесії у четвер. Потім проєкт мають затвердити представники 27 країн-членів. Зробити це буде можливість на зустрічі в п’ятницю.

Автор: 

Європарламент (1056) росія (66502) санкції (12298) Шредер Герхард (78) Кнайсль Карін (25)


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Топ коментарі
+12
Дотанцювались...
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18.05.2022 16:55 Відповісти
+11
Правильно, с шрёдеризацией некторых европейских политиков пора заканчивать. Мы все видим к каким печальным результатам всё это приводит
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18.05.2022 16:56 Відповісти
+8
Краще було би, якби в них забрали європейські паспорти і відправили жити на расєю.
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18.05.2022 17:07 Відповісти
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Дотанцювались...
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18.05.2022 16:55 Відповісти
"танцювала риба раком, а шрьодер - пастернаком"
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18.05.2022 17:45 Відповісти
ja ja - das ist Ausgezeichnet !
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18.05.2022 16:56 Відповісти
що ж тут аусгецайхнет ?

цілих два фатерлянди рашці продали
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18.05.2022 18:53 Відповісти
Правильно, с шрёдеризацией некторых европейских политиков пора заканчивать. Мы все видим к каким печальным результатам всё это приводит
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18.05.2022 16:56 Відповісти
Зачем старых пердунов мучить? Утопили бы на болотах в Северной Германии и дело с концом. На октоберфест например)
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18.05.2022 16:58 Відповісти
Так, так. Все правильно. Можна ще парочку додати.
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18.05.2022 17:06 Відповісти
Краще було би, якби в них забрали європейські паспорти і відправили жити на расєю.
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18.05.2022 17:07 Відповісти
Це два мужуки
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18.05.2022 17:08 Відповісти
А що з мерзенною мокрицею, тьфу,меркелицею???
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18.05.2022 17:09 Відповісти
Вона священа корова. Звання полковника розвідки та особистий контакт з пуйлом дає їй індульгенцію. То ж вона попаде під млин після фізичного усунення її кремлівського куратора.
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18.05.2022 17:18 Відповісти
І помітьте , вата східна де не живе кричить расія! Але жити в расіє не хоче, вата західна не кричить але і жити в грозному не бажає

чому так?
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18.05.2022 17:09 Відповісти
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18.05.2022 17:21 Відповісти
Да есть в Австрии своя звизда.
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18.05.2022 17:25 Відповісти
не забудьте в цей список Меркельшу та Саркозі
ці гниди танцювали "пвісядку" під бабалайку Фуйла
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18.05.2022 17:42 Відповісти
А баба ничего, красивая чуть, та и не худая, запрягать можно, потянет. Повезло кому то.
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18.05.2022 18:20 Відповісти
Старая уже кляча.Если и запрягать то только пристяжной.У неё и напарник есть-такой же старый мерин.А ***** коренным поставить.
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18.05.2022 18:56 Відповісти
Давно пора цих танцюристів херів і танцівниць херок похерити на простори нєоб'ятной!
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18.05.2022 19:06 Відповісти
х%йло як "чорна мітка"
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18.05.2022 21:29 Відповісти
 
 