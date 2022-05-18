Європарламент запропонує санкції проти Шредера та Кнайсль, яка танцювала з Путіним

Депутати Європарламенту хочуть закликати 27 країн-членів ЄС включити до санкційного списку колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера та колишню главу МЗС Австрії Карін Кнайсль.

Про це йдеться у проєкті резолюції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

В документі сказано, що після відставки низки західних політиків з посад у російських корпораціях євро депутати "настійно вимагають, щоб інші, як Карін Кнайсль та Герхард Шредер, зробили те ж саме".

Кнайсль з минулого року входить до наглядової ради російської державної нафтової компанії "Роснєфть". Шредер там голова наглядової ради. Кнайсль також відома тим, що на своєму весіллі вона танцювала з президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Проєкт є реальним сигналом з Європи. Колишні канцлери повинні продовжувати думати про благополуччя своєї держави після свого терміну", – сказав депутат Європейської народної партії Стефан Бергер

У разі, якщо Шредер і Кнайсль залишаться на своїх посадах, євродепутати закликають Раду ЄС "розширити список людей, які постраждали від санкцій ЄС, включивши в нього членів правління великих російських компаній та політиків, які продовжують отримувати російські кошти".

Шредер і Кнайсль поки що відмовилися залишити свої посади.

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Після тривалих дебатів євродепутати від християнських демократів і консерваторів (EPP), соціал-демократів і соціалістів (S&D), лібералів і зелених погодили проект.

Резолюцію планують ухвалити на пленарній сесії у четвер. Потім проєкт мають затвердити представники 27 країн-членів. Зробити це буде можливість на зустрічі в п’ятницю.