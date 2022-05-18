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Европарламент предложит санкции против Шредера и Кнайсль, танцевавшей с Путиным

шредер,кнайсль

Депутаты Европарламента хотят призвать 27 стран-членов ЕС включить в санкционный список бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль.

Об этом идет речь в проекте резолюции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В документе говорится, что после отставки ряда западных политиков с должностей в российских корпорациях евродепутаты "настоятельно требуют, чтобы другие, как Карин Кнайсль и Герхард Шредер, сделали то же самое".

Кнайсль с прошлого года входит в наблюдательный совет российской государственной нефтяной компании "Роснефть". Шредер там председатель наблюдательного совета. Кнайсль также известна тем, что на своей свадьбе она танцевала с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Проект является реальным сигналом из Европы. Бывшие канцлеры должны продолжать думать о благополучии своего государства после своего срока", – сказал депутат Европейской народной партии Стефан Бергер.

В случае, если Шредер и Кнайсль останутся на своих должностях, евродепутаты призывают Совет ЕС "расширить список пострадавших от санкций ЕС людей, включив в него членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские средства".

Шредер и Кнайсль пока отказались покинуть свои должности.

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После долгих дебатов евродепутаты от христианских демократов и консерваторов (EPP), социал-демократов и социалистов (S&D), либералов и зеленых согласовали проект.

Резолюцию планируется принять на пленарной сессии в четверг. Затем проект должны утвердить представители 27 стран-членов. Сделать это можно на встрече в пятницу.

Европарламент (1809) россия (96472) санкции (11598) Шредер Герхард (71) Кнайсль Карин (25)


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Топ комментарии
+12
Дотанцювались...
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18.05.2022 16:55 Ответить
+11
Правильно, с шрёдеризацией некторых европейских политиков пора заканчивать. Мы все видим к каким печальным результатам всё это приводит
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18.05.2022 16:56 Ответить
+8
Краще було би, якби в них забрали європейські паспорти і відправили жити на расєю.
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18.05.2022 17:07 Ответить
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Дотанцювались...
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18.05.2022 16:55 Ответить
"танцювала риба раком, а шрьодер - пастернаком"
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18.05.2022 17:45 Ответить
ja ja - das ist Ausgezeichnet !
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18.05.2022 16:56 Ответить
що ж тут аусгецайхнет ?

цілих два фатерлянди рашці продали
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18.05.2022 18:53 Ответить
Правильно, с шрёдеризацией некторых европейских политиков пора заканчивать. Мы все видим к каким печальным результатам всё это приводит
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18.05.2022 16:56 Ответить
Зачем старых пердунов мучить? Утопили бы на болотах в Северной Германии и дело с концом. На октоберфест например)
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18.05.2022 16:58 Ответить
Так, так. Все правильно. Можна ще парочку додати.
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18.05.2022 17:06 Ответить
Краще було би, якби в них забрали європейські паспорти і відправили жити на расєю.
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18.05.2022 17:07 Ответить
Це два мужуки
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18.05.2022 17:08 Ответить
А що з мерзенною мокрицею, тьфу,меркелицею???
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18.05.2022 17:09 Ответить
Вона священа корова. Звання полковника розвідки та особистий контакт з пуйлом дає їй індульгенцію. То ж вона попаде під млин після фізичного усунення її кремлівського куратора.
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18.05.2022 17:18 Ответить
І помітьте , вата східна де не живе кричить расія! Але жити в расіє не хоче, вата західна не кричить але і жити в грозному не бажає

чому так?
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18.05.2022 17:09 Ответить
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18.05.2022 17:21 Ответить
Да есть в Австрии своя звизда.
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18.05.2022 17:25 Ответить
не забудьте в цей список Меркельшу та Саркозі
ці гниди танцювали "пвісядку" під бабалайку Фуйла
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18.05.2022 17:42 Ответить
А баба ничего, красивая чуть, та и не худая, запрягать можно, потянет. Повезло кому то.
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18.05.2022 18:20 Ответить
Старая уже кляча.Если и запрягать то только пристяжной.У неё и напарник есть-такой же старый мерин.А ***** коренным поставить.
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18.05.2022 18:56 Ответить
Давно пора цих танцюристів херів і танцівниць херок похерити на простори нєоб'ятной!
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18.05.2022 19:06 Ответить
х%йло як "чорна мітка"
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18.05.2022 21:29 Ответить
 
 