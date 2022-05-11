Страны ЕС согласовали позиции по хранению газа

Совет ЕС получил мандат на переговоры с Европарламентом о предложении по хранению природного газа странами блока.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, которой располагает "Европейская правда".

В целях повышения безопасности поставок в нынешних геополитических обстоятельствах предлагается заполнить хранилища в ЕС перед началом следующего холодного сезона и сделать возможным солидарный обмен между странами-членами.

Определяются правила для хранения газа в подземных хранилищах и возможности учета хранилищ сжиженного природного газа, а также ограничения обязательства к определенному объему от годового потребления страны на протяжении последних 5 лет - во избежание непропорциональной нагрузки на отдельные страны блока, имеющие крупнейшие хранилища.

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Поскольку не все члены ЕС имеют газовые хранилища, предполагается, что они будут иметь доступ к резервам других стран, но должны будут вносить свой вклад в финансирование за заполнение и хранение.

Также договорились об обязательной сертификации всех мощностей, чтобы снизить потенциальные риски внешнего влияния на эту инфраструктуру.

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Страны договорились, что эти обязательства будут действовать до конца 2026 года.

Для островных Кипра, Мальты и Ирландии предусмотрено исключение, пока они не соединены напрямую с газотранспортной системой других членов ЕС.

Теперь должны начаться переговоры с Европарламентом, чтобы финализировать документ и официально одобрить его.