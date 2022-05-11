Страны ЕС согласовали позиции по хранению газа
Совет ЕС получил мандат на переговоры с Европарламентом о предложении по хранению природного газа странами блока.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, которой располагает "Европейская правда".
В целях повышения безопасности поставок в нынешних геополитических обстоятельствах предлагается заполнить хранилища в ЕС перед началом следующего холодного сезона и сделать возможным солидарный обмен между странами-членами.
Определяются правила для хранения газа в подземных хранилищах и возможности учета хранилищ сжиженного природного газа, а также ограничения обязательства к определенному объему от годового потребления страны на протяжении последних 5 лет - во избежание непропорциональной нагрузки на отдельные страны блока, имеющие крупнейшие хранилища.
Поскольку не все члены ЕС имеют газовые хранилища, предполагается, что они будут иметь доступ к резервам других стран, но должны будут вносить свой вклад в финансирование за заполнение и хранение.
Также договорились об обязательной сертификации всех мощностей, чтобы снизить потенциальные риски внешнего влияния на эту инфраструктуру.
Страны договорились, что эти обязательства будут действовать до конца 2026 года.
Для островных Кипра, Мальты и Ирландии предусмотрено исключение, пока они не соединены напрямую с газотранспортной системой других членов ЕС.
Теперь должны начаться переговоры с Европарламентом, чтобы финализировать документ и официально одобрить его.
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