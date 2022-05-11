РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4133 посетителя онлайн
Новости
3 131 3

Страны ЕС согласовали позиции по хранению газа

газ

Совет ЕС получил мандат на переговоры с Европарламентом о предложении по хранению природного газа странами блока.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, которой располагает "Европейская правда".

В целях повышения безопасности поставок в нынешних геополитических обстоятельствах предлагается заполнить хранилища в ЕС перед началом следующего холодного сезона и сделать возможным солидарный обмен между странами-членами.

Определяются правила для хранения газа в подземных хранилищах и возможности учета хранилищ сжиженного природного газа, а также ограничения обязательства к определенному объему от годового потребления страны на протяжении последних 5 лет - во избежание непропорциональной нагрузки на отдельные страны блока, имеющие крупнейшие хранилища.

Читайте: Германия готовит кризисный план на случай резкого прекращения поставок газа из РФ, – СМИ

Поскольку не все члены ЕС имеют газовые хранилища, предполагается, что они будут иметь доступ к резервам других стран, но должны будут вносить свой вклад в финансирование за заполнение и хранение.

Также договорились об обязательной сертификации всех мощностей, чтобы снизить потенциальные риски внешнего влияния на эту инфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Турции заявили, что запасов газа в Черном море хватит на 45 лет

Страны договорились, что эти обязательства будут действовать до конца 2026 года.

Для островных Кипра, Мальты и Ирландии предусмотрено исключение, пока они не соединены напрямую с газотранспортной системой других членов ЕС.

Теперь должны начаться переговоры с Европарламентом, чтобы финализировать документ и официально одобрить его.

Газ (10237) газохранилище (173) Европарламент (1808)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я так розумію, мова про наші сховища та транспортну систему. це добре. це гроші.
показать весь комментарий
11.05.2022 21:57 Ответить
нарешті конструктивні дії щодо газового шантажу мордора,
краще пізно ніж ніколи
показать весь комментарий
12.05.2022 00:35 Ответить
Для цього потрібно спочатку націоналізувати сховища у ЄС, які належать кацапам
показать весь комментарий
12.05.2022 10:15 Ответить
 
 