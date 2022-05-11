Країни ЄС погодили позиції щодо зберігання газу

Рада ЄС отримала мандат на перемовини з Європарламентом про пропозицію щодо зберігання природного газу країнами блоку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у комюніке Ради ЄС, що є у розпорядженні "Європейської правди".

З метою підвищити безпеку постачань в нинішніх геополітичних обставинах, пропонується заповнити сховища у ЄС перед початком наступного холодного сезону та уможливити солідарний обмін між країнами-членами.

Визначаються правила для зберігання газу у підземних сховищах та можливості обліку сховищ скрапленого природного газу, а також обмеження зобов’язання до певного обсягу від річного споживання країни впродовж останніх 5 років - щоб уникнути непропорційного навантаження на окремі країни блоку, які мають найбільші сховища.

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Оскільки не всі члени ЄС мають газові сховища, передбачається, що вони будуть мати доступ до резервів інших країн, але повинні будуть робити свій внесок у фінансування за заповнення і зберігання.

Також домовилися про обов’язкову сертифікацію усіх потужностей, щоб зменшити потенційні ризики зовнішнього впливу на цю інфраструктуру.

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Країни домовилися, що ці зобов’язання діятимуть до кінця 2026 року.

Для острівних Кіпру, Мальти та Ірландії передбачено виняток, доки вони не сполучені напряму з газотранспортною системою інших членів ЄС.

Тепер мають початися перемовини з Європарламентом, щоб фіналізувати документ та офіційно схвалити його.