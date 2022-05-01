Ексканцлер Шредер є втіленням політичної продажності, - посол Мельник

Доки колишній канцлер Герхард Шредер є членом правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), ця партія не може переконливо діяти проти путінської Росії.

Таку думку в інтерв’ю Bild am Sonntag висловив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Шредер - чужорідне тіло в німецькому суспільстві і, сподіваюся, невдовзі й у СДПН. Я не можу зрозуміти, що ця партія така терпляча до того, хто так сильно завдає шкоди іміджу та репутації СДПН та Федеративної Республіки. Шредер – втілення політичної продажності", - зауважив посол.

Ніхто не може очікувати, що колишній канцлер прийде до тями або покине СДПН добровільно, додав Мельник.

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"Ясно одне: доки Шредер є членом СДПН, ця партія не може переконливо діяти проти путінської Росії", - вважає український дипломат.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер раніше висловився за те, щоб скоротити державну підтримку колишнього канцлера Герхарда Шредера, який не змінив позицію щодо РФ після її вторгнення в Україну.

Раніше цього тижня окремі політики від ХДС, "Зелених" та Вільних демократів висловилися за заходи проти Шредера, а його однопартієць Міхаель Рот не виключив європейських санкцій проти ексканцлера.

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