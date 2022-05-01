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Новини
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Ексканцлер Шредер є втіленням політичної продажності, - посол Мельник

путин,шредер,путін

Доки колишній канцлер Герхард Шредер є членом правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), ця партія не може переконливо діяти проти путінської Росії.

Таку думку в інтерв’ю Bild am Sonntag висловив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Шредер - чужорідне тіло в німецькому суспільстві і, сподіваюся, невдовзі й у СДПН. Я не можу зрозуміти, що ця партія така терпляча до того, хто так сильно завдає шкоди іміджу та репутації СДПН та Федеративної Республіки. Шредер – втілення політичної продажності", - зауважив посол.

Ніхто не може очікувати, що колишній канцлер прийде до тями або покине СДПН добровільно, додав Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Шредера треба накласти санкції, - Кличко

"Ясно одне: доки Шредер є членом СДПН, ця партія не може переконливо діяти проти путінської Росії", - вважає український дипломат.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер раніше висловився за те, щоб скоротити державну підтримку колишнього канцлера Герхарда Шредера, який не змінив позицію щодо РФ після її вторгнення в Україну.

Раніше цього тижня окремі політики від ХДС, "Зелених" та Вільних демократів висловилися за заходи проти Шредера, а його однопартієць Міхаель Рот не виключив європейських санкцій проти ексканцлера.

Читайте також: Шредер має вийти із Соціал-демократичної партії Німеччини, - керівництво політсили

Автор: 

Німеччина (7441) Шредер Герхард (78) Мельник Андрій (234)


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Топ коментарі
+28
Андрей Мельник разошёлся не на шутку, лютует по-взрослому Это к вопросу об эффективности работы некоторых наших послов и МИДа в целом
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01.05.2022 16:16
+18
меркель і шольц не кращі, просто ще не виплило про них все
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01.05.2022 16:16
+13
Влучне порівняння ! Браво пане посол !Тяжко Вам певно працюється у цьому кодлі сосисочників...
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01.05.2022 16:18
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а чого вони не цілуюця?
де слеш?
обіцяли тему про любов,
а тут політичні повії якісь...
фе.
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01.05.2022 16:13 Відповісти
nu i rozha
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01.05.2022 16:15 Відповісти
Андрей Мельник разошёлся не на шутку, лютует по-взрослому Это к вопросу об эффективности работы некоторых наших послов и МИДа в целом
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01.05.2022 16:16 Відповісти
Мельник посол или дебил?? Хамство в общении с союзниками, пусть даже и не самыми лучшими, не приведёт к нужному результату. Скорее наоборот. Всё чаще создаётся впечатление, что тов. Мельник мягко говоря , льёт воду не на ту мельницу.
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01.05.2022 17:19 Відповісти
Уважаемый мной Пётр Алексеевич 8 лет рассказывал о лучших друзьях Украины Германии и Франции. Нормандский формат и вклад Меркель. Вон оно как вышло.
Сам не знал, или нам не всё рассказывал?
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01.05.2022 17:39 Відповісти
Мельник посол , а дебіл - ти . .
Мельник нікому не хамив , це по перше , а по друге - ця пропутінська п.здота - шрьодер , на хамське відношення до себе більш чим заслуговує .
І по третє - ніякий він нам не союзник .
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01.05.2022 17:41 Відповісти
Кретине, союзник нам не шрьодер, а Німеччина. Ти знизу можеш демонструвати своє невігластво, хамство, ідіотизм або будь-яку гидоту. Але на це не має права людина, яка має найвищий дипломатичний ранг. Завдання посла добиватися потрібного результату навіть від таких складних партнерів, як німці. А не відштовхувати їх у брутальний спосіб, поливаючи лайном їхніх політиків, яких вони законно обирали.
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01.05.2022 18:10 Відповісти
Ще раз , Мельник нікому не хамив . Немає там ( у його словах ) жодного хамського вислову
. Ти що , і справді такий вже бовдур , що не можеш відрізнити хамство від критики ?
По друге - висловлювання Мельника , стосуються не німецької влади , а лише однієї продажньої особи ,, політичного хламу , який веде відверто прокацапську політику , розповсюджує в німецькому політикумі брехливу антиукраїнську риторику , і є вороже налаштованим до України , і це , до речі , визнають навіть самі німецькі політики . Тому - якщо б Мельник і висловився б різкіше , стосовно тієї кацапської куєсоски - шрьодера , нічого поганого в цьому не було б . І підтримка України , не зникла б ,, тому що німці все розуміють .
І по третє , шрьодер нам не союзник , а ворог ,, і через це , до нього самого в Німеччині , багато хто ставиться з презирством .
До ворога треба і ставитись як до ворога , а не заглядати йому в зуби . ферштейн . ? Чи знову ні ?
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01.05.2022 18:55 Відповісти
Маленька ремарочка: гітлера і його шоблобратію теж обирали цілком законно. Тому законність обрання не дає ніяких політичних індульгенцій.
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01.05.2022 23:28 Відповісти
шрьодер це 100% адепт руSSкого міра, який відпрацьовує 30-срібних від газпрому....
місцеві це все прекрасно знають та розуміють...але на жаль, із-за своєї толерантності, нічого не можуть зробити, або ще гірше: нічого НЕ роблять...

це так як в Україні....: в Парламенті сидять активні агенти раSSії: бойки, дубінські, бужанські, добкіни, шуфричі....
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01.05.2022 17:51 Відповісти
Продовжимо: єрмаки, подоляки, демченки, звиздуни арестовичи...)
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01.05.2022 18:53 Відповісти
...та інші davidи brownи...
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01.05.2022 18:57 Відповісти
Он называет вещи своими именами. Шредер никогда не предаст своего хозяина. Он как Жириновский только из Германии, верный песик Пуйла. Красава Мельник можно было и жеще. Шредер не равно Германия и ничего не решает.
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01.05.2022 21:31 Відповісти
Походу зара почнеться велика політика по німецьки. Можна рахувати шо вентилятор вже разкручуїться. Значить скоро полетить гуано від опозиції.
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01.05.2022 16:16 Відповісти
меркель і шольц не кращі, просто ще не виплило про них все
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01.05.2022 16:16 Відповісти
Німці знаються на сортах лайна.
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01.05.2022 16:17 Відповісти
А ми?
Кучма, Янукович...
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01.05.2022 16:23 Відповісти
щредер шайзе -шольц-все на букву ш.. совпадение?-не думаю
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01.05.2022 16:30 Відповісти
шулер - гравець в карти лівою рукою( з німецького)
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01.05.2022 16:50 Відповісти
я вас поправлю: "шайСе"
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01.05.2022 17:01 Відповісти
auch steinmeier....
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01.05.2022 17:53 Відповісти
Влучне порівняння ! Браво пане посол !Тяжко Вам певно працюється у цьому кодлі сосисочників...
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01.05.2022 16:18 Відповісти
А разве Макрель показала признаки политической честности и порядочности?
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01.05.2022 16:18 Відповісти
Через цю курву в тому числі в 2008році нам заблокували НАТО і тепер війна! Треба піднімати питання про блокування нас в НАТО конкретними прізвищами і країнами!!! І ці виродки мають понести таке саме покарання як і рашисти!
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01.05.2022 16:36 Відповісти
Не стоит все списывать ан Запад. Вы помните, в каком состоянии была Украина тогда? Если нет, просто поищите новостные сайты того времени. Тогда станет более очевидным то, что и мы не лучше.
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01.05.2022 17:12 Відповісти
Самая главная вина Меркель в Северном потоке 2. Не было бы его, не было бы сейчас и войны. Все остальное реально зависило больше от нас.
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01.05.2022 17:16 Відповісти
Самая главная вина - в промосковском руководстве Украины, уничтожавшем экономику, армию, гражданское общество и государственность три последних года. И не надо валить с больной головы на здоровую.
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01.05.2022 17:26 Відповісти
Самая главная вина - промосковского руководства Украины, которое три последних года убивало экономику, армию, гражданское общество и государственность. И не надо сейчас валить с больной головы на здоровую.
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01.05.2022 17:33 Відповісти
Чо за чушь с северным потоком тебе г+г влил? Северный поток это тупо было вымывание бабок из готовящейся к войне кацапии. они в трубы и заганяли вместо ракет. типа Боневтик-Оманский в дороги бабки катал, вместо вооружения. Принцип тот же
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01.05.2022 17:59 Відповісти
Знову бажаєте, щоб німці повикреслювали десяток-другий позицій з пакету допомоги?
Сьогодня йдуть перемовини про надання САУ, а завтра з'ясується, що САУ нема, чи вони потрібні Німеччині!
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01.05.2022 16:18 Відповісти
Не переживай, німці ******* коли з ними по-жорсткому. ***** меркельшу псом лякав і потім робив, шо хотів.
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01.05.2022 16:22 Відповісти
німці ******* коли з ними по-жорсткому так як в німецькому порно..
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01.05.2022 16:26 Відповісти
поки німчура шось дасть - рак свисне .. та ти мабуть сам фашист
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01.05.2022 16:53 Відповісти
Минулого разу, коли Штанмайєра послали їм дже сподобалося?
Такі заяви, роблять самовдоволені дурні, а не дипломати.
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01.05.2022 16:52 Відповісти
Шрьодера в жопу путєн *****
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01.05.2022 16:18 Відповісти
не мели ! збоченець чи Шрьодер твій конкурент? не ганьби української...
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01.05.2022 17:09 Відповісти
Шрёдер -- аршлох! А Зелёные -- братва его.
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01.05.2022 16:18 Відповісти
Фашизм - невиліковна хвороба. Коли фашист сконає, - народжується рашист. От, такий кругообіг гівна в природі.
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01.05.2022 16:23 Відповісти
У індусів це називається реінкарніцією.
У даному випадку зло повертається в ще гіршому вигляді.
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01.05.2022 17:26 Відповісти
В нашому політикумі таких набагато більше аніж в німецькому.
Хоч зауважу справедливо, говорити що Шредер запроданець пуйла, вимагати від німців дій...
При тому не чіпати мовчати про місцевих ************** гнид не тактично...
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01.05.2022 16:24 Відповісти
Вся еліта Німеччини така, в тому числі і жаба, агент КДБ Меркель
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01.05.2022 16:30 Відповісти
як цей кабан ще не захлинувся помиями з кацапської лоханки...
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01.05.2022 16:30 Відповісти
Политическая прости утка
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01.05.2022 16:34 Відповісти
"Проститутка, простит и гусь" ©
Хвилинка наркоманії
(із камео нашого пана Єнота, прошу зауважити. Він точно нікого не пробачає!)

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01.05.2022 17:23 Відповісти
Адольфовна вовремя для себя исчезла с политической сцены...
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01.05.2022 16:38 Відповісти
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
Главное чтобы "друх фалодя" не обижался.
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01.05.2022 17:31 Відповісти
Шредер - політична курва
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01.05.2022 16:45 Відповісти
Мельник просто ********* немецких запроданцев каждую неделю. Молодец!!!!
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01.05.2022 16:47 Відповісти
ПО ЭТОМУ РОССИЯ И ПРОИГРАЕТ С ПРОДАЖНЫМИ ТВАРЯМИ !)
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01.05.2022 16:47 Відповісти
І це ті, що попрікають нас у коррубції?
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01.05.2022 16:50 Відповісти
Політиччна повія. Гроші, горші, гроші = Газпром.
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01.05.2022 16:53 Відповісти
Шрьодер взірець європейської корупції, на державній посаді максимальне сприяння московії, а після відставки вона щедро віддячує.
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01.05.2022 17:17 Відповісти
Шредеру 78 років! Це ж яким жадібним козлом треба бути щоб маючи державну по життєву стипендію в 9 000 доларів на місяць і заробивши мільйони на різних посадах після відставки продовжувати служити *****... З іншого боку, невже німці не бачать його продажності?
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01.05.2022 17:29 Відповісти
Начебто й бачать, але вдають, що не помічають.
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01.05.2022 17:34 Відповісти
Ну, это узкий взгляд. Как про стакан на половину полный или на половину пустой?
Немецкие тузы навязали своего смотрящего в Роснефти. Чтобы не крысятничали и долю честно отстёгивали. Кацапы такие, глаз да глаз нужен.
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01.05.2022 17:48 Відповісти
А втіленням чого є заглядач у вічко Уйла, вона не підкаже?
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01.05.2022 18:31 Відповісти
Ряд немецких политиков, интеллектуалов и лидеров мнений обнародовали открытое обращение к правительству Германии, в котором призывают власти страны принудить Украину к капитуляции и заставить сдаться на милость России.

И это не шутка. Текст письма опубликован на страницах издания https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704 Berliner Zeitung .

Обращение, как отмечает немецкое издание, стало реакцией на более распространенные требования СМИ и общественности о защите Украины и предоставлению Киеву тяжелого вооружения.

Однако т.н. немецкие интеллектуалы требуют противоположного и хотят усилить действующую позицию правительства Олафа Шольца, которое отказывается предоставлять Украине тяжелое вооружение.

Письмо основывается на тезисах, часто звучащих из рупоров русской пропаганды. Авторы обращения считают, что, поставляя оружие в Украину, Германия и другие страны НАТО «де-факто сделали себя стороной войны», а агрессия против Украины является «полем битвы между НАТО и Россией за порядок безопасности в Европе».

Они также считают, что есть необходимость удовлетворить «законные интересы безопасности России» (т.е. они откровенно соглашаются с агрессией России и ее «правом» уничтожить Украину как государство, и уничтожить украинцев как народ).

Главная идея письма - Украина все равно проиграет, поэтому ее нужно заставить капитулировать ради ее же блага.

«Несмотря на сообщения об успехах украинской армии, она значительно уступает российской и имеет мало шансов выиграть эту войну. Ценой длительного военного сопротивления, вне зависимости от результата, будет больше разрушенных городов и больше потерь среди украинского населения», - пишут авторы письма и призывают «помочь Украине против ее воли».

«Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и поощрять правительство в Киеве прекратить военное сопротивление», - говорится в документе.

Предлагается, в частности, заставить Украину срочно вывести армию из Киева, Одессы и Харькова, «чтобы предотвратить их разрушение».

Условием украинской капитуляции они предлагают сделать нейтралитет, признание Крыма российским и разрешение на независимость Донбасса.

Письмо подписали 18 человек - интеллектуалов, лидеров мнений (в частности писательница и журналистка Даниэла Дан, один из ключевых певцов Германии Александер Векер), бывших политиков и дипломатов, в том числе трое экс-депутатов Бундестага - Энтье Фольмер («Зеленые», участница «Петербургских диалогов»), Норман Пех и Люк Йохимсен (партия «Левые», известная пророссийской направленностью), а также действующий член «комитета по ценностям» правящей Социал-демократической партии Германии Ганс Миссельвиц.

Напомним, что ранее оборонная компания Германия попросило у правительства разрешение на поставку 100 БМП Marder для украинской армии. Однако канцлер Шольц выступил против предоставления тяжелого вооружения для армии Украины.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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01.05.2022 18:34 Відповісти
Там похоже поднята на уши вся пропутинская шваль и завербованные агенты КГБ/ФСБ. Да, проблема с чекистами у немцев глубокая. И им самим придётся их отрезать.
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01.05.2022 21:28 Відповісти
На вигляд - істинний арієць, насправді - просто "шістка" Путлера...
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01.05.2022 19:16 Відповісти
 
 