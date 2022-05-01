РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5947 посетителей онлайн
Новости
12 082 60

Экс-канцлер Шредер - воплощение политической продажности, - посол Мельник

путин,шредер,путін

Пока бывший канцлер Герхард Шредер является членом правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), эта партия не может убедительно действовать против путинской России.

Такое мнение в интервью Bild am Sonntag высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Шредер - чужеродное тело в немецком обществе и, надеюсь, вскоре и в СДПГ. Я не могу понять, что эта партия так терпелива к тому, кто так сильно наносит ущерб имиджу и репутации СДПГ и Федеративной Республики. Шредер - воплощение политической продажности", – отметил посол.

Никто не может ожидать, что бывший канцлер придет в себя или покинет СДПГ добровольно, добавил Мельник.

Читайте: Оружие Украине от Германии не спровоцирует Третью мировую войну. Она уже началась, – посол Мельник

"Ясно одно: пока Шредер является членом СДПГ, эта партия не может убедительно действовать против путинской России", – считает украинский дипломат.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер ранее высказался за то, чтобы сократить государственную поддержку бывшего канцлера Герхарда Шредера, не изменившего позицию по отношению к РФ после ее вторжения в Украину.

Ранее на этой неделе отдельные политики от ХДС, Зеленых и Свободных демократов высказались за меры против Шредера, а его однопартиец Михаэль Рот не исключил европейских санкций против эксканцлера.

Также читайте: На Шредера нужно наложить санкции, - Кличко

Германия (7234) Шредер Герхард (71) Мельник Андрей (231)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Андрей Мельник разошёлся не на шутку, лютует по-взрослому Это к вопросу об эффективности работы некоторых наших послов и МИДа в целом
показать весь комментарий
01.05.2022 16:16 Ответить
+18
меркель і шольц не кращі, просто ще не виплило про них все
показать весь комментарий
01.05.2022 16:16 Ответить
+13
Влучне порівняння ! Браво пане посол !Тяжко Вам певно працюється у цьому кодлі сосисочників...
показать весь комментарий
01.05.2022 16:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а чого вони не цілуюця?
де слеш?
обіцяли тему про любов,
а тут політичні повії якісь...
фе.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:13 Ответить
nu i rozha
показать весь комментарий
01.05.2022 16:15 Ответить
Андрей Мельник разошёлся не на шутку, лютует по-взрослому Это к вопросу об эффективности работы некоторых наших послов и МИДа в целом
показать весь комментарий
01.05.2022 16:16 Ответить
Мельник посол или дебил?? Хамство в общении с союзниками, пусть даже и не самыми лучшими, не приведёт к нужному результату. Скорее наоборот. Всё чаще создаётся впечатление, что тов. Мельник мягко говоря , льёт воду не на ту мельницу.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:19 Ответить
Уважаемый мной Пётр Алексеевич 8 лет рассказывал о лучших друзьях Украины Германии и Франции. Нормандский формат и вклад Меркель. Вон оно как вышло.
Сам не знал, или нам не всё рассказывал?
показать весь комментарий
01.05.2022 17:39 Ответить
Мельник посол , а дебіл - ти . .
Мельник нікому не хамив , це по перше , а по друге - ця пропутінська п.здота - шрьодер , на хамське відношення до себе більш чим заслуговує .
І по третє - ніякий він нам не союзник .
показать весь комментарий
01.05.2022 17:41 Ответить
Кретине, союзник нам не шрьодер, а Німеччина. Ти знизу можеш демонструвати своє невігластво, хамство, ідіотизм або будь-яку гидоту. Але на це не має права людина, яка має найвищий дипломатичний ранг. Завдання посла добиватися потрібного результату навіть від таких складних партнерів, як німці. А не відштовхувати їх у брутальний спосіб, поливаючи лайном їхніх політиків, яких вони законно обирали.
показать весь комментарий
01.05.2022 18:10 Ответить
Ще раз , Мельник нікому не хамив . Немає там ( у його словах ) жодного хамського вислову
. Ти що , і справді такий вже бовдур , що не можеш відрізнити хамство від критики ?
По друге - висловлювання Мельника , стосуються не німецької влади , а лише однієї продажньої особи ,, політичного хламу , який веде відверто прокацапську політику , розповсюджує в німецькому політикумі брехливу антиукраїнську риторику , і є вороже налаштованим до України , і це , до речі , визнають навіть самі німецькі політики . Тому - якщо б Мельник і висловився б різкіше , стосовно тієї кацапської куєсоски - шрьодера , нічого поганого в цьому не було б . І підтримка України , не зникла б ,, тому що німці все розуміють .
І по третє , шрьодер нам не союзник , а ворог ,, і через це , до нього самого в Німеччині , багато хто ставиться з презирством .
До ворога треба і ставитись як до ворога , а не заглядати йому в зуби . ферштейн . ? Чи знову ні ?
показать весь комментарий
01.05.2022 18:55 Ответить
Маленька ремарочка: гітлера і його шоблобратію теж обирали цілком законно. Тому законність обрання не дає ніяких політичних індульгенцій.
показать весь комментарий
01.05.2022 23:28 Ответить
шрьодер це 100% адепт руSSкого міра, який відпрацьовує 30-срібних від газпрому....
місцеві це все прекрасно знають та розуміють...але на жаль, із-за своєї толерантності, нічого не можуть зробити, або ще гірше: нічого НЕ роблять...

це так як в Україні....: в Парламенті сидять активні агенти раSSії: бойки, дубінські, бужанські, добкіни, шуфричі....
показать весь комментарий
01.05.2022 17:51 Ответить
Продовжимо: єрмаки, подоляки, демченки, звиздуни арестовичи...)
показать весь комментарий
01.05.2022 18:53 Ответить
...та інші davidи brownи...
показать весь комментарий
01.05.2022 18:57 Ответить
Он называет вещи своими именами. Шредер никогда не предаст своего хозяина. Он как Жириновский только из Германии, верный песик Пуйла. Красава Мельник можно было и жеще. Шредер не равно Германия и ничего не решает.
показать весь комментарий
01.05.2022 21:31 Ответить
Походу зара почнеться велика політика по німецьки. Можна рахувати шо вентилятор вже разкручуїться. Значить скоро полетить гуано від опозиції.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:16 Ответить
меркель і шольц не кращі, просто ще не виплило про них все
показать весь комментарий
01.05.2022 16:16 Ответить
Німці знаються на сортах лайна.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:17 Ответить
А ми?
Кучма, Янукович...
показать весь комментарий
01.05.2022 16:23 Ответить
щредер шайзе -шольц-все на букву ш.. совпадение?-не думаю
показать весь комментарий
01.05.2022 16:30 Ответить
шулер - гравець в карти лівою рукою( з німецького)
показать весь комментарий
01.05.2022 16:50 Ответить
я вас поправлю: "шайСе"
показать весь комментарий
01.05.2022 17:01 Ответить
auch steinmeier....
показать весь комментарий
01.05.2022 17:53 Ответить
Влучне порівняння ! Браво пане посол !Тяжко Вам певно працюється у цьому кодлі сосисочників...
показать весь комментарий
01.05.2022 16:18 Ответить
А разве Макрель показала признаки политической честности и порядочности?
показать весь комментарий
01.05.2022 16:18 Ответить
Через цю курву в тому числі в 2008році нам заблокували НАТО і тепер війна! Треба піднімати питання про блокування нас в НАТО конкретними прізвищами і країнами!!! І ці виродки мають понести таке саме покарання як і рашисти!
показать весь комментарий
01.05.2022 16:36 Ответить
Не стоит все списывать ан Запад. Вы помните, в каком состоянии была Украина тогда? Если нет, просто поищите новостные сайты того времени. Тогда станет более очевидным то, что и мы не лучше.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:12 Ответить
Самая главная вина Меркель в Северном потоке 2. Не было бы его, не было бы сейчас и войны. Все остальное реально зависило больше от нас.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:16 Ответить
Самая главная вина - в промосковском руководстве Украины, уничтожавшем экономику, армию, гражданское общество и государственность три последних года. И не надо валить с больной головы на здоровую.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:26 Ответить
Самая главная вина - промосковского руководства Украины, которое три последних года убивало экономику, армию, гражданское общество и государственность. И не надо сейчас валить с больной головы на здоровую.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:33 Ответить
Чо за чушь с северным потоком тебе г+г влил? Северный поток это тупо было вымывание бабок из готовящейся к войне кацапии. они в трубы и заганяли вместо ракет. типа Боневтик-Оманский в дороги бабки катал, вместо вооружения. Принцип тот же
показать весь комментарий
01.05.2022 17:59 Ответить
Знову бажаєте, щоб німці повикреслювали десяток-другий позицій з пакету допомоги?
Сьогодня йдуть перемовини про надання САУ, а завтра з'ясується, що САУ нема, чи вони потрібні Німеччині!
показать весь комментарий
01.05.2022 16:18 Ответить
Не переживай, німці ******* коли з ними по-жорсткому. ***** меркельшу псом лякав і потім робив, шо хотів.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:22 Ответить
німці ******* коли з ними по-жорсткому так як в німецькому порно..
показать весь комментарий
01.05.2022 16:26 Ответить
поки німчура шось дасть - рак свисне .. та ти мабуть сам фашист
показать весь комментарий
01.05.2022 16:53 Ответить
Минулого разу, коли Штанмайєра послали їм дже сподобалося?
Такі заяви, роблять самовдоволені дурні, а не дипломати.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:52 Ответить
Шрьодера в жопу путєн *****
показать весь комментарий
01.05.2022 16:18 Ответить
не мели ! збоченець чи Шрьодер твій конкурент? не ганьби української...
показать весь комментарий
01.05.2022 17:09 Ответить
Шрёдер -- аршлох! А Зелёные -- братва его.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:18 Ответить
Фашизм - невиліковна хвороба. Коли фашист сконає, - народжується рашист. От, такий кругообіг гівна в природі.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:23 Ответить
У індусів це називається реінкарніцією.
У даному випадку зло повертається в ще гіршому вигляді.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:26 Ответить
В нашому політикумі таких набагато більше аніж в німецькому.
Хоч зауважу справедливо, говорити що Шредер запроданець пуйла, вимагати від німців дій...
При тому не чіпати мовчати про місцевих ************** гнид не тактично...
показать весь комментарий
01.05.2022 16:24 Ответить
Вся еліта Німеччини така, в тому числі і жаба, агент КДБ Меркель
показать весь комментарий
01.05.2022 16:30 Ответить
як цей кабан ще не захлинувся помиями з кацапської лоханки...
показать весь комментарий
01.05.2022 16:30 Ответить
Политическая прости утка
показать весь комментарий
01.05.2022 16:34 Ответить
"Проститутка, простит и гусь" ©
Хвилинка наркоманії
(із камео нашого пана Єнота, прошу зауважити. Він точно нікого не пробачає!)

показать весь комментарий
01.05.2022 17:23 Ответить
Адольфовна вовремя для себя исчезла с политической сцены...
показать весь комментарий
01.05.2022 16:38 Ответить
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
Главное чтобы "друх фалодя" не обижался.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:31 Ответить
Шредер - політична курва
показать весь комментарий
01.05.2022 16:45 Ответить
Мельник просто ********* немецких запроданцев каждую неделю. Молодец!!!!
показать весь комментарий
01.05.2022 16:47 Ответить
ПО ЭТОМУ РОССИЯ И ПРОИГРАЕТ С ПРОДАЖНЫМИ ТВАРЯМИ !)
показать весь комментарий
01.05.2022 16:47 Ответить
І це ті, що попрікають нас у коррубції?
показать весь комментарий
01.05.2022 16:50 Ответить
Політиччна повія. Гроші, горші, гроші = Газпром.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:53 Ответить
Шрьодер взірець європейської корупції, на державній посаді максимальне сприяння московії, а після відставки вона щедро віддячує.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:17 Ответить
Шредеру 78 років! Це ж яким жадібним козлом треба бути щоб маючи державну по життєву стипендію в 9 000 доларів на місяць і заробивши мільйони на різних посадах після відставки продовжувати служити *****... З іншого боку, невже німці не бачать його продажності?
показать весь комментарий
01.05.2022 17:29 Ответить
Начебто й бачать, але вдають, що не помічають.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:34 Ответить
Ну, это узкий взгляд. Как про стакан на половину полный или на половину пустой?
Немецкие тузы навязали своего смотрящего в Роснефти. Чтобы не крысятничали и долю честно отстёгивали. Кацапы такие, глаз да глаз нужен.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:48 Ответить
А втіленням чого є заглядач у вічко Уйла, вона не підкаже?
показать весь комментарий
01.05.2022 18:31 Ответить
Ряд немецких политиков, интеллектуалов и лидеров мнений обнародовали открытое обращение к правительству Германии, в котором призывают власти страны принудить Украину к капитуляции и заставить сдаться на милость России.

И это не шутка. Текст письма опубликован на страницах издания https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704 Berliner Zeitung .

Обращение, как отмечает немецкое издание, стало реакцией на более распространенные требования СМИ и общественности о защите Украины и предоставлению Киеву тяжелого вооружения.

Однако т.н. немецкие интеллектуалы требуют противоположного и хотят усилить действующую позицию правительства Олафа Шольца, которое отказывается предоставлять Украине тяжелое вооружение.

Письмо основывается на тезисах, часто звучащих из рупоров русской пропаганды. Авторы обращения считают, что, поставляя оружие в Украину, Германия и другие страны НАТО «де-факто сделали себя стороной войны», а агрессия против Украины является «полем битвы между НАТО и Россией за порядок безопасности в Европе».

Они также считают, что есть необходимость удовлетворить «законные интересы безопасности России» (т.е. они откровенно соглашаются с агрессией России и ее «правом» уничтожить Украину как государство, и уничтожить украинцев как народ).

Главная идея письма - Украина все равно проиграет, поэтому ее нужно заставить капитулировать ради ее же блага.

«Несмотря на сообщения об успехах украинской армии, она значительно уступает российской и имеет мало шансов выиграть эту войну. Ценой длительного военного сопротивления, вне зависимости от результата, будет больше разрушенных городов и больше потерь среди украинского населения», - пишут авторы письма и призывают «помочь Украине против ее воли».

«Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и поощрять правительство в Киеве прекратить военное сопротивление», - говорится в документе.

Предлагается, в частности, заставить Украину срочно вывести армию из Киева, Одессы и Харькова, «чтобы предотвратить их разрушение».

Условием украинской капитуляции они предлагают сделать нейтралитет, признание Крыма российским и разрешение на независимость Донбасса.

Письмо подписали 18 человек - интеллектуалов, лидеров мнений (в частности писательница и журналистка Даниэла Дан, один из ключевых певцов Германии Александер Векер), бывших политиков и дипломатов, в том числе трое экс-депутатов Бундестага - Энтье Фольмер («Зеленые», участница «Петербургских диалогов»), Норман Пех и Люк Йохимсен (партия «Левые», известная пророссийской направленностью), а также действующий член «комитета по ценностям» правящей Социал-демократической партии Германии Ганс Миссельвиц.

Напомним, что ранее оборонная компания Германия попросило у правительства разрешение на поставку 100 БМП Marder для украинской армии. Однако канцлер Шольц выступил против предоставления тяжелого вооружения для армии Украины.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
показать весь комментарий
01.05.2022 18:34 Ответить
Там похоже поднята на уши вся пропутинская шваль и завербованные агенты КГБ/ФСБ. Да, проблема с чекистами у немцев глубокая. И им самим придётся их отрезать.
показать весь комментарий
01.05.2022 21:28 Ответить
На вигляд - істинний арієць, насправді - просто "шістка" Путлера...
показать весь комментарий
01.05.2022 19:16 Ответить
 
 