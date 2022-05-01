Экс-канцлер Шредер - воплощение политической продажности, - посол Мельник
Пока бывший канцлер Герхард Шредер является членом правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), эта партия не может убедительно действовать против путинской России.
Такое мнение в интервью Bild am Sonntag высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Шредер - чужеродное тело в немецком обществе и, надеюсь, вскоре и в СДПГ. Я не могу понять, что эта партия так терпелива к тому, кто так сильно наносит ущерб имиджу и репутации СДПГ и Федеративной Республики. Шредер - воплощение политической продажности", – отметил посол.
Никто не может ожидать, что бывший канцлер придет в себя или покинет СДПГ добровольно, добавил Мельник.
"Ясно одно: пока Шредер является членом СДПГ, эта партия не может убедительно действовать против путинской России", – считает украинский дипломат.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер ранее высказался за то, чтобы сократить государственную поддержку бывшего канцлера Герхарда Шредера, не изменившего позицию по отношению к РФ после ее вторжения в Украину.
Ранее на этой неделе отдельные политики от ХДС, Зеленых и Свободных демократов высказались за меры против Шредера, а его однопартиец Михаэль Рот не исключил европейских санкций против эксканцлера.
де слеш?
обіцяли тему про любов,
а тут політичні повії якісь...
фе.
Сам не знал, или нам не всё рассказывал?
Мельник нікому не хамив , це по перше , а по друге - ця пропутінська п.здота - шрьодер , на хамське відношення до себе більш чим заслуговує .
І по третє - ніякий він нам не союзник .
. Ти що , і справді такий вже бовдур , що не можеш відрізнити хамство від критики ?
По друге - висловлювання Мельника , стосуються не німецької влади , а лише однієї продажньої особи ,, політичного хламу , який веде відверто прокацапську політику , розповсюджує в німецькому політикумі брехливу антиукраїнську риторику , і є вороже налаштованим до України , і це , до речі , визнають навіть самі німецькі політики . Тому - якщо б Мельник і висловився б різкіше , стосовно тієї кацапської куєсоски - шрьодера , нічого поганого в цьому не було б . І підтримка України , не зникла б ,, тому що німці все розуміють .
І по третє , шрьодер нам не союзник , а ворог ,, і через це , до нього самого в Німеччині , багато хто ставиться з презирством .
До ворога треба і ставитись як до ворога , а не заглядати йому в зуби . ферштейн . ? Чи знову ні ?
місцеві це все прекрасно знають та розуміють...але на жаль, із-за своєї толерантності, нічого не можуть зробити, або ще гірше: нічого НЕ роблять...
це так як в Україні....: в Парламенті сидять активні агенти раSSії: бойки, дубінські, бужанські, добкіни, шуфричі....
Кучма, Янукович...
Сьогодня йдуть перемовини про надання САУ, а завтра з'ясується, що САУ нема, чи вони потрібні Німеччині!
Такі заяви, роблять самовдоволені дурні, а не дипломати.
У даному випадку зло повертається в ще гіршому вигляді.
Хоч зауважу справедливо, говорити що Шредер запроданець пуйла, вимагати від німців дій...
При тому не чіпати мовчати про місцевих ************** гнид не тактично...
Хвилинка наркоманії
(із камео нашого пана Єнота, прошу зауважити. Він точно нікого не пробачає!)
Главное чтобы "друх фалодя" не обижался.
Немецкие тузы навязали своего смотрящего в Роснефти. Чтобы не крысятничали и долю честно отстёгивали. Кацапы такие, глаз да глаз нужен.
И это не шутка. Текст письма опубликован на страницах издания https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704 Berliner Zeitung .
Обращение, как отмечает немецкое издание, стало реакцией на более распространенные требования СМИ и общественности о защите Украины и предоставлению Киеву тяжелого вооружения.
Однако т.н. немецкие интеллектуалы требуют противоположного и хотят усилить действующую позицию правительства Олафа Шольца, которое отказывается предоставлять Украине тяжелое вооружение.
Письмо основывается на тезисах, часто звучащих из рупоров русской пропаганды. Авторы обращения считают, что, поставляя оружие в Украину, Германия и другие страны НАТО «де-факто сделали себя стороной войны», а агрессия против Украины является «полем битвы между НАТО и Россией за порядок безопасности в Европе».
Они также считают, что есть необходимость удовлетворить «законные интересы безопасности России» (т.е. они откровенно соглашаются с агрессией России и ее «правом» уничтожить Украину как государство, и уничтожить украинцев как народ).
Главная идея письма - Украина все равно проиграет, поэтому ее нужно заставить капитулировать ради ее же блага.
«Несмотря на сообщения об успехах украинской армии, она значительно уступает российской и имеет мало шансов выиграть эту войну. Ценой длительного военного сопротивления, вне зависимости от результата, будет больше разрушенных городов и больше потерь среди украинского населения», - пишут авторы письма и призывают «помочь Украине против ее воли».
«Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и поощрять правительство в Киеве прекратить военное сопротивление», - говорится в документе.
Предлагается, в частности, заставить Украину срочно вывести армию из Киева, Одессы и Харькова, «чтобы предотвратить их разрушение».
Условием украинской капитуляции они предлагают сделать нейтралитет, признание Крыма российским и разрешение на независимость Донбасса.
Письмо подписали 18 человек - интеллектуалов, лидеров мнений (в частности писательница и журналистка Даниэла Дан, один из ключевых певцов Германии Александер Векер), бывших политиков и дипломатов, в том числе трое экс-депутатов Бундестага - Энтье Фольмер («Зеленые», участница «Петербургских диалогов»), Норман Пех и Люк Йохимсен (партия «Левые», известная пророссийской направленностью), а также действующий член «комитета по ценностям» правящей Социал-демократической партии Германии Ганс Миссельвиц.
Напомним, что ранее оборонная компания Германия попросило у правительства разрешение на поставку 100 БМП Marder для украинской армии. Однако канцлер Шольц выступил против предоставления тяжелого вооружения для армии Украины.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр