Экс-канцлер Шредер - воплощение политической продажности, - посол Мельник

Пока бывший канцлер Герхард Шредер является членом правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), эта партия не может убедительно действовать против путинской России.

Такое мнение в интервью Bild am Sonntag высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Шредер - чужеродное тело в немецком обществе и, надеюсь, вскоре и в СДПГ. Я не могу понять, что эта партия так терпелива к тому, кто так сильно наносит ущерб имиджу и репутации СДПГ и Федеративной Республики. Шредер - воплощение политической продажности", – отметил посол.

Никто не может ожидать, что бывший канцлер придет в себя или покинет СДПГ добровольно, добавил Мельник.

Читайте: Оружие Украине от Германии не спровоцирует Третью мировую войну. Она уже началась, – посол Мельник

"Ясно одно: пока Шредер является членом СДПГ, эта партия не может убедительно действовать против путинской России", – считает украинский дипломат.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер ранее высказался за то, чтобы сократить государственную поддержку бывшего канцлера Герхарда Шредера, не изменившего позицию по отношению к РФ после ее вторжения в Украину.

Ранее на этой неделе отдельные политики от ХДС, Зеленых и Свободных демократов высказались за меры против Шредера, а его однопартиец Михаэль Рот не исключил европейских санкций против эксканцлера.

Также читайте: На Шредера нужно наложить санкции, - Кличко