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Шредер має вийти із Соціал-демократичної партії Німеччини, - керівництво політсили

путин,шредер,путін

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен "просить" колишнього федерального канцлера ФРН Ґергарда Шредера залишити лави парті

Про це вона розповіла журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Так, він повинен", - сказала вона у відповідь на запитання ведучої, чи має намір ексканцлер і ексглава СДПН залишити партію.

"Ми чітко попросили Ґергарда Шредера відмовитися від своїх мандатів у російських корпораціях. Це було б необхідно, щоб зберегти його репутацію колишнього і колись успішного канцлера. На жаль, він не дослухався цієї поради. Протягом багатьох років Ґергард Шредер виступав лише як бізнесмен, і ми повинні перестати сприймати його як висопоставленого державного діяча, як колишнього канцлера. Він заробляє на життя, працюючи на російські державні компанії, його захист Володимира Путіна від звинувачень у військових злочинах є абсолютно абсурдним", - заявила Ескен.

Читайте: На Шредера треба накласти санкції, - Кличко

Вона поінформувала, що на Шредера подано кілька скарг на розгляд партійного керівництва. Але для виключення з партії, за її словами, є досить серйозні перешкоди.

Наприкінці лютого голови ВДПН Саскіа Ескен і Ларс Клінгбейл попросили Шредера звільнитися з посади в російських державних компаніях.

Також читайте: Глава владної партії Німеччини оголосив Путіна воєнним злочинцем та відмежувався від Шредера

Напередодні вийшло інтерв'ю Шредера американському виданню New York Times, воно викликало широкий розголос. У ньому Шредер заявив, що піде у відставку зі своїх постів, якщо президент РФ Путін перекриє газ для Німеччини та Європейського Союзу, однак він не очікує такого сценарію. Ексканцлер є головою наглядової ради російського державного енергетичного гіганта "Роснефть" і головою комітету акціонерів компанії "Північний потік", а також головою ради директорів Nord Stream 2 AG.

Автор: 

Німеччина (7381) Шредер Герхард (77)


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сосисочник кислокапустный... что с него возьмешь... так же как и с польки меркель... хотя польские проститутки в свое время были в почете...
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25.04.2022 12:23 Відповісти
і яким місцем меркель полька, коли вона німкеня з гдр колишнього?
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25.04.2022 13:11 Відповісти
У Меркель действительно есть какие-то польские корни, но это не делает её полькой. Даже имя Ангела тут не встречается.
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25.04.2022 14:52 Відповісти
Украина ввела санкции для Шрёдера
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25.04.2022 12:33 Відповісти
-де ти працюєш?
-да там з гітлером, допомагаю заробляти гроші на війну, ракети, танки,
-ну да то ж бізнес, це ж не ти допомагаєш вбивати тисячі людей
-ну да то ж політика(вбивства людей) а це бізнес(бабло на нові ракети)
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25.04.2022 13:13 Відповісти
ГДР ордло Германии. По этой логике, проецируя на Украину, это если бы пушилин стал президентом, а после каденции был снова замечен в симпатиях к фашистам, а на его коррупцию никто уже не обращал внимания. И вот, после очередной зиги, ему бы предложили выйти из партии регионов, которую так упорно поддерживает избиратель...
Именно настолько прогнило общество и государство в Германии. И не факт, что даже снаряды на головы смогут исправить мозги избирателям...
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25.04.2022 13:21 Відповісти
то продажна людина шредер.
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25.04.2022 14:06 Відповісти
Пока Шредер связан одновременно с рф и Германией, вторая будет стараться усидеть на двух стульях.
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25.04.2022 14:53 Відповісти
 
 