Шредер має вийти із Соціал-демократичної партії Німеччини, - керівництво політсили

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен "просить" колишнього федерального канцлера ФРН Ґергарда Шредера залишити лави парті

Про це вона розповіла журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Так, він повинен", - сказала вона у відповідь на запитання ведучої, чи має намір ексканцлер і ексглава СДПН залишити партію.

"Ми чітко попросили Ґергарда Шредера відмовитися від своїх мандатів у російських корпораціях. Це було б необхідно, щоб зберегти його репутацію колишнього і колись успішного канцлера. На жаль, він не дослухався цієї поради. Протягом багатьох років Ґергард Шредер виступав лише як бізнесмен, і ми повинні перестати сприймати його як висопоставленого державного діяча, як колишнього канцлера. Він заробляє на життя, працюючи на російські державні компанії, його захист Володимира Путіна від звинувачень у військових злочинах є абсолютно абсурдним", - заявила Ескен.

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Вона поінформувала, що на Шредера подано кілька скарг на розгляд партійного керівництва. Але для виключення з партії, за її словами, є досить серйозні перешкоди.

Наприкінці лютого голови ВДПН Саскіа Ескен і Ларс Клінгбейл попросили Шредера звільнитися з посади в російських державних компаніях.

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Напередодні вийшло інтерв'ю Шредера американському виданню New York Times, воно викликало широкий розголос. У ньому Шредер заявив, що піде у відставку зі своїх постів, якщо президент РФ Путін перекриє газ для Німеччини та Європейського Союзу, однак він не очікує такого сценарію. Ексканцлер є головою наглядової ради російського державного енергетичного гіганта "Роснефть" і головою комітету акціонерів компанії "Північний потік", а також головою ради директорів Nord Stream 2 AG.