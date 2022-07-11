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обстрел (20434) Донецкая область (7177)

Число погибших от обстрела в Часовом Яру возросло до 31

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

яр,дснс,часів

Под завалами многоэтажного жилого дома в Часовом Яру Донецкой области обнаружили еще одного погибшего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"По состоянию на 17:00 11 июля под завалами многоэтажки в Часовом Яру обнаружили тела 31 человека", — сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко.

Как сообщалось, российские оккупанты из "Ураганов" в субботу атаковали Часов Яр, разрушив 5-этажный жилой дом.

По состоянию на 18:00 воскресенья сообщалось о 15 погибших, найденных под завалами, и шести спасенных. Также сообщалось о 23 людях, включая ребенка, которые на тот момент оставались под завалами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел Часова Яра: Число погибших возросло до 24, визуально наблюдаются тела 5 человек
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Месть! Месть! Месть!
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11.07.2022 18:37 Ответить
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11.07.2022 18:47 Ответить
Плюньте в мій біку але..Чому ці люди не евакуювалися?
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11.07.2022 20:38 Ответить
З таким підходом потрібно всіх українців окрім воєнних евакуювати. Ракетні удар дістають будь-де.
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12.07.2022 00:51 Ответить
 
 