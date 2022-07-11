Число погибших от обстрела в Часовом Яру возросло до 31

Под завалами многоэтажного жилого дома в Часовом Яру Донецкой области обнаружили еще одного погибшего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"По состоянию на 17:00 11 июля под завалами многоэтажки в Часовом Яру обнаружили тела 31 человека", — сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко.

Как сообщалось, российские оккупанты из "Ураганов" в субботу атаковали Часов Яр, разрушив 5-этажный жилой дом.

По состоянию на 18:00 воскресенья сообщалось о 15 погибших, найденных под завалами, и шести спасенных. Также сообщалось о 23 людях, включая ребенка, которые на тот момент оставались под завалами.

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