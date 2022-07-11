УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8221 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 082 4
обстріл (21411) Донецька область (5741)

Кількість загиблих від обстрілу в Часовому Яру зросла до 31

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

яр,дснс,часів

Під завалами багатоповерхового житлового будинку в Часовому Яру Донецької області виявили ще одного загиблого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє повідомляє "Суспільне".

"Станом на 17:00 11 липня під завалами багатоповерхівки в Часовому Яру виявили тіла 31 людини", - повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю Донецької ОВА Тетяну Ігнатченко.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 18:00 неділі повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та шістьох врятованих. Також повідомлялося про 23 людей, зокрема дитину, які на той момент залишалися під завалами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Часового Яру: Кількість загиблих зросла до 24, візуально спостерігаються тіла 5 осіб

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Месть! Месть! Месть!
показати весь коментар
11.07.2022 18:37 Відповісти
показати весь коментар
11.07.2022 18:47 Відповісти
Плюньте в мій біку але..Чому ці люди не евакуювалися?
показати весь коментар
11.07.2022 20:38 Відповісти
З таким підходом потрібно всіх українців окрім воєнних евакуювати. Ракетні удар дістають будь-де.
показати весь коментар
12.07.2022 00:51 Відповісти
 
 