Кількість загиблих від обстрілу в Часовому Яру зросла до 31
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Під завалами багатоповерхового житлового будинку в Часовому Яру Донецької області виявили ще одного загиблого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє повідомляє "Суспільне".
"Станом на 17:00 11 липня під завалами багатоповерхівки в Часовому Яру виявили тіла 31 людини", - повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю Донецької ОВА Тетяну Ігнатченко.
Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.
Станом на 18:00 неділі повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та шістьох врятованих. Також повідомлялося про 23 людей, зокрема дитину, які на той момент залишалися під завалами.
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