Кількість загиблих від обстрілу в Часовому Яру зросла до 31

Під завалами багатоповерхового житлового будинку в Часовому Яру Донецької області виявили ще одного загиблого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє повідомляє "Суспільне".

"Станом на 17:00 11 липня під завалами багатоповерхівки в Часовому Яру виявили тіла 31 людини", - повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю Донецької ОВА Тетяну Ігнатченко.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 18:00 неділі повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та шістьох врятованих. Також повідомлялося про 23 людей, зокрема дитину, які на той момент залишалися під завалами.

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