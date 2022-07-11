В Украине зафиксировали новую хакерскую атаку на государственные организации, - CERT-UA

Правительственной командой реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксирован факт массового распространения электронных писем с темой "Объединенный официальный отчет о гуманитарной ситуации. Украина" и вложением в виде XLS-документа "Гуманитарная катастрофа Украины с 24 февраля 2022 года. xls". При этом электронные письма рассылаются из скомпрометированных электронных адресов государственных органов Украины.

Об этом сообщает CERT-UA, передает Цензор.НЕТ.

Указанный документ содержит макрос, активация которого приведет к запуску файла "baseupd.exe", выполнение которого приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

CERT-UA принимаются меры по установлению обстоятельств компрометации аккаунтов электронной почты, а также блокировки сервера управления вредоносной программой.

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Исходя из использованных тактик, активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0056.

Настоятельно рекомендуем использовать многофакторную аутентификацию для электронной почты", - говорится в сообщении.