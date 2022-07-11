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В Україні зафіксували нову хакерську атаку на державні організації, - CERT-UA

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хакер

Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксовано факт масового розповсюдження електронних листів з темою "Об'єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію. Україна" та вкладенням у вигляді XLS-документу "Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022 року.xls". При цьому електронні листи розсилаються зі скомпрометованих електронних адрес державних органів України.

Про це повідомляє CERT-UA, передає Цензор.НЕТ.

"Згаданий документ містить макрос, активація якого призведе до запуску файлу "baseupd.exe", виконання якого призведе до ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

CERT-UA вживаються заходи зі встановлення обставин компрометації облікових записів електронної пошти, а також блокування серверу управління шкідливою програмою.

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Виходячи з використаних тактик, активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0056.

Наполегливо рекомендуємо запровадити використання багатофакторної автентифікації для електронної пошти", - йдеться у повідомленні.

В Україні зафіксували нову хакерську атаку на державні організації, - CERT-UA 01
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цікаво..є такі дебіли, яки всяку хрінь розпаковують??? і шо за нова урядова команда??? блін, плодяться, як гриби у Чорнобильському лісі
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11.07.2022 18:48 Відповісти
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11.07.2022 18:52 Відповісти
надо самим больше https://ban-dera.com/
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11.07.2022 18:54 Відповісти
 
 