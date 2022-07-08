УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7066 відвідувачів онлайн
Новини
5 729 7

Російські хакери здійснили найпотужнішу в історії Латвії кібератаку

хакер,киберпреступление

Латвія стала об’єктом найбільш потужної у своїй історії кібератаки, в межах якої упродовж 12 годин намагалися вивести з ладу суспільний мовник – за цими діями стоять хакери з російського угруповання Killnet.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

За словами директора Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніса Сартса, кібератаки на Латвію посилилися впродовж останнього місяця і, вочевидь, пов’язані з рішенням демонтувати до 300 радянських пам’ятників.

"Понад місяць Латвія перебуває під інтенсивними російськими кібератаками з різних векторів. Вони були переважно непомітними, оскільки кіберінфраструктура Латвії виявила надзвичайну стійкість перед лицем ворожої діяльності", – зазначив Сартс.

Читайте також: За 4 місяці ворожі хакери майже 800 разів атакували Україну, - Держспецзв'язок. ІНФОГРАФІКА

Кібератаки здійснювалися переважно методом DDoS, за якого велика кількість комп’ютерів перевантажує системи одночасними запитами. У середу суспільний мовник Латвії повідомив, що повністю відбив спробу скомпрометувати свої комп’ютерні системи.

Як повідомлялося, 27 червня російська хакерська група Killnet здійснила масову кібератаку на державні структури й компанії Литви через обмеження нею транзиту до Калінінградської області Росії.

Автор: 

Латвія (1343) хакер (1345) кібератака (405)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вивести з ладу суспільний мовник .....kacapy...nu vi prosto IDIOTY
показати весь коментар
08.07.2022 21:01 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2022 21:02 Відповісти
Дос атаки делаютне хакеры а придурки. Большого ума не нужно на подобное примитивное действие
показати весь коментар
08.07.2022 21:13 Відповісти
так це ж напад на країну НАТО, офіційно можно ******* кацапів у відповідь
показати весь коментар
08.07.2022 21:21 Відповісти
Хакерів треба виявляти та хапати, коли вони подорожують Європою.
показати весь коментар
08.07.2022 21:38 Відповісти
Що за біомаса, кацап? Всюди вони своє брудне рило суне та сере.
показати весь коментар
08.07.2022 21:45 Відповісти
хотіли Литву, але мєньдєль....
показати весь коментар
08.07.2022 22:45 Відповісти
 
 