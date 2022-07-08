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Российские хакеры совершили самую мощную в истории Латвии кибератаку

хакер,киберпреступление

Латвия стала объектом наиболее мощной в своей истории кибератаки, в пределах которой на протяжении 12 часов пытались вывести из строя общественный вещатель. За этими действиями стоят хакеры из российской группировки Killnet.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

По словам директора Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Яниса Сартса, кибератаки на Латвию усилились за последний месяц и, очевидно, связаны с решением демонтировать до 300 советских памятников.

"Более месяца Латвия находится под интенсивными российскими кибератаками из разных векторов. Они были преимущественно незаметными, поскольку киберинфраструктура Латвии проявила чрезвычайную устойчивость перед лицом враждебной деятельности", - отметил Сартс.

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Кибератаки осуществлялись преимущественно методом DDoS, при котором большое количество компьютеров перегружает системы одновременными запросами. В среду общественный вещатель Латвии сообщил, что полностью отразил попытку скомпрометировать свои компьютерные системы.

Как сообщалось, 27 июня российская хакерская группа Killnet осуществила массовую кибератаку на государственные структуры и компании Литвы из-за ограничения ею транзита в Калининградскую область России.

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Латвия (1330) хакер (1180) кибератака (177)


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вивести з ладу суспільний мовник .....kacapy...nu vi prosto IDIOTY
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08.07.2022 21:01 Ответить
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08.07.2022 21:02 Ответить
Дос атаки делаютне хакеры а придурки. Большого ума не нужно на подобное примитивное действие
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08.07.2022 21:13 Ответить
так це ж напад на країну НАТО, офіційно можно ******* кацапів у відповідь
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08.07.2022 21:21 Ответить
Хакерів треба виявляти та хапати, коли вони подорожують Європою.
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08.07.2022 21:38 Ответить
Що за біомаса, кацап? Всюди вони своє брудне рило суне та сере.
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08.07.2022 21:45 Ответить
хотіли Литву, але мєньдєль....
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08.07.2022 22:45 Ответить
 
 