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За рубежом находятся 22 тысячи украинских учителей, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что в настоящее время за границей еще остается 22 тыс. украинских учителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас сегодня 22 тыс. учителей, которые выехали за пределы территории Украины. Должен вам сказать, что четыре месяца назад таких учителей было более 30 тыс. Учителя возвращаются на свои рабочие места, возвращаются в Украину", - сказал глава МОН.

В то же время, министр подчеркнул, что если на территории какой-либо громады будет принято решений о дистанционном обучении с нового учебного года, то учителям этих школ не обязательно возвращаться в страну, и наоборот – если школа заработает офлайн, то учитель должен вернутся и проводить уроки в очном формате.

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Топ комментарии
+5
роспочати навчання офлайн може лише або дибіл, або зрадник. Яка школа буде новим Амстором?
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11.07.2022 20:17
+3
Якщо вчителя повертаються - то, мабуть, добре.
Якби ще тільки плагіатор Шкарлет виїхав. Назавжди.
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11.07.2022 21:00
+1
Там будуть отримувати зарплату в 5000 євро ))
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11.07.2022 20:30
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роспочати навчання офлайн може лише або дибіл, або зрадник. Яка школа буде новим Амстором?
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11.07.2022 20:17 Ответить
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11.07.2022 20:19 Ответить
Шкарлет это 2в1,можно не удивляться
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11.07.2022 20:21 Ответить
Тільки зрадник може топити за навчання онлайн. Це повна дебілізація дітей. Мало того що усі ці "вчителі" знизили рівень шкільної освіту до повного дна, так ще й вони ж голосують за різні там петиції, щоби й далі сидіти вдома.
Потрібно просто перестати платити зарплати вчителям, які не працюють офлайн. А так, рік вони просиділи вдома при короновірусі, тепер війна, а зарплата йде. Непогано так влаштувалися!

В Україні різні регіони і ситуація різна. Не можно порівнювати Миколаїв із Івано-Франківськом!
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12.07.2022 09:24 Ответить
По сути много кто уже может возвращатся. Много уехавших со Львовской или Ивано-Франковской области, пора уже домой, это уже первые месяцы войны кого всем страшно было и непонятно где будет линия фронта
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11.07.2022 20:20 Ответить
Ну людям видніше "пора чи не пора".А ви точно знаєте де через місяць буде ця лінія?Є гарантія що кацапи тактичну ядерну зброю не застосують якщо в них гірше справи підуть??
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11.07.2022 22:16 Ответить
А може стратегічну? А може слід усе в Болгарії кинути і бігти до ПАР, чи до Австралії?
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12.07.2022 09:25 Ответить
Там будуть отримувати зарплату в 5000 євро ))
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11.07.2022 20:30 Ответить
Якщо вчителя повертаються - то, мабуть, добре.
Якби ще тільки плагіатор Шкарлет виїхав. Назавжди.
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11.07.2022 21:00 Ответить
 
 